◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード男子ハーフパイプ決勝(大会8日目/現地13日)

連覇を目指すも7位となった平野歩夢選手が、強行出場に至った“原動力”について語りました。

前回王者の平野選手は約1か月前に開催されたワールドカップで大ケガ。万全の状態ではない中、予選を85.50点の全体7位で通過すると、決勝でも怪我の影響を感じさせない滑走で、最終7位となる86.50点をマークしました。

平野選手は強行出場に至った心境について、「ここまで自分のやってきた時間や、負けず嫌いの自分の性格だったり。プライドを持っていないと、ここには上って来られない、ハイレベルな選手たちが揃っている舞台。前回メダルを取って2連覇したいなという気持ちはずっともってきた。そういう原動力もありましたし、自分が常に進化し続けたいという気持ちがこのスノーボードにおいては強い。そういうものがいろいろ集まって原動力になっている」と説明しました。

平野選手は初出場となった2014年のソチ五輪から4大会連続の出場。「4年の中で積み上げていかないと到達できないようなところでもある。他の大会とは違って、オリンピックロゴがあったり、家族の人たちが見に来てくれたり、国を代表しているという感覚がすごい強い。そういった特別感がある」と強い思いを述べ、これまで長きにわたり日本のスノーボード界を牽引した責任やプライドを明かしました。