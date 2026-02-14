「飲めば映画関係者の批判」…「撮る撮る詐欺」で「臆病者」と罵られた長谷川和彦とは対照的に早撮りだった盟友監督たち

『青春の殺人者』（76年）、『太陽を盗んだ男』（79年）──たった2本で映画史に名を残しながら、第3作を手がけることなく80歳でこの世を去った長谷川和彦。「ゴジ」と呼ばれた監督の未映画化企画について検証する、後編記事。

前編記事『長谷川和彦「幻のデビュー作」の「意外な内容」…一躍脚光ののち、プロデューサーを激怒させた「超常現象」への傾倒』より続く。

9人の新鋭監督集団

1982年6月、長谷川和彦の発案による「ディレクターズ・カンパニー」が発足。9人の映画監督が集結した企画製作会社であり、長谷川と相米慎二のほか日活出身の根岸吉太郎、池田敏春、ピンク映画出身の高橋伴明、井筒和幸、自主映画出身の石井聰亙、大森一樹、黒沢清が参加した。黒沢はまだ商業映画を撮っていない立場であり、長谷川が目をかけたことによる抜擢だ。

ディレカン設立にあたり、「ゴジ」が相談した相手は「ヒロ」──奇しくも同性の長谷川安弘プロデューサーがスポンサーを見つけ、副社長となった。当時、CMプロダクションを経営していた長谷川安弘は、博報堂の営業担当・宮坂進に声をかけ、宮坂がディレカンの社長に就任。映画だけでなくCMやVPといった広告も手がける新鋭監督集団に大きな期待が寄せられた。

ディレカンの旗揚げ作品は企画がなかなか定まらず、まず実現したのが『ピンク、朱に染まれ！』と銘打たれた中編オムニバスの三本立て（82年11月公開）。高橋伴明の『狼 RUNNING is SEX』、宇崎竜童の『さらば相棒 ROCK is SEX』、泉谷しげるの『ハーレムバレンタインディ BLOOD is SEX』というラインナップだが、もともと長谷川も監督として参加するはずが座して動かず、その代役で高橋が登板した。

また、ディレカン設立前に起こした飲酒運転と人身事故で執行猶予なしの実刑判決が下され、83年3月から5ヶ月ほど市原交通刑務所に服役となってしまう。その影響により、石井聰亙監督作『逆噴射家族』（84年）のプロデューサーを務める予定が、これまた長谷川→高橋に交代となる。

実現しない新作企画

出所後、長谷川和彦の新作企画が現われては潰れていく。『映画芸術』366号で本人が語ったタイトルを挙げると、『悪童十五人』『つっぱりトミーの死』『連合赤軍』『PSI 光を超えて』『サバイバルゲーム』『禁煙法時代』『吉里吉里人』の7本。

このうち、あさま山荘事件や山岳ベース事件を題材にした『連合赤軍』は田村孟をはじめ脚本家を変えながら長尺のシナリオが作られ、未完のライフワークとなる。新左翼や学生運動とは無縁の“傍観者”という立場から強い興味を示し、ゴジ流の超常現象まで取り入れた「青春戦争映画」を目指して──。

オカルト要素満載の大作『PSI 光を超えて』には、臨死体験やスプーン曲げが登場。これは『太陽を盗んだ男』を手がけた山本又一朗プロデューサーとの企画で、当初は大友克洋のサイキックバトル漫画『童夢』の実写化も検討されたが、長谷川のオリジナル脚本『PSI 光を超えて』となり、最終的に近藤真彦×中森明菜の『愛・旅立ち』（85年）として結実。脚本は笠原和夫、監督は舛田利雄というベテラン勢による怪作アイドル映画へと転生した。

生江有二の不良ノンフィクションを原作にした『つっぱりトミーの死』をはじめ『PSI 光を超えて』『連合赤軍』などについては、『映画秘宝』2014年7月号の未完映画特集にモルモット吉田が寄稿したテキストが詳しい。実際のシナリオを入手したうえでの検証が施されている。

迫りゆくディレカンの崩壊

続いて、ディレカン時代の知られざる企画を紹介しよう。小泉今日子の主演企画『俺』は、あるサラリーマンが出会った女子高生が死んだ父親の生まれ変わりだったというコメディタッチのアイドルもの。80年代半ばごろ日本テレビを幹事に進められたが、「このホンには“怒り”が足りない」という長谷川の意見により、連合赤軍の要素を入れようと迷走が始まる。

