ミズノ主催「野球ママの本音座談会」で里田まいさんと語り合った“悩み”

同じ悩みを抱える母親同士だからこそ、わかり合えることがある。“野球に携わるすべての人を笑顔にしたい”という「BASEBALL DREAM EXP」の一環として企画された、スポーツメーカー大手「ミズノ」主催の「野球ママの本音座談会」。野球を頑張る子どもを応援するママ同士で楽しく交流することを目的に、巨人・田中将大投手の妻で、自身も学童野球の息子を育てるタレントの里田まいさんをゲストに迎え、1月30日にMIZUNO TOKYO（東京都千代田区）で開催された。

学童野球の選手や指導者を対象にしたコンテンツは多数あるが、普段サポート役の「ママだけ」にスポットをあてる企画は珍しい。しかしその狙いどおり、この日抽選で選ばれた14人の母親たちからは、「同じチームのママ同士では話せないことを共有したい」「他のご家庭の考え方を知りたい」「悩みを聞いてもらえる、こうした場を探していた」といった、期待の声が寄せられた。

座談会で特に熱を帯びたテーマが「チーム事情」のことだ。保護者同士の付き合い方をはじめ、指導者と選手、保護者間の熱量の違いや、チーム内の独自ルールなどについて「普段、周りにはあまり話せない」悩みが次々と明かされた。

わが子が世話になっている場所だからこそ、何か疑問を感じても「これが正しいのか」という答え合わせや、率直な意見交換、愚痴の共有ができる相手がなかなか見つかりにくい現状があることがわかる。

当番についての悩みを話す参加者たちに対し、里田さんは「保護者の中で誰かだけが頑張るのは絶対に違う」と断言。チームは子どもを預ける場所ではないから、当番ではなくても行けるときは参加し、「できるときはお互いさまという気持ちで、人間知恵の輪のように協力しながらひも解いていきたい」と語りかけた。

頑張り屋の野球ママたちと想いを共有「受け流すマインドも大事」

実際にチームでは車出しなども担当しているという里田さんは、協力時の“マイルール”として「絶対に無理はしない」ことを心掛けているそう。「運転は最初から得意ではなかったので、まずは比較的近いところや複雑な道のりではない“あそこなら行ける”場所から始め、ちょっとずつ距離や難度をクリアし、できることを増やしました」という。

万が一の事故リスクを避ける意味でも、高速道路の利用を控えたり、同乗者には事前に「ごめんね、時間がかかるけど下道で行かせてもらうね」と自分でできる範囲の説明をしたりするなど、ちょっとしたコミュニケーションを周囲ととるよう工夫してきたそうだ。

「子どものために頑張りたい」と奔走する野球ママの気持ちがわかるがゆえに、あえて里田さんは「全部受け止めてしまうとパンクしてしまう。どこかで受け流すマインドを持つことも大事。活動には楽しんで参加してほしい」とアドバイス。

里田さんの丁寧につむぐ言葉の数々に、真剣に耳を傾け、お互いに寄り添いながら意見を交わし合う参加者たちの姿は、今日初めて会ったメンバーとは思えないほど、“チーム野球ママ”としての連帯感が出来上がっていたのが印象的だった。

座談会終了後、参加者に話を聞くと「里田さんも頑張っているんだから、私もやるぞという気になれた」「自分だけじゃないんだ、と同じ野球ママたちとの出会いもうれしかった。次はもうちょっとブラックな話もしたい（笑）」「こういうイベントをずっと待っていたので、楽しかった」と好意的な感想が寄せられた。

企画・運営を担当した同社ダイアモンドスポーツ・ラケットスポーツ事業部 事業企画販促部の高見周吾さんは、「野球を頑張るお子さんを支えるお母さんに対し、われわれも何か応援できないかとこの場を設けた。帰られていく皆さんが、ちょっとすっきりされた顔になっていたので、“ここに来てよかった”と思ってもらえたのでは」と、誕生のきっかけと、手ごたえについて話す。

大手スポーツメーカーとしての初の試みとなった、野球ママのための本イベント。今後の展望については、「今回は平日の東京開催と限定的だったが、全国各地の野球ママに向けてまた違う形で発信できれば」と高見さんは意欲を見せる。多くの母親にとって、本音を話せる場所がこれからも増えることを、心から願いたい。（吉田三鈴 / Misuzu Yoshida）