ヘディングって、どれくらい危ないの？ 日常生活で考えない「リスクの実態」

美馬達哉『「ふつう」ってなんだろう――病気と健康のあいだ』

リスクをどう伝えるか

私のような脳神経内科の立場からは、人間の脳の配線ネットワークは、15歳くらいまで成熟していくことがわかっています。ですから、その途中の時期に強い衝撃を受けるのは、避けたほうがいいと思います。一方で、大人になれば、サッカーはスポーツ文化の一部として、リスクを理解したうえでの自己判断と自己責任でもよいと思います。

でも、こうした研究の内容は、事実を「どう伝えるか」で受け取られ方がガラッと変わってしまうのです。

たとえば、アルツハイマー型認知症を例にしましょう。アルツハイマー型と診断された人の割合は、元プロ選手では0.83％、一般の人では0.20％でした。この数字は、表現の仕方によってまったく印象が変わってきます。実は、これは、医者がよく使う説得（ときには、だまし？）のテクニックです。

仮に「元プロサッカー選手は、一般人より3〜5倍アルツハイマー型認知症になりやすい」と書くと、「えっ、ヘディングってそんなに危ないの？」って思ってしまいます。これは比率でみた場合、つまり「0.83割る0.20は4」です。

でも、「元プロサッカー選手は、アルツハイマー病になる確率が高くなると言われているが、その差は1％にも満たない」と書くと、ちょっと心配だけど、そこまで大げさに考えなくてもいいかも、と感じる人もいるでしょう。これは差でみた場合、「0.83引く0.20は0.63」になるからです。

さらに、「160人のプロ選手がサッカーをやめれば、アルツハイマー病になる人を1人減らせる」と言われたら、「そこまでする必要ある？」っていう声も出てきそうです。これは、「0.83引く0.20」の0.63％を逆数にしたものです。

リスクを「正しく恐れる」ことも「正しく伝える」ことも本当に難しいのです。

