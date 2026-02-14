法律婚で夫の姓になるのが94％。2度の離婚をした漫画家が一度目の夫の姓にしようとして知った「理不尽な現実」

一度でも姓を変更したことのある人は、「姓を変えたことに紐づく手続き」がなかなか面倒くさいことに納得するだろう。

銀行口座

クレジットカード

マイナンバーやパスポート

運転免許証

登記簿謄本

年金

銀行口座やクレジットカード紐づいているすべてのもの

等々さまざまな手続き行脚の旅をしたり、ネットでも細かな申請をしなければならないからだ。役所に行き、銀行の窓口に行き、PCで申請をし……。

姓を変える必要がある最も多い理由は法律婚といえる。日本では、「法律婚をしたら、夫か妻のどちらかは、絶対に姓を変えなければならない」と民法750条に定められているからだ。ちなみにこういう国はほぼ日本のみで、世界のほかの国では選択的夫婦別姓が当然の権利となっている。だから日本は、国連の女性差別撤廃委員会から、日本で選択肢がないことは人権侵害にあたるとして、2025年までに民法750条の改正を求めて4回勧告を受けている。「女性差別でなくて男性が女性の姓に変えればいいじゃん」という方もいるかもしれないし、もちろん男女にとって必要な選択肢であることは間違いがない。ただ男女共同参画の報告によると、2024年に日本で法律婚した人で夫の姓になった人は94％。つまり、上記のような手続きは94％の妻がしているのだ。

それはなぜなのだろう。男性も女性もハッピーな結婚ってどういうことなんだろう。それを感じさせてくれるのが、漫画家の鳥飼茜さんのエッセイ『今世紀最大の理不尽 それでも、結婚がしたかった』（文藝春秋）だ。

鳥飼さんは生まれたときの姓（氏・仮にHとすると本書で書いている）がとても読みにくく使いにくいものだったため、最初の結婚で迷わず夫の姓（仮にOとしている）になり、離婚したときにも旧姓には戻らなかった。そして2度目の結婚の際も夫の姓になり、離婚をしたときにHではなくOに戻すことを考えた。結婚して変えた苗字を変える場合は、離婚後3ヵ月以内に届け出が必要で、それ以降は基本的にはできないため、家庭裁判所の申し立てをし、審理を受けて「審判鑑定証明書」を受け取る必要があるのだという。

鳥飼さんはこうして「2度目の結婚をした相手の姓」から「1度目の結婚をした相手の姓」に変更する審理を受け、無事に「審判鑑定証明書」を手に入れた。

しかし、手続きの煩わしさゆえに鳥飼さんは2年放置してしまっていた。それでも3回目の結婚を考えるにあたり、重い腰を上げて2025年5月26日、区役所に「離婚後、1度目の結婚の姓に変える」手続きに行った。そこで窓口から告げられたのは「今日から法律が変わり、この書類は受け付けられない」という驚愕の言葉だった。

鳥飼さんが取り乱し、そこから何を考え、行動していったのか。鳥飼茜さんの著書『今世紀最大の理不尽 それでも、結婚がしたかった』より抜粋の上、お届けする前編では、パートナーに泣きながら電話をしたエピソードを伝えた。後編ではそのエピソードを聞いた担当編集との会話と、気づきについてお届けする。

鳥飼茜

1981年生まれ、大阪府出身。漫画家。京都市立芸術大学卒業。2004年、「別冊少女フレンドDX Juliet」（講談社）でデビュー。著書に『おんなのいえ』（講談社）『サターンリターン』（小学館）『先生の白い嘘』（講談社）『地獄のガールフレンド』（祥伝社）など。「バッドベイビーは泣かない」を週刊モーニング（講談社）で連載中。エッセイ集に『漫画みたいな恋ください』（筑摩書房）『今世紀最大の理不尽 それでも、結婚がしたかった』（文藝春秋社）がある。

理不尽な制度に阻まれる怒り

それでどうしたんですかと、打ち合わせ用に設けられたラジオ局の手狭いスペースで、担当編集者が話の続きを促してくれる。

ラジオの仕事に穴を開けるわけにはいかないから、お昼ご飯に食堂で蕎麦を食べて出てきました。目黒区役所では、蕎麦の汁を関西風に変えられるんですよ。苗字は変えられへんけど、蕎麦の汁は変えられる。私は区役所に、関西風の蕎麦を食べに行っただけで帰ってきたのだ。

今日から法律が変わった、は物語の導入としては中々のキラーワードだった。私には現在二人の編集者がついているが、20代の女性の編集者と50代の男性編集者両方が、目を輝かせて私の挫折話に聞き入ってくれた。

