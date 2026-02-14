女優、歌手の小泉今日子（60）が11日放送のTBS系「news23」に出演。「戦争」について言及した。

この日、小泉は同番組のインタビューに応じ、4日に還暦を迎えたことにちなみ、現在や今後への思い、そして5月のツアー終了後にはしばらく休養期間に入り「旅人」になって、いろいろインプットする期間にあてることなどをポジティブに明かした。

その中で「今の世の中で気になることどんなことありますか？」と聞かれた小泉は「そうですね。もうたくさん気になることはありますね。小さい時から日常の中に戦争の話っていうのがあったんですよね」と切り出した。

そして「父は父で“特攻隊に入りたい”と思ったけど、“年がいくつか足りなくて自分は行けなかった。でも行けなかったから、今があって君たちがいる”っていうような話を聞いたりとか。本当に“誰かに任せておけば未来には希望しかないんじゃないか”っていうふうに思い込んで生きてきたと思いますけど、今ってちょっとそうではなくなってきている…っていう」と現在の社会状況への思いを語った。

さらに「私たちが“無関心でいた時間”っていうのも関係しているような気がして、本当に申し訳ないような気がしたり、取り戻せないものもあるかもしれないですけど…“今やらないでどうする”っていう気持ちはすごく思っています」と真剣なまなざしで話した。