すでに中止が明らかな状況となっても長谷川は、夜通し焼肉屋で構想を語ったという。その顛末は3月発売の書籍『80年代90年代、新しい日本映画の始まりと終わり──その裏側』（山田耕大・高鳥都／かや書房）に掲載される予定だ。

当時、なかなか新作に着手しない状況に「ゴジは臆病者」との評判も立ちはじめる。『青春の殺人者』と『太陽を盗んだ男』で得た世評のハードルを越えるため、慎重な姿勢を崩さず、あがくような模索が続いた。一方で、後進や若者相手に豪快な兄貴ぶりを示し、周囲からは反面教師と目された。

東宝の特撮大作『ガンヘッド』（89年）は企画段階で降板し、原田眞人に交代。そのほか村上春樹の『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』を松田優作主演で撮る、井上ひさしの『吉里吉里人』を菅原文太プロデュースで撮る、1979年の角川映画『戦国自衛隊』の続編を撮る……どのプロジェクトも瓦解し、ディレカンそのものの崩壊も近づいていく。

クランクイン目前での中止

映画こそ2本だけの長谷川和彦だが、ほかにCMなどの演出作が存在する。1984年には『根津甚八と冒険者たち ル・トゥケへの道』というバイクドキュメンタリーを発表。根津、宇崎竜童、戸井十月、高橋伴明、風間深志の5人が国際耐久レースに挑むビデオ作品で、ディレカンとワンダーキッズ（アダルトアニメで名を馳せたメーカーだが85年に倒産）の提携によって製作された。

折しもバブル景気に沸く日本だが、相米慎二の『光る女』（87年）で2億円の赤字を出すなどディレカンの経営はどんどん悪化。業者への支払いも滞る状況に追い込まれてしまう。

そんななかビデオ化の収益を前提としたオムニバス企画『夢幻物語 ドリームタイム・アンソロジー』が立ち上がる。『危ない話 夢幻物語』と改題のうえ89年7月に公開された本作は、井筒和幸の『ツタンカーメン王の呪い』、黒沢清の『奴らは今夜もやってきた』、長谷川和彦の『禁煙法時代』の3話構成で進み、2人の撮了後いよいよ長谷川の番となったが、撮影直前に中止が決定。立ち上げのオムニバス同様、高橋伴明が代打として『あの日にかえりたい』を手がける。

喫煙者排除の情勢への異議申し立て、タバコが禁じられた世界での攻防を描く『禁煙法時代』は杉本哲太、水島かおり、原田芳雄をメインにキャスティングも決まっていた。しかし『PSI 光を超えて』の短縮版といった趣きのシナリオは、中編の枠には到底収まらない分量となっていた。

脚本は成島出と高橋いさを、ぴあフィルムフェスティバルで見出した自主映画作家と劇団ショーマの主宰者が起用された（ディレカン末期に助監督も務めた成島は、その後シナリオライターを経て映画監督として活躍）。『禁煙法時代』の撮影は篠田昇、美術は種田陽平──のちに岩井俊二監督作品で注目を集める存在であり、やはり“若い才能と仕事をしたい”という長谷川の意欲が感じられる。実際、禁煙反対デモの実景撮影まで行われていたという。

『禁煙法時代』中止の顛末は、ディレカン倒産後の1992年に刊行された『映画芸術』366号の長谷川和彦インタビューに詳しいが、助監督と製作担当が予算にはまらないスケジュールを組み、プロデューサーが中止を宣言したことが明かされた。

しかし『映画秘宝』2024年12月号に発表された伊藤彰彦の不定期連載「未完の長谷川和彦」によれば、当のチーフ助監督・細野辰興の見解は異なり、脚本に満足しない長谷川が今回もブレーキを踏んで「流した」と証言する。

設立から10年、1992年にディレクターズ・カンパニーは倒産。自転車操業のあげく井筒和幸監督作『東方見聞録』の撮影現場における死亡事故を経て、ひとつの理想が現実に打ち破れた。多くの人生を狂わせた。長谷川和彦の新作は実現することなく、しかし末期の映画や深夜ドラマにおいて何人もの新人監督が送り出されたことが、せめてもの救いだろうか。

『連合赤軍』への執着

ディレカン倒産後も長谷川和彦は『連合赤軍』の映画化にこだわり、メンバーの生い立ちから描く6時間以上のシナリオを何冊も準備。90年代後半からは河井真也プロデューサーと組んで、再始動を果たす。フジテレビでヒット作を連発した河井は当時ポニーキャニオンに出向しており、博報堂と組んだ企画プロジェクト「PeacH」でも長谷川の新作がラインナップとして発表された。

