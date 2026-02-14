どう考えても「波で」転覆するはずがない…「漁船転覆」事件の「謎」と深まる「疑惑」

第58寿和丸。

2008年、太平洋上で碇泊中に突如として転覆し、17人もの犠牲者を出す事故を起こした中型漁船の名前である。

事故の直前まで平穏な時間を享受していたにもかかわらず突然の事故は起きた。しかし、調査が不十分なままに調査報告書が出され、原因が分からず「未解決」のまま時が流れた。

なぜ、沈みようがない状況下で悲劇は起こったのか。

調査報告書はなぜ、生存者の声を無視した形で公表されたのか。

デビュー作でノンフィクション賞を総なめにしたジャーナリストの伊澤理江さんによる『黒い海 船は突然、深海へ消えた』がこのたび文庫化。知られざる事件の真相に迫っていく。

では、寿和丸の転覆要因として風や波浪が考えにくいとしたら、どんな可能性があるだろうか。

現場海域に最初に駆けつけた第６寿和丸の船長は事故後、こう断言している。

「油で海は真っ黒になっていました。船に何かの損傷があったのは間違いないと思い ます。波によって船が転覆するくらいであれば、そんなに早く船は沈まないし、油だ ってそんなに大量に流れることはないと思います」

現場海域には事故のすぐ後から広い範囲で黒い重油が浮かんでいた。そのことは生存者３人も明確に口を揃えている。生きるか死ぬかの洋上で、波にもまれながら油の混じった海水が口に入り込んだ。レッコボートに引っ張り上げようとした時は、油でヌルヌルになり、滑って体をつかめなかった。救助に駆けつけた僚船の乗組員たちも、海面を覆った油の多さに驚いている。

第 58 寿和丸の燃料油タンクは船底にある。波で転覆したとしても、船底の重油が一 気に外へ漏れ出るような構造にはなっていない。「エア抜き（空気抜き管）」と呼ばれ る、各燃料タンクから甲板へと突き出た管がある。船体が大きく傾けば油はエア抜きから漏れ出るが、突き出た管の開口部が海中に沈めば、水圧が蓋の役割を果たすため 油は漏れ出ない。寿和丸の場合、転覆は一瞬だったから、船底が大きく損傷しない限り、大量の重油が流出することはない。

海上保安庁で福島県を管轄するのは、第２管区海上保安本部（宮城県塩釡市）だ。

２管本部は事故発生直後から宮城県第一記者会に対し、「漁船第58寿和丸転覆海難発生情報」の発出を続けた。事故翌日の６月24日午後５時10分に出された第14報によると、転覆推定位置から南へ約２・６キロの海上で、第58寿和丸のものと見られる油が帯状に浮いているのが確認されていたという。

事故原因について、新聞は早くから「原因は波」との見立てを伝えている。事故翌日の６月24日朝刊では、全国紙・地元紙とも「波」という論調で足並みをそろえた。 別々の方向からの波がぶつかり、海面が大きく盛り上がって高くなる「三角波」。それによる事故ではないかという海保関係者や専門家の見解に沿って「原因は波」と全国で報じられていた。

だが、本当に波で沈んだのか。

多くの関係者は波説に疑問を持っていた。３人の生存者、経験豊かな漁協の職員、僚船の乗組員たち。そして酢屋商店社長の野崎も、だ。

事故時の状況をもう一度、確認してみよう。

概略は以下の通りだ。

生存者の証言によると、衝撃音は右舷前方から。それも二度。衝撃の後、船体は衝撃を受けた側の右に傾き、そのまま転覆した。１〜２分程度という、極めて短い時間だった。そしてわずか40分後には、水深５８００メートルとされる海域で沈没してしまった。事故が起きた時刻、海況は穏やかになりつつあり、いつ漁を再開しても不思議ではない状態だった。乗組員からすれば、少なくとも１３５トン、全長48メートルという船体をひっくり返すような波や風ではなかった。

