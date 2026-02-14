「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート男子・フリー」（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

男子フリーが行われ、世界王者で、ＳＰ首位のイリア・マリニン（２１）＝米国＝は、２度の転倒を含むジャンプミス連発でフリー１５位と大失速。合計２６４・４９点でまさかの８位に終わり、米国勢は２２年北京五輪を制したネーサン・チェン（米国）に続く連覇はならなかった。マリニンは２３年１１月のＧＰフランス杯で２位になった以降は、個人戦１４連勝中だった。無敵と思われた“４回転の神”を五輪の魔物が襲った。

冒頭の４回転フリップを完ぺきに決めると、続く４回転半ジャンプが１回転半となるまさかのミス。それでも続く４回転ルッツを決めて立て直したかにみえたが、続く４回転も２回転ループに。さらに後半の４回転ルッツで転倒。観客の拍手に後押しされながら、４回転トーループからの３連続ジャンプを決めたが、最後の４回転も２回転サルコーになってしまった。会場からは悲鳴が漏れた。演技後は頭を抱え、得点が表示されるとぼう然とした表情で見つめた。 競技後は「正直なところ、まだ何が起きたのか自分でも整理がついていない。感情が入り混じっています。今日一日ずっと調子は良かったですし、手応えもありました。いつも通り、自分が積み重ねてきたプロセスを信じて滑ればいいだけだと思っていました。でもやはりここは他の大会と違います。オリンピックです。内側から沸き上がるプレッシャーや緊張感は実際にその場に立ってみないと分からない。とにかく圧倒されてしまい、自分で自分をコントロールできていないような感覚でした」と、失意の表情で振り返った。

“４回転の神”の異名を持つ絶対王者。グランプリファイナルは２３年から３連覇、世界選手権は２４年から２連覇中。全米選手権は４連覇中だ。その技量が圧倒的な輝きを放っている。

五輪連覇を果たした羽生結弦さん（現プロスケーター）が２２年北京五輪で挑戦しながら成功できなかった超大技、クワッドアクセル（４回転半ジャンプ）を史上初めて公式戦で成功させた。後方宙返り（バック宙）や片手側転などアクロバティックな技も自在にこなす。

初の五輪。団体ではＳＰで鍵山に敗れ２位だったが、当初予定のなかったフリーにも急きょ参戦。日本の佐藤を上回る１位となり、米国を金メダルに導いていた。

◆イリア・マリニン ２００４年１２月２日、米バージニア州フェアファックス出身。元ウズベキスタン代表の両親を持つ。世界ジュニア選手権優勝を経て、２２−２３シーズンでシニア転向。クワッドアクセル成功とともに世界トップに立った。趣味はスケートボード。１６８センチ。