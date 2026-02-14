大谷がキャンプ初日からブルペン入り、全球種交えて27球

“待望の瞬間”に思わず胸が弾んだ。ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設で始まったバッテリー組のキャンプに参加。初日からブルペン入りし27球を投げ込んだ。そんな大谷の姿に目を奪われた人たちが多いなか、隣にいた“大物”に興味津々のファンも多かったようだ。

大谷とともに投げ込んでいた右腕、背番号3の正体は、オフにドジャースと3年総額6900万ドル（約109億円）で契約を結んだエドウィン・ディアス投手。昨季62試合に登板し6勝3敗28セーブ、防御率1.63をマーク。通算では253セーブを記録している“最強守護神”だ。

キャンプで早くも実現した大谷とディアスの共演に日米ファンが歓喜。「この2人が一緒に、いやぁ〜凄い光景だわぁ」「待ちきれないよ」「エドウィンがLAに行ったことを忘れていたよ」「これはクレイジーだ」「本当に獲得したんだなぁ」「ヤバい」「なんか不思議な感じがするわ……」などのコメントがSNSに飛び交っていた。

ドジャース3年目の今季、開幕から投打二刀流での活躍が期待されている大谷は、正捕手のウィル・スミスを相手に熱のこもった投球を披露。フォーシーム、カット、スライダー、ツーシーム、カーブ、スプリットと、ほぼ全ての持ち球を投げ込み、キャンプ初日を終えた。（Full-Count編集部）