それなのに、第58寿和丸は突如として転覆し、沈んだのだ。

事故後、国の聴取に対し豊田吉昭は次のように語っている。記録の作成者は事故調査を担う国土交通省所管の運輸安全委員会だ。

「２回目の衝撃は、『ドスッ』という音と『バキッ』という音が重なったような音 で、船体がどのように振動したかは覚えていませんが、反対舷に戻ることなく、右舷への傾きが徐々に増したので、転覆の危険を感じ、ベッドから出て、一目散に（略）船橋甲板左舷側の出入り口を目指しました。確認したわけではありませんが、『バキッ』という音は船体が折れるようなものではなく、甲板上の構造物が破損するような音でした」

豊田によると、最初は「ドスン」とした衝撃で、船は右舷側に10度くらい傾いた。 その７〜８秒後、２度目の衝撃。最初の衝撃よりも強く、「構造物が破損するような音」だった。波で10度くらい傾いたのであれば、船体の傾きは復原する。しかし、この時は違った。聞いたことのない破壊音の後、船体の傾斜がさらに増したと言っている。

豊田は、酢屋商店の顧問弁護士・村上誠の聴き取りに対しても衝突時の様子を語っている。やりとりは録音され、その書き起こしが残っていた。読みやすく言葉を補うなどしたうえで、２人のやりとりを再現しよう。より一層、事故時の様子が分かる。

村上 ２回目の衝撃は何だったと思いますか？

豊田 １回だけだったら波かなって思えるんですけど……。数秒後に起きた２度目の 衝撃の後、デッキ上からまだ浸水してないときに、船体が傾斜し始めた。ひっくり返るまでの早さ、それからひっくり返った後の大量の油、全部を考慮すると、波だけでこういうふうになるのか、と。この程度の波で事故になるなら、 毎日船がひっくり返ってなきゃおかしい。

村上 そうなっちゃう？

豊田 うん。（略）船体に傷が入っているんじゃないかって。

村上 そうとしか思えない？

豊田 そうなんですよね。15度ないくらいの傾斜で、上から浸水してきてない。それでどんどん、どんどん傾斜は進行してってる。油も漏れ出す。オモテ（船首）の居住区のどっかに浸水してきてるって考えると、つまり喫水の下（海面下） から浸水してきてんじゃないかと思うと、全部辻褄がぴったり合うわけですよ。で、船が真横に転覆したんじゃない、少し斜め前方傾斜の状態になってから、転覆したんですよ。

村上 うんうん。

豊田 だからたぶん、亀裂が入ってたとすれば、ちょうどこの舷門（接岸時に使う船の出入り口）の付近の下の辺り。ここはオモテの居住区になってます。その下はもちろん油のタンクありますしね。だからと言って、何かぶつかったとかい うことは言ってないですけども……。

村上 船体が破損した、と。

豊田 船体に傷が入ってるんじゃないのかな、と。

村上 としか思えない？

豊田 そうなんですよね。 第58寿和丸の事故から１週間が過ぎた６月30日、海上保安庁の専従捜索が夜７時をもって打ち切られた。現場海域に残る僚船からの情報も目に見えて減ってきた。行方不明になった船長や漁労長ら13人の安否は依然、つかめていない。あれほど熱心だっ た報道陣も小名浜から姿を消した。

この事故より２週間ほど前の６月８日には東京・秋葉原の歩行者天国で白昼、無差別殺傷事件が起きている。６月末になっても新聞やテレビは秋葉原の事件を繰り返し報道していたが、23日に起きた第58寿和丸の事故は早くも主要ニュースから消えた。

しかし、生存者や行方不明者の家族ら当事者たちにすれば、忘れられるはずもない。しかも、次第に「なぜ」も膨らみ始めていた。酢屋商店社長の野崎は特にその思いが強かった。どう考えてもパラ泊中にあの程度の波で船が転覆することなどあり得ない。

世間がこの事故を忘れていくことに逆らうように、野崎は次第に「疑念」を大きくしていた。

第58寿和丸は波ではなく、何らかの要因で船体が損傷したのではないか。考えれば考えるほど、自力で調べれば調べるほど、この「疑念」は明確な姿となって見え始めていく。

さらに、「船は突然、深海へ消えた…「事故」の直前、船内はどのような雰囲気だったのか」では、なぜ沈みようがない状況下で悲劇は起こったのか、その状況をくわしく描写していく。

