◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート男子シングルフリースケーティング(大会8日目/現地13日)

フィギュアスケートの男子フリースケーティング（FS）が13日に行われ、鍵山優真選手が銀メダルを獲得しました。

ショートプログラムでは4回転＋3回転のコンビネーションを決めるなど103.07点をマークし、2位につけた鍵山選手。

逆転で優勝を狙うフリーは演技冒頭、4回転サルコウは飛び上がりと同時に軸が傾きますがなんとかこらえます。

続く4回転フリップは一度着氷するも、エッジが深く入りすぎ転倒。高難度の4回転＋1回転＋3回転のコンビネーションは3つ目を2回転に変更し確実に成功させます。

さらにトリプルアクセル＋ダブルアクセルのコンビネーションも高さ幅ともに素晴らしく高得点を獲得。4回転の4本目、トーループは左足をつくもなんとか抑え、3回転＋3回転のコンビネーションも着実に決めます。

そして最後のジャンプ、トリプルアクセルも高い出来栄えで成功させました。

さらに、最高レベル4の美しいスピンと、表現力に磨きをかけてきたコレオシークエンスでトゥーランドットを表現。ステップシークエンスでは難しいターンの連続を取りこぼしなく成功させると、フライング足換えコンビネーションスピンでも最高レベルを獲得し、演技を締めくくりました。

しかし演技後、キスアンドクライの鍵山選手には笑顔はなし。フリーは176.99点をマークし、トータルで280.06点で2位につけます。

その後、最終滑走のイリア・マリニン選手(アメリカ)がミス連発。鍵山選手が銀メダルという結果になりました。順位が決まった後は銅メダルを獲得し号泣する佐藤駿選手と、笑顔でハグを交わす鍵山選手の姿も見られました。

▽結果金 ミハイル・シャイドロフ(カザフスタン) 291.58銀 鍵山優真(日本) 280.06銅 佐藤駿(日本) 274.908位 イリア・マリニン(アメリカ) 264.4913位 三浦佳生(日本) 246.88