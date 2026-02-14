密輸グループとそれを狙う強盗グループ…上野、羽田、香港、各地で行われる「仁義なき金争奪戦」の実態

密輸組織メンバーが語る「実態」

1月29日、東京・東上野で発生した4億2000万円の現金強奪事件。背景にあるとされるのが金の密輸ビジネスだ。

「上野の事件では被害者が『日本円を羽田経由で香港に運び、香港ドルに両替する仕事をしているが、現金が誰のものかは言いたくない』と説明。羽田の被害者もまた駆け付けた警察官に対して『現金は金（ゴールド）を売って得た。毎日のように日本円を香港に運び、香港ドルに両替していた』と語っています。香港では両替に訪れた被害者が狙われています。警視庁はいずれの事案の金の取引が関係していると見て、同一グループが一連の強盗事件を引き起こした可能性も視野に捜査を進めている」（全国紙社会部記者）

前編記事『日本へ「金密輸」してボロ儲け…香港マフィアが「消費税減税」に断固反対しているワケ』につづき、香港国内に存在する闇の両替所の存在や金塊取引の背後で蠢く「タタキグループについて詳しく報じる。

現代ビジネスは密輸組織のメンバーであるA氏に接触。取材で明かされたのは香港組織による日本を狙った「密輸ビジネス」の詳細。さらに日本国内で行われている組織同士の「仁義なき金の争奪戦争」の実態だった。

A氏が語る（以下、鍵カッコはA氏）

「これまで金の密輸は香港マフィアと日本のヤクザが共同して行うシノギだったが、ここ5年ほどで香港マフィアがこぞって日本国内に支社を出し、密輸から販売まで一貫して行うようになっている。最近は中国マフィアたちもマネするようになり、金塊密輸は群雄割拠となっている」

A氏らの組織は香港から海、空を問わず日本へ金を密輸。その後、ゴールドは都内にあるグループの事務所へと運ばれ、貴金属商との売買取引が行われる。商談がまとまれば密輸した金は現金へと姿を変える。密輸で利ざやとなった消費税10％のうち、貴金属商の買い取り手数料の相場は3％程度。およそ7％が組織の取り分となる。しかし、彼らの金塊ビジネスはこれで終わりではない。

なぜ香港へ多額の現金を運ぶのか

「取引で得た日本円がまとまれば、香港へと運ぶのが最後の作業となる。100万円以上の現金を海外に持ち出す際は税関への申請が必要だが、上限はない」

なぜ、わざわざリスクを犯してまで香港へと多額の現金を運ぶのか。A氏いわく、その理由はマネーロンダリングによる収益だという。

「香港にはマネーロンダリングを前提とした無許可の両替商が複数存在している。相手は単なる両替ではなく、資金洗浄が目的。日本円を持っていけば、両替のレートよりも高く買い取ってくれる。暗号通貨や通貨に換金し、その利ざやでさらに収益を増やしている」

一方、金の密輸で多発しているのが「タタキ」と呼ばれるトラブルだ。A氏のグループらも警戒の色を滲ませる。

「いつどこでタタキに遭うかは予想もできない。貴金属商との取引の場にこちらは金塊を持って行くため、4〜5人の警備も連れていくのは当たり前。買主のほうも数人体制でネゴシエートに臨むのが常だ。1対1などあり得ない。金や現金を持ち運ぶ際が最もタタキに遭う可能性が高く、うちのメンバーも催涙スプレーや警棒を身に着けて、警備に当たっている。貴金属商が裏切ることもあれば、第三者が金と現金を狙って交渉中にタタキに来ることだって想定している。誰が内通者になっているかは分からない」

仮に強盗に遭っても密輸品や利益を警察には訴えるのはリスクが伴う。だからこそ金塊密輸の世界ではタタキが横行しているという。実際、A氏の関連グループは昨年秋、関東近郊で「タタキ」に遭ったばかりだという。

密輸組織を狙う「タタキ専門チーム」の存在

「密輸した金の買い手を探した際、ある中国人グループが手を挙げた。貴金属商から紹介を受けていた組織で、取引をするために指定された事務所に向かおうとすると、タタキに遭い、金塊をすべて奪われた。相手は路上でゴールドの入ったカバンを突然奪い、車で逃走したが、逃走中に怪我人が出たため、事件となって逮捕された。あとで調べると、組織に金を買い取った実績はなく、嘘の商談を持ち掛け、ゴールドを奪う『タタキ専門のチーム』だったことが分かった。金の密輸が群雄割拠となったからこそ、タタキで一攫千金を狙う連中も生まれている。密輸グループは狙われる側になっている」

しかし、強奪事件の影響からか、2月に入り、密輸組織の動きも慌ただしさをみせているという。

「幹部メンバーも含め、続々と香港へ戻ってきている。金の密輸が注目されてしまったからしばらくは警察や税関もより目を光らせるようだろうから前のような派手な動きはできない」

密輸とマネーロンダリングを駆使する日本式「ゴールドラッシュ」。そこに蠢くのは香港、中国マフィアたち、さらにそれを虎視眈々と狙う「タタキ専門グループ」という闇の勢力だった。

