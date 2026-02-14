「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート男子・フリー」（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

男子フリーが行われ、ＳＰ５位だったミハイル・シャイドロフ（２１）＝カザフスタン＝がフリーで圧巻の演技をみせ、２９１・５８点で金メダルを獲得した。世界王者で、ＳＰ首位のイリア・マリニン（２１）＝米国＝は、ジャンプミスが続き、フリー１５位の大失速で８位まで転落。ＳＰ２位の鍵山優真もミス連発の内容で大波乱の結果となった。

フリーで冒頭からトリプルアクセル−シングルオイラー−４回転サルコーという超高難度コンビネーションを決めるなど攻め抜いたシャイドロフ。暫定首位に立つと、後続の選手がミスを続出。攻め抜いた結果が頂点へと繋がった。

金メダル獲得が決まると、口を手で覆い、驚いた表情で、歓喜を爆発させた。「私の目標だった。それが私が毎日トレーニングをする理由であり、起きてトレーニングに行く理由です。それだけです。今はただ自分の仕事をしただけ」と、語った。

フィギュア男子は直近３大会は１４年ソチ五輪、１８年平昌五輪の羽生結弦、２２年ネーサン・チェンとＳＰ１位からそのまま逃げ切った。逆転金メダルは１０年バンクーバー五輪のエヴァン・ライサチェク（米国）のＳＰ２位からの逆転以来となった。