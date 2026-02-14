織田信長の妹で、後に柴田勝家の正室となった市（お市の方）画像提供：ニューズコム／共同通信イメージズ

2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長にスポットライトが当てられ、そのユニークな視点で話題を呼んでいる。天下人となる秀吉（演：池松壮亮）を、秀長（演：仲野太賀）は右腕としていかに支えたのだろうか。前回は選挙速報で放送が休止となった。そこで今回は、今後のストーリー展開における注目ポイントを『戦国最高のNo.2 豊臣秀長の人生と絆』の著者・真山知幸氏が解説する。（JBpress編集部）

秀長も止められず！秀吉「戦線離脱」の真相を追う

貧しい出自から立身出世を果たし、ついには天下人にまでなる豊臣秀吉。おのずと周囲の人間関係も大きく変化していくことになる。織田信長の重臣・柴田勝家との関係は、その顕著な例といえるだろう。

勝家は若い頃から信長の父・織田信秀（のぶひで）に仕えて、信秀の死後は、信長の弟・信勝を擁立しようとして信長と対立。信長との戦に敗れてからは、信長のもとで仕える。戦場では「鬼柴田」と呼ばれるほどの活躍ぶりを見せた。

そんな重臣の勝家からすれば、素生もよくわからず、武勇に優れているとも思えない秀吉のことなど、歯牙にもかけなかったことだろう。

この頃はまだ「秀吉」ではなく「木下藤吉郎」と名乗ったが、天正年間の早い時期に織田家の重臣である丹羽長秀の「羽」と、柴田勝家の「柴」から一字ずつとって「羽柴」に改めている。そこには、重臣の威光を借りようという、いかにも上昇志向の強い秀吉らしい思惑を感じるが、2人へのリスペクトも感じる。当人たちも悪い気はしなかっただろう。

だが、秀吉が実力をつけていくうちに、勝家とは対立を深めていく。よく知られているのは「本能寺の変」で、信長が倒れてからの主導権争いだろう。秀吉と勝家は「賤ヶ岳の戦い」で激突することになるが、以前から2人の相性は悪かった。

それは、天正5（1577）年のことだ。加賀国・手取川周辺で、上杉謙信軍と、柴田勝家率いる織田軍が激突。「手取川合戦」と呼ばれるこの戦は、謙信の勝利に終わったとされている。

秀吉は何をやっていたかというと、『長家家譜』によれば「七尾城への援軍として織田勢4万が出陣したが、落城の報に接し、秀吉は戦わずして帰陣した」と記述されている。

手取川合戦のときには「正面衝突は避けるべきだ」とする秀吉に対して、勝家が「筑前は臆したか？」と発言したことが物議をかもすことになった。「筑前」とは秀吉のことである。

こうまで言われては共に戦うことは難しい。当時の軍師・竹中半兵衛や弟の秀長と相談したうえで、秀吉は戦を放棄。兵を引き上げた。調整役である秀長も、さすがにこのときは秀吉をなだめることができなかったようだ。あるいは、秀長も勝家に思うところがあったのかもしれない。

戦線離脱した秀吉に信長は激怒。『信長公記』では「秀吉は進退に窮した」とまで記されている。

もっとも、上杉方の史料では秀吉の善戦が伝えられているなど、手取川合戦は実態がまだよくわかっていない。『豊臣兄弟！』で描かれるかどうかもわからないが、職場放棄した秀吉に信長が激高する場面は、秀長の立ち回りも含めて、ぜひ見てみたいものだ。

秀吉と勝家については、ある女性を巡っての確執も気になるところ。それは、信長の妹「市」である。

織田信長と市との関係、史料が語る“距離感”

『豊臣兄弟！』では、信長の妹・市を宮粼あおいが好演。何かと兄を気遣い、信長もまた、市の前では家臣たちには決して見せない素顔を見せて、時には本音をこぼす。

そんな仲むつまじい兄と妹の関係に、意外に思った歴史ファンが多かったはず。というのも、信長は天文3（1534）年に生まれ、一方の市は天文16〜19年頃に生まれたとされており、15歳ほどの年の差があることになる。また、信長と弟の信勝や信兼らは同じ母を持つが、市は出自が不明で、母は信長と異なるとされている。

