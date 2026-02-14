安倍晋三も生前「愛子天皇」を認めていた…高市早苗の圧勝は「女性天皇誕生」への追い風だった

「国論を二分するテーマに挑戦する」……高市首相は、総選挙大勝という結果を背景に、解散当時の大義名分である公約の実現を記者会見で宣言しました。具体的には、憲法改正やスパイ防止法、皇室典範の改正など多岐にわたるテーマを解散時の公約にも盛り込んでいます。

ただし、大勝して過半数を握っても簡単にできるテーマと、なかなか実現できないテーマがあります。たとえば、憲法改正は衆参両院の三分の二の議員の賛成が第一条件となっており、現在の参院の構成は、まだ与党が過半数さえ達していない状況で、国民民主が連立に参加したとしても、前回の参院選で自民党が大敗しているため、次回の参院選でよほど大勝しないと、その数には足りません。

その中で、皇室典範の改正は、政治家の決断さえあれば、ある程度、素早く解決できる問題です。特に、女性天皇を認めること。つまりは愛子天皇を認めることは元々立憲民主など野党は積極的だっただけに、自民党さえ賛成すれば、国民の支持率が90％近いことを考えても、高市氏が早期にポイントをゲットできるテーマではないでしょうか。

記事前編は【選挙に大勝した高市早苗が「愛子天皇」を実現か…「女性天皇容認」に動く可能性が高いと言えるワケ】から。

安倍派ウラ金議員の存在が争点に

問題があるとすると、今回の選挙で、安倍派のウラ金議員が大量に復活当選したことです。安倍派議員は男系男子を主張する保守派が多く、去年5月の麻生・野田合意をひっくりかえしたのも、自民党内部の保守派の反対が主な理由でした。

現行の皇室典範第一条で「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」と定められているため、女性天皇を認めるにはこの条文の改正が不可欠です。これには、国会議員だけでなく有識者会議などの開催が必要ですが、高市首相が圧勝の勢いで、自民党内の反対派を封じ込めることが問題のカギを握ることになります。なにしろ、現天皇陛下は、各国の要人にあう度に、男女平等について質問するなど、間接的に愛子天皇の実現を願っているようにみえるだけに、自民党の議員たちが、天皇陛下の意向をくみ取ることも大事ではないでしょうか（現天皇は天皇の政治的発言の影響を考えて、ギリギリの会話をしておられ、決して国会や首相に圧力は加えていません）。

なにしろ、男系男子にこだわるのは、安倍派の強力な支持基盤であった日本会議で、「伝統的な男系男子による皇位継承を重視し、女性天皇や女系天皇の容認には反対」の立場です。そして、高市氏も、日本会議の日本会議国会議員懇談会副会長という立場でもありますが、インタビューなどでは女性天皇を容認する姿勢を示しています。

安倍晋三も「愛子天皇」を認めていた

亡くなったとはいえ、安倍元首相は男系男子継承派であり、2004年に小泉純一郎首相が女性・女系天皇を容認する姿勢を明らかにし、皇室典範改正案の法案化が進められまたときも、当時の官房長官であった安倍氏の慎重な進言もあり、見送られた経緯があります。さらに2011年の民主党政権時代には女性宮家創設案が検討されましたが、安倍氏が首相に就任すると白紙に戻されました。安倍氏の女性天皇への頑なな態度と、支持基盤である日本会議のことを考えると、高市氏も軽々には動けないことは事実です。

しかし、晩年の安倍氏は、「愛子天皇」の誕生を認めていた、と側近ともいえる政治ジャーナリストの岩田明子氏は報じていて、時間の経過を考えると、もう早く決めないと皇族が減少している現状における男系男子に限った皇位継承のリスクを認識していた可能性が大いにあります。

さらにいえば、裏金復活議員たちも、高市氏の人気にあやかり復活したわけで、高市氏の意向に強力に逆らえるだけの力があるかどうかは疑問です。

国際的なアピールにもつながる

そして、国民はあまり知りませんが、天皇は国際的にきわめて高い地位にある存在なのです。国際会議における天皇陛下の序列について、簡単な図式にすると、ローマ法王＝天皇＞エリザベス女王＞ アメリカ大統領＞日本国首相となります。つまり、皇帝 国王 大統領 首相が基本の序列であり、法王に女性がいない（存在したという伝説はありますが、大体の歴史学者は否定的です）ことを考えれば、序列トップに愛子天皇という状況でさえ考えられるのです。

トランプ大統領は、皇帝のさらに下位の国王の下となります。こういう特権は、特に偉大なものが好きなトランプ大統領が主要な交渉相手である高市氏が大事にしなければならない外交的武器になりえます。現在の天皇と皇后両陛下と愛子内親王と一緒に高市氏が現れれば、国際会議で、日本のガラスの天井を二回たたき割った女性として賞賛の声があがるだけでなく、トランプ大統領も単なる日本国の首相として、目下にみる行動はとりにくくなるでしょう。それだけ力がある首相であることをアピールできるのです。

歴史認識においてもイメージを崩せる

また、天皇家の歴史認識は、高市氏を中心にタカ派で固め、歴史認識でも中国や韓国と対立すると言われている高市内閣のイメージをくずす役割をになうこともできます。8月15日、毎年、武道館で「全国戦没者追悼式」が行われますが、天皇の挨拶には必ず、戦争の歴史に反省をのべるなど、アジア周辺の地域に気を配ったもので、国外の戦地に慰霊の旅もされています。たとえば、愛子天皇が実現したとき、皇太子としての初めての外遊を韓国と中国にすれば、縺れた中国の対日感情も変わる可能性さえあります。

愛子天皇には、国境をこえて人々に気品と叡知を感じさせる品格が備わっているのです。国連で、常に「男女平等化」が遅れていると指摘されていた日本が女性首相だけでなく女性天皇まで、実現させたとなれば、それこそ高市氏のいう「世界の真ん中で咲き誇る日本」をアピールする大チャンスではないでしょうか。

自民党大勝のニュースは必ずしも国民を安心させていません。これから憲法改正や安全保障に関する法律改正など、血なまぐさいことばかりを予感させる政権になる、と気持ちが滅入っている人々もいます。

まずは明るいニュースから始め、国論を二分するテーマは、首相への信頼が増した時点で、先入観のない丁寧な議論ができる首相だという印象を示してほしいと考えます。

【もっと読む】天皇家と秋篠宮家の教育レベルの「圧倒的な違い」…悠仁さまが成人しても「愛子天皇」が熱望されるワケ

【もっと読む】天皇家と秋篠宮家の教育レベルの「圧倒的な違い」…悠仁さまが成人しても「愛子天皇」が熱望されるワケ