「たしかに本日付で法律が変わってますね」

男性編集者が自前のノートPCをひっくり返し、こちらに画面を見せた。

『令和5年6月2日、戸籍法（昭和 22 年法律第224号）の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」（令和5年法律第 48 号。以下「改正法」といいます。）が成立し、同月9日に公布されました。

従前、氏名の振り仮名（フリガナ）は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されました。』 （法務省ホームページより）

改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

そう、それこそが今日。

ちょっとした我慢を女が請け負う事例の多さ

男性編集者は法学部出身ということもあり、一通りの事実確認を済ませたあと、法律が変わったとはいえ一度裁判官が出した判決はどんな理由があろうと覆ってはいけない、ふりがなの法律が施行されても再びの審理の必要はなく、単純にふりがなの記載のある証書を請求できるはずだと語気を強めて教えてくれた。

（のちに確認したところ私の手に入れた証明書は、裁判官による許可を記してはいるが正確には「判決」ではないらしく、審判と書いてある。）

女性編集者はこの度めでたく結婚が決まって、年齢からか周囲にもおなじく結婚を控えた女性の友人が多いという。彼らは一度は法律婚における苗字の問題をカップル間で話し合い、いまだに夫婦別姓が選べないのを無念がりはするものの、「奥さんの苗字になるのはさすがにねえ……」と男性側が残念とも同情ともつかないスタンスを取るのが主流らしい。これにより妻となる彼女たちは、そこで何となくモヤッ、とするらしい。

調査したわけじゃないので、この世間話がどのくらい現実を示しているのかはわからない。でも「彼女に苗字を変えてもらうのはお手数で忍びないが、自分が変えるのはさすがにねえ……」という反応は、今一番リアルな男性像に思える。

実際私が考えている事実婚という方向性も、彼の似たような反応あってのこと、でもある。

「結婚のためにあなたの生来の苗字（めちゃくちゃ使いにくい「Ｈ」）にどうしても 変えてというなら、変えてもいいけど」 好きな相手にこう言われて、じゃあ悪いけどお願い、と言えるだろうか。どうしてもと言うなら仕方なしに、は言ってしまえば、私も全く同じ気持ちなのだ。

なぜだかこれまで私はそれを、自分の幸せかのように進んで受け入れていた。ちょっとでも“無理して夫の苗字に変えさせられた”という雰囲気が滲み出ないよう、喜んで変えさせていただくといった風情で手続きをした。

今の相手はかなり歩み寄りのできる人だけど、それでも「むしろあなたの苗字に変えられるのが幸せ！」とまでは言ってくれない。当然ながらそれは真実ではないからだ。

真実ではない過剰なほどのおもねりを、なぜ私はこれまで繰り出していたのだろうか。親の関心不足からくる、見捨てられ不安のせいだろうか？ それも大いにあるだろうが、それだけじゃないだろとも思う。それが女の幸せの形、というメッセージを多少なりとも受け取り、育ったからだろう。

法律婚は自分らしくあることの妨げに感じる

小さい頃は、好きな人の苗字になったらと妄想することは、女子の普通のたしなみだった。

結婚相手の苗字のせいで世にも恥ずかしい氏名になってしまうことを悩む女性が主人公の漫画があったりした（『オマタかおる』というめちゃくちゃおもろい漫画です）。 前提に、それが女子の幸せという考えがあるのだ。

変えるのも、変えられるのも、結局どちらかのちょっとした我慢の上に成り立つことだ。そこでこれまで、ちょっとした我慢を請け負うのは、ほとんどが女だった。それが当たり前で、変えさせる方が「変だよね」と言ってくれることすらも、なかった。

苗字について正面から話し合ってるだけ、女性編集者たち若い世代のカップルにはほんのりとした希望が見える。

私たちは収録終わりの喫茶店で戸籍制度についてひとしきり話し込んだ後、解散した。女性編集者が、明日、家庭裁判所頑張ってくださいと笑顔で言ってくれた。

事実婚にするのか法律婚にするのか、まだ自分の中で決着はつかない。

法律婚は考えれば考えるほど、女性の自分が自分らしくあることの妨げになる可能性を孕んでいると思えてしまう。自分らしくありながら、誰かと生きていく約束をするなら、一部の制度の恩恵を受けられないことくらい我慢すべきなのか。

自分を捻じ曲げたくない、自分らしくありたい、という切望は自分の中でこれまでになく高まっていた。どちらにせよ、苗字の変更を済ませることが小さいながらも唯一の一歩だった。

朝から本籍地まで行って戸籍謄本を取り、その足で東京家庭裁判所に行くのだ。ここで挫けずに、頑張ろうと思った。