「青春篇」「死闘篇」の二部構成という壮大なプロジェクトとして小説化や海外公開も視野に入れた『連合赤軍』、美術の種田陽平がロケ地の下見に参加するなど準備が進められる。インターネットの「ゴジサイト」では応援団が集まり、2002年から翌年にかけては「ゴジ組スタッフ」として助監督・製作部の募集と審査が行われている（が、ついにクランクインすることはなかった）。

さかのぼれば、凄惨な集団リンチ発覚直後にピンク映画『ポルノ総括 狂気の欲情』（72年／監督：山本晋也）としてフィクションの題材となった連合赤軍事件だが、その後なかなか映画化されず、2000年代に入るや高橋伴明が『光の雨』（01年）に着手。全共闘運動の“当事者”として逮捕経験もある、かつての仲間が長谷川の先を越してしまう。

翌年、佐々淳行の原作をもとに警察側から籠城劇を描いた『突入せよ！「あさま山荘」事件』（02年／監督：原田眞人）が全国公開され、それに腹を立てたピンク出身のベテラン・若松孝二は2007年に『実録・連合赤軍 あさま山荘への道程』を発表する。いつまでも本家ゴジによる『連合赤軍』が宙ぶらりんの状況で、周囲の監督たちの作品が世に放たれていった。

じっくり“粘る”演出ゆえ予算や日程の超過が武勇伝として定着し、それも新作実現を阻んだ一因であろうゴジ流に対し、若松や高橋、そして黒沢清は経済性に根ざした早撮りの技術で多作を誇っていく。じつに対照的だ。

そのほか長谷川和彦の未映画化企画として、90年代後半には鈴木光司のホラー小説『リング』『らせん』に続く完結編『ループ』の映画化が検討されたが、やはりスケールの大きさや原作との乖離がネックとなり頓挫。往年のボクシング漫画『あしたのジョー』の再映画化に動いたこともあった。

国際暗黒プロデューサー・康芳夫の主導によって沼正三の小説『家畜人ヤプー』を実写化という2010年公開予定のプロジェクトも（大方の予想どおり）実現していない。プライベートでは妻と別れ、92年から室井滋との同居を開始。麻雀の腕を振るい、猫を愛し、飲めば同業者の批判を大いに繰り広げた。

「もう一本撮らないと死ねん」

2010年代に入ると、長谷川和彦はFacebookやTwitterのSNSアカウントを開設し、映画関係者やファンとさらなる交流を始める。2014年には広島国際映画祭が「長谷川和彦監督新作プロジェクト」をスタート、広く企画を募った。しかし、第3作が撮られることはないだろうと冷ややかな目で見る向きも多く、かくいう筆者もそのひとりであった。もう無理だろうと。

その後も再評価は高まり、『キネマ旬報』2018年8月上旬号の1970年代日本映画ベスト・テン第1位に『太陽を盗んだ男』が選ばれ、表紙を飾る。2022年には『長谷川和彦革命的映画術』（A PEOPLE）が刊行され、渋谷のミニシアター・ユーロスペースでは長谷川と水谷豊のトークが行われた。また、国立映画アーカイブでは「長谷川和彦とディレクターズ・カンパニー」という特集上映が行われ、これまた壇上でゴジ節が披露された。

2024年3月、Facebookにおいて長谷川和彦助監督公募プロジェクト「ドキドキわくわくプロダクション」が始動、パーキンソン病に苛まれながらも若き才能との出会いを求めた。『ドキドキわくわく／迷い鳩』という新作シナリオも用意された。同じく2024年、『映画秘宝』において先に引用した伊藤彰彦の不定期連載「未完の長谷川和彦」が始まり、翌年に第一部完となった（やがて単行本化されることだろう）。

本人のインタビューにおける精力的な“語り”は晩年まで続き、下積み助監督の苦労から『青春の殺人者』『太陽を盗んだ男』のディテール、次回作の構想までさまざまな証言が残されている。自身の筆による文章も読みごたえがあり、今後1冊にまとまる機会があるかもしれない。

すでに伝説的映画監督の訃報を多くのメディアが取り上げているが、追悼特集がウリの『映画芸術』には明暗ふくめて知られざる逸話も掲載されることだろう。常々「もう一本撮らないと死ねん」と公言しながら世を去った長谷川和彦、まるで刑事ドラマのような愛称がこれほど広く知られた映画監督も珍しい。

それほど、ゴジに魅せられた者は多い──。

