ウクライナ侵攻の2週間前にプーチンが発した「ラスト・メッセージ」

ロシアのウクライナ侵攻開始から4年。2002年に刊行された名著『戦争広告代理店』で現代の国際政治を裏で動かすPR情報戦の実態を解き明かしたノンフィクション作家・高木徹氏（元NHKチーフ・プロデューサー）は、この戦争をどう見ているか？

『群像』2026年1月号より始まった新連載『ウクライナPR情報戦 演者の「成功」と「落日」』の第3回を特別公開！

中ロの蜜月

二〇二二年二月は、二十一世紀の世界史の転換点として記憶されるだろう。

だが、その月が始まったころ、世界の多くの人々は、そこから一ヵ月もたたないうちに第二次世界大戦いらい最大の戦火を目撃することになるとは考えていなかった。

ロシアとウクライナの間の緊張は確かに高まっていた。しかし毎日のニュースの中心にあったわけではなかった。

世界を覆っていたコロナ禍は、前年二〇二一年十一月に南アフリカで発見されたオミクロン株の蔓延により新たなフェイズに入り、日本ではこの冬にそれまでの数倍の感染者数を記録する第六波が広がっていた。ブースター接種と呼ばれる三回目のワクチン接種が始まり、あまりの患者の多さに抗原検査キットが各地のクリニックで底をつき、発熱外来を続けられない、といったニュースがメディアを賑わせていた。

二月四日からは、今まさに開催されているミラノ・コルティナ五輪の前の大会、北京冬季五輪が開催され、スキージャンプの小林陵侑選手、スノーボードの平野歩夢選手、スピードスケートの郄木美帆選手などの活躍がテレビで中継されていた。

このとき中国は「ゼロコロナ政策」の真っただ中にあり、「バブル方式の五輪（泡の中にいるように選手や関係者を外界と隔離して行われる）」で、前年夏の東京五輪と同様にほぼ無観客で行われていた。私も当時NHKにいたので聞いていたが、日本から現地に入ったメディア関係者も出発前や入国前はもちろん、現地到着後も連日のPCR検査が義務付けられ、宿舎と競技会場の限定されたエリアから一歩も出られない厳戒ぶりだった。

そのような防疫体制の中、プーチン大統領が開会式に出席するべく北京を訪問した。セレモニーの前に習近平主席が執務する釣魚台を訪れ、コロナ禍前いらい二年ぶりの対面首脳会談を行った。

感染症対策もあり共同記者会見は行われなかったが、配信された映像には、玄関に入ってくるプーチン大統領を出迎える習近平主席が、ソーシャルディスタンスをとりつつも、満面の笑みで手を振るという、めったにみられない歓待の表情が映し出されていた。会談冒頭数分間の「頭撮り」の中で、プーチン大統領も習主席の発言を聞いているとき、はっきりとした笑みを浮かべていたことも印象的だった。それらがカメラがあることを意識しての表現であることは間違いなかった。

会談後に文書として出された共同声明に、プーチン大統領は、「台湾を中国の不可分の一部とし、台湾独立に反対する立場を再確認」する、という習主席が最も聞きたい一節を入れることに同意した。その代わり、「『NATOの東方不拡大』について、中国が明確に支持を表明」する、というプーチン大統領が最も欲していた果実を得た。

ロシアは、前年二〇二一年の春ごろから、ロシア各地から集めた部隊をウクライナ国境地帯に多数配置し、緊張を高めていた。その年六月にジュネーブで行われた米ロ首脳会談の前に部隊をいったん引きあげ、緊張緩和かと思われていたが、十月末ごろから再び国境に十万人もの大部隊を集め、二〇二二年になると、さらに増強していた。

並行してプーチン大統領がアメリカや西欧諸国に要求していたのが、NATOのこれ以上の東方不拡大、すなわちウクライナをNATOに加盟させないという確約だった。

北京での首脳会談で、中国とロシアは、台湾とウクライナという、お互いの「核心的利益」とする主張を認め合うことで、すでにこの時深い関係を築いていた。

映し出されたマクロンとの「距離」

いまから考えると信じられないことだが、世界の情報空間で存在感を放っていたのは圧倒的にプーチン大統領であり、ゼレンスキー大統領の印象はゼロに等しかった。日本の新聞やテレビを毎日見ていたとしてもその顔を目にすることはほとんどなかったし、程度の差こそあれ、欧米でも似たようなものだった。

