食べたら寿命が縮む【原材料＆添加物リスト108】超加工食品に含まれる「あぶない成分」すべて公開する

「超加工食品で肥満、糖尿病、心血管疾患などのリスクが上昇する」「超加工食品は食べ過ぎにつながりやすく、依存性がある」――2025年11月、世界的に権威ある医学誌『ランセット』が超加工食品をメインテーマとして大特集を組み、こんな指摘が話題を呼んだ。

今年1月にはアメリカの保健福祉省が、食事ガイドラインを更新。その中で、超加工食品を普段の食事から外すよう呼びかけるだけでなく、こうした超加工食品が肥満、糖尿病、心血管疾患などを引き起こす「公衆衛生上のリスク」とまで指摘しているのだ。

超加工食品の摂取量が多いと、心血管疾患や糖尿病などの死亡率が25％も上昇することまで判明している。現代において大切なのは、「危険」とされている原材料や添加物を知っておくことだろう。

【前編記事】『「超加工食品の依存性がヤバすぎる…」世界的医学誌『ランセット』が緊急告発、“便利でおいしい”食品の危険すぎる裏側』よりつづく。

「異性化糖」「マーガリン」に要注意

本誌は、超加工食品に含まれる原材料と添加物を13系統に分け一覧表にまとめた。◯、△、×の評価は、識者への取材と各種論文データに基づく。ここからは、具体的な名称とともにその中身を見ていこう。

食品の原材料には主に甘味系、油脂系、たんぱく質系、炭水化物加工素材の4系統があり、その他は添加物に分類されることが多い。

原材料の中で特に注意を要するのは、血糖値を急上昇させる異性化糖だ。米・ボストンに住む医学博士の大西睦子氏が解説する。

「甘味系は、甘みを出す成分で液体や粉末のものが多いため、加工しやすいのが特徴です。ただし、異性化糖は血糖値を急激に上昇させる性質があるので要注意です。さらに、脂肪肝や肥満、糖尿病のリスクもあります。

また、果糖が多い食品を食べ過ぎると内臓脂肪がつきやすく、脂肪肝になりやすい。ぶどう糖が多い物を食べ続けると血糖値が上がりやすく、糖尿病のリスクが高まります」

油脂系の成分はコクやジューシー感を人工的に作りだす役割がある。中でも特に気をつけたいのがマーガリンだ。

「マーガリンには、アメリカで禁止されているトランス脂肪酸が多く含まれています。実はトランス脂肪酸そのものには表示義務がないので、わかりにくい。バターを選んだほうがいいし、マーガリンが含まれている菓子パンなどの超加工食品もできるだけ避けたほうがいいでしょう。バターと類似したファットスプレッドもトランス脂肪酸を含むので、注意が必要です」（大西氏）

砂糖の“200倍甘い”添加物の危険性

食品の原材料名表示について、消費者問題研究所代表で食品問題評論家の垣田達哉氏がアドバイスする。

「食品を買うときは、『スラッシュルール』を活用することが大切です。原材料欄には、含まれる割合の多い材料から順に並んでいますが、途中でスラッシュ（／）が現れます。このスラッシュより前が原材料で、後が添加物を表します。添加物の種類が特に多いものには注意が必要でしょう」

スラッシュ以降に記載される添加物に目を向けると、なるべく避けたいのは甘味料だ。サッカリンNaやスクラロースなどがこれに分類される。人工甘味料は、甘みを減らさずに砂糖の量（カロリー）を減らせるのが特徴で、たとえばアスパルテーム・L―フェニルアラニン化合物は、炭酸飲料など多くの超加工食品に含まれている。前出の大西氏が語る。

「アスパルテームのカロリーは、同じ重さなら砂糖と同程度（1gあたり4kcal）ですが、甘みは200倍も強い。また、アセスルファムKやスクラロースにはカロリーが全くないにもかかわらず、それぞれ砂糖の200倍と600倍の甘さを持っています。近年では、因果関係は確立されていないものの、こうした人工甘味料と、がん、心血管疾患や脳卒中との関連を示す研究が出てきていますので、摂り過ぎには注意しましょう」

隠れ「あぶない原材料」を見極めよ

アイスクリームやチョコレートなどに多く含まれる乳化剤は、油と水を混ぜて口当たりの良さや、なめらかさを出す役割がある。この乳化剤として使われるカラギナンという成分の危険性を指摘するのは、前出の垣田氏である。

「カラギナンは日本では安全性が認められ、長年にわたり使われている添加物ですが、発がん性や血便などの大腸障害のリスクが指摘されています。私が買い物をするときは、できるだけ避けている成分の一つです」

もう一つ垣田氏が避けているのがハムやソーセージなどに含まれるリン酸塩だ。これは食品加工過程で多く使われる成分で、調味料、乳化剤、pH調整、増粘など、多くの役割を持つ。

「リン酸塩を過剰摂取すると、カルシウムの吸収が抑制されて骨が弱くなったり、腎機能が低下するなどのリスクが報告されています。問題は『乳化剤』などと書かれている中に、リン酸塩が隠れているケースがあること。これでは消費者からはわかりません。もし、リン酸塩が原材料欄に記載されているのであれば、それだけリン酸塩が含まれている割合が高いことを示していますので、私はできるだけ買わないようにしています」

超加工食品を食べたからといって、すぐに体に異変が起きるわけではない。しかし、長年食べ続けるうちに体が変質し、寿命を縮めてしまうかもしれない。

【こちらも読む】『シュガーフリー、プロテイン、ヨーグルトも注意……日本人の食べ物の４割を占める「超加工食品」で認知症、がん、うつ病に』

「週刊現代」2026年2月16日号より

【こちらも読む】シュガーフリー、プロテイン、ヨーグルトも注意……日本人の食べ物の４割を占める「超加工食品」で認知症、がん、うつ病に