年の差がある異母きょうだいとなると、その関係性は極めて希薄だ。織田家を継ぐ嫡男の信長と、それほど親密な関係だったとは考えにくい。それだけに『豊臣兄弟！』のように、信長に寄り添い、いつも心配する市の姿には新鮮味を感じる。

しかし、ドラマでの信長と市も、いつまでもほっこりとしていられないだろう。これから信長は市を、浅井家3代目にあたる浅井長政のもとに嫁がせることになるからだ。

北近江を領地とした浅井家は、その領土は小さいものの、本州の最もくびれたところに位置しており、交通の要衝だった。信長は勢力を拡大するには、この地を押さえておく必要があると考えたらしい。市を長政の正妻とし、同盟も結んでいる。典型的な「政略結婚」である。

ところが、信長が朝倉勢を攻めようとすると、長政は裏切って朝倉家のほうに加勢。挟み撃ちにして織田勢を滅ぼそうとした。

信長の命をも奪いかねないピンチに、はたして市は動くのだろうか。自身の夫と兄が対立するという難しい状況である。『豊臣兄弟！』では信長との関係が良好だけに、市がどんな決断を下すのかは、気になるところだ。

そして「本能寺の変」で信長が討たれると、市の運命は一転する。未亡人となった市は柴田勝家と再婚することになるが、一説には秀吉も市に興味を持ったといわれている。『豊臣兄弟！』ならば、秀長が「兄者にはお寧々様いるじゃろう！」と止めるも、秀吉が暴走してアプローチする……そんな場面が見られそうだ。

秀吉と勝家がますます対立するきっかけとして、市の存在が描かれることもあり得るだろう。その後も、運命に翻弄される市の動向には要注目である。

「武田兄弟」は描かれるか？信繁という“理想のナンバー2”

これまであまり注目されてこなかった豊臣秀長が、秀吉を支えるキーパーソンとして描かれているのが、今回の大河の特徴だ。

そうなってくると、秀長に負けないほど才気走った兄を持ちながら、対立することなく名参謀となった武田信繁（のぶしげ）にも、見せ場が与えられるかもしれない。

信繁は武田信虎（のぶとら）の次男として生まれた。兄の晴信（信玄）より4歳年少にあたる信繁は、父の信虎からずいぶんと可愛がられたようだ。信虎は何かと長男の信玄を疎んじて、信繁のほうに当主の座を譲ろうとしていたという。

だが、信虎は、わが子の信玄によってクーデターを起こされて駿河へと追放され、二度と甲斐に戻ることはなかった。反信虎派の家臣たちに担がれる格好で、信玄は21歳で武田家の当主になっている。

このときにもし信繁が父・信虎の側についていれば、家中で激しい争いが起きても不思議ではなかった。だが、信繁は信玄のほうに味方して、その後も兄を支え続ける道を選んでいる。

信繁が信玄にとって、どれだけよい補佐役だったのか。江戸中期の学者で幕府の儒臣だった室鳩巣（むろ きゅうそう）が『駿台雑話』の中で信繁を絶賛している。

「天文・永禄の間に賢と称すべき武将であった。兄信玄に仕えて人臣の節を失うことなく、その忠信、誠実は人の心に通じ、加えて武威武略に長じ、知剛知柔、まことの武将とは信繁のごとき人物をいう」

武田家臣団で、信繁を最も敬愛したのが真田昌幸だ。昌幸は、後に甲府で生まれた次男に名をつけるに当たって、信繁にあやかってそのまま「信繁」と命名したほどである。

秀長と同様に、優れたナンバー2として名を馳せた信繁。2人とも兄よりも先に命を落とす点も共通している。そして死没後は、秀吉も信玄も迷走してしまう。家中に混乱を招くという点も同じであり、組織におけるナンバー2の存在の大きさを感じずにはいられない。

残念ながら信玄の病死によって、織田信長が武田信玄と直接対決することはなかったが、「豊臣兄弟」に負けない「武田兄弟」の活躍ぶりが、何かしらの形で描かれることに期待したい。

次回の第6話「兄弟の絆」では、鵜沼城主・大沢次郎左衛門に信長暗殺の疑いがかけられたことで、城に残った秀吉の命が危機に瀕することに。翌日までに信長に無実を証明せねばならなくなった秀長。信長の妹・市の助言を受けながら、兄のために奔走する。

筆者：真山 知幸