それはメディアの扱いだけではなかった。ロシアの大軍に取り囲まれたウクライナの運命をめぐって、バイデン大統領（当時）も、フランスのマクロン大統領も、ドイツのショルツ首相（当時）もさまざまな発信を繰り返し、プーチン大統領と必死に対面や電話で会談を続けていたが、肝心のウクライナの大統領を彼ら欧米の首脳たちも軽んじているようだった。それは、ゼレンスキー大統領がまだメディアのスターになっていなかったからである。PR情報戦の稀代の「演者」にはなっていなかったのだ。

一方、プーチン大統領は、その発信力を、侵攻直前のこの年二月に何度かあった西側首脳とのトップ会談の機会に戦略的に発揮していた。

二月七日、マクロン大統領がモスクワを訪問してプーチン大統領と会談した。五時間以上にわたる異例の長時間会談だった。

PR情報戦の観点から見ると、注目すべき映像や画像が二つあった。

まず、二人が会談したときの席の配置が異様だった。外国の賓客を迎えたり、国内の重要会議でも使われるクレムリンの会議室には、非常に細長い楕円形のテーブルがある。通常は短い径を挟んで差し向いに賓客と会談するので、双方の距離は二メートル弱といったところだが、この時のマクロン大統領との会談では長径の両端に両者が座り、六メートルもの距離を隔てて向かい合うことになった。同時通訳のイヤホンがあったからよいようなものの、お互いの肉声は、大声で怒鳴らなければ聞こえなかっただろう。

マクロン大統領は二〇一七年の就任以来、プーチン大統領をヴェルサイユ宮殿や南仏の別荘に招いて会談するなど会合を重ね、個人的にも良好な関係を築いていた。ウクライナ問題に関しては、バイデン大統領のような以前からのしがらみ（前回参照）があるわけではなく、よりフラットな立場から紛争の解決を目指していた。

コロナ禍が始まる直前の二〇一九年十二月には、パリにプーチン大統領、この年就任したゼレンスキー大統領、ドイツのメルケル首相（当時）を招き、この四ヵ国が参加していた「ミンスク合意」の枠組みによる和平への道を再確認することまでしていた。ところがその雰囲気が二〇二二年二月のこの会談では一変してしまった。

巨大なテーブルについて奇妙に孤立した二人のイメージは滑稽なくらいで、世界のメディアも面白がって配信した。その理由について、ロシア側はマクロン大統領がコロナ対策のPCR検査を断ったための感染予防策だとしている。プーチン大統領は、コロナ感染を極度に恐れていたと言われているので、これは本当だろう。

だが、その結果生まれたこの画像は、いかに二人の指導者の関係性が離れてしまったかを如実に世界に示していた。この結果、パリへと戻る大統領専用機の中で、マクロン大統領は「二〇一九年に会った時とは同じ人物ではなかった」という感想を漏らすことになる。

プーチンの論理

このときもうひとつ目を引いた発信は、会談後の共同記者会見だった。会談が長引いたため、午前零時を回った時間帯に、クレムリンの大広間で、両首脳がソーシャルディスタンスをとって五メートルほど離れた演台の前に立ってスピーチし、質問を受け付けた。マクロン大統領に同行したフランスの記者も参加していた。

侵攻が始まった後、プーチン大統領が西側の記者と対峙することは激減したが、本来、プーチン大統領は欧米記者の質問を受け、当意即妙に答えることをその情報戦のツールとして得意にしている。

西側記者の質問はたいていプーチン大統領に厳しく、質問内容も事前に提出されていないはずだ。要求されたとしても、例えばBBCの記者は応じないだろう。ところが何を聞かれても、プーチン大統領は原稿を見ずに、記憶しているさまざまなデータやこれまでの外交の経緯を織り交ぜて滔々と持論を展開する。その主旨は西側から見れば賛成できないが、一つの理論体系としては一貫している。

こうした記者会見はロシア国内でも生中継されることが多く、敵対的な西側記者を台本なしに論破する姿を国民にも見せる狙いもあるだろう。この点は、習近平主席など、他のいわゆる権威主義国の指導者とは異なる情報戦のあり方だ。

ところが、この日のマクロン大統領との共同記者会見で、プーチン大統領は少し異なる戦略をとった。

フランス人記者の質問に答える形ではあったが、あらかじめプーチン大統領は言うことを決めていたことは明らかで、「ぜひ私のメッセージを、あなたの読者や視聴者、インターネットで見ている人たちに伝えてほしい」と前置きして、質問の内容にはお構いなしに発言した。

そこには、この時点のプーチン大統領の論理が集約されていた。

「ウクライナがNATOに加盟し、軍事力でクリミアを奪還しようと決断すれば、ヨーロッパの国々は自動的にロシアとの軍事紛争に巻き込まれることをご存じですか？ もちろん、NATO全体の軍事力とロシアは比べものになりません。私たちはそれを理解しています。同時に、ロシアが世界有数の核保有国であり、近代的な核戦力の数において多くの国より優れていることも理解しています。（核戦争に）勝者はいません。あなた方は、自ら望んでいなくてもこの紛争に巻き込まれることになるのです。NATO（北大西洋）条約第五条は、心臓が一回鼓動するあいだに、あなたたちが気がつく前に実行されてしまうのですよ」

プーチン大統領にしてみれば、ここから二週間後の全面侵攻という歴史を変えてしまう決断の前の、考え抜かれたメッセージだったろう。西側の記者を通じて、それを世界に伝えようとしていた。

これは一言でいえば、「核の脅し」である。だが、単純な脅しではなく、ある種の客観性と論理性をもったメッセージだ。

ウクライナはそれまで、NATOに加盟したいという意向と、いずれクリミアを奪還したいという意志も明言していた。もしウクライナがNATOに入り、その強大な軍事力をバックにクリミアを攻撃したら、ロシアと戦争になる。

プーチン大統領の言うNATO条約第五条とは、加盟国が一ヵ国でも攻撃されたらNATO全体への攻撃とみなし、他の加盟国は軍事力を含む手段で対応しなくてはならないと定めている。この条項は議論の余地なく発動されるだろう。なぜなら『発動できないのなら、NATOはこけおどしだということになり、その抑止力の根本が崩壊してしまう』からだ。つまり、ウクライナとロシアの戦争はアメリカや欧州とロシアの戦争になる。

通常兵器ではNATOに太刀打ちできないことは自覚している。だが、ロシアには、アメリカと並ぶ世界トップクラスの核兵器がある。だから、『通常兵器でNATOにかなわない以上、核兵器を使わざるを得ない』。そして『いったん核戦争となれば、それはすぐに全面核戦争にエスカレーションし、人類は滅亡する』。つまり、勝者はいないことになる。『 』でくくった部分はプーチン大統領は明言していないが、そういうことを言っている。

ここで言われていることは、好き嫌いは別にして、客観的な事実か、世界の誰も完全には否定できないことだろう。

マクロン大統領の証言からは、コロナ禍前までは、プーチン大統領はこうしたことを言っていなかったことがわかる。それからの二年二ヵ月のコロナ禍のあいだにプーチン大統領に何がおきたのか、それは解明するべき現代史の謎だ。

しかしいずれにしても、この時のプーチン大統領はメッセージを伝えようとしていた。

そこから四年がたとうとする現在、ウクライナのNATO加盟が予見しうる将来に実現すると真面目に思っている世界の指導者はいない。トランプ大統領に至っては反対を明言している。

ならばこのとき、ゼレンスキー大統領自ら、あるいはバイデン大統領やマクロン大統領が、何らかの形でウクライナのNATO加盟を断念し、いま話し合われているように別の形での安全保障を目指す方向性を明示して新たな交渉を始めていれば、戦争の惨禍は避けられていたかもしれない。

