「人望なくして名経営者ならず」ニデック・永守氏は《カリスマ経営者・稲盛和夫》と何が違ったのか

「不正経理疑惑」で揺れるモーター大手、ニデック（旧日本電産）。'73年の創業以来、五十余年にわたって同社の経営トップとして企業風土を構築してきた永守重信氏（81歳）は昨年12月19日、代表取締役グローバルグループ代表の職を辞し、非常勤の名誉会長に就いた。この辞任は、今回の疑惑と無関係ではあるまい。

永守氏はこれまで「カリスマ経営者」と言われてきた。ニデックを裸一貫で創業し、2兆円企業に育てあげた実績は申し分ない。しかし、今回の辞任劇を見ていると、晩節を汚したように見える。カリスマがなぜ、このような事態に追い込まれたのか。

その「解」は、同じ京都企業で、しかも同じ製造業でグローバルに発展してきた京セラの創業者、故・稲盛和夫氏（'22年に90歳で死去）と比較すれば見えてくるようだ。

【前編記事】『“カリスマ”永守重信はなぜ「稲盛和夫になれなかった」のか…腕一本で世界企業を育てた2人の「意外な共通点」』よりつづく。

信仰心が篤かった稲盛、永守両氏

永守氏と稲盛氏を比較する上で、2人の共通項といえば、信仰心が篤いことだろう。これは一般的に言われる「経営者は孤独である」ということとも関係しているようだ。稲盛氏は'97年、京都の臨済宗圓福寺で得度し、仏門に入った。この経緯について、稲盛氏をよく知る関係者はこう語る。

「'85年、京セラが造った人工関節に薬事法違反の疑いが生じ、世間のために良かれとやったことが結果として大失敗になった。

悩んだ稲盛氏が、紹介された圓福寺の老師に相談に行ったところ『これであなたの業が取れた。赤飯を炊いて祝いなさい』と言われた。これを契機に、その後も何か困ったことがあると老師に相談するようになった」

永守氏も信仰心が篤い。「運転免許を返納する前までは、自身で車を運転して京都市内にある九頭竜大社への参拝を欠かさなかった」（関係者）という。

永守氏は創業から5年後の'78年、経営危機に陥った際に、同大社の神主から「来年には運命が変わる」とのお告げを受けたが、その通り米IBMからの大量受注を得て、危機を回避できた。自著で永守氏は、「（神社を）神頼みをするのではなく、神に対して経営者として決意を述べる場と位置付けている」と述べている。

このように共通項の多い両氏だが、ひとつ決定的に違う点があると筆者は感じる。稲盛氏は京セラ以外の財界人からも尊敬されていたのに対して、永守氏はニデック以外の人からのそれがないように見受けられるのだ。

「私は部下のことを信用していない」？

その点について、京都の政財界に通じる、ある90代の経営者は「稲盛氏は最終的に、人を信じて任せられるようになった。その結果、京セラ以外の人たちから神輿に担がれるようになったが、永守氏にそれがないのは、いまだに人を信じることができないからではないか」と指摘する。

稲盛氏が「神輿」に担がれる契機となったのは、'95年に京都商工会議所会頭に就いたことだ。前出の京セラ関係者は「前任者のワコール創業者・塚本幸一会長（当時）から、『社名で京都の名前を利用しているのだから、もっと京都のために尽くせ』と言われて引き受けた」と語る。

稲盛氏は晩年の'10年、当時の鳩山由紀夫首相から依頼され、経営破たんしたJALの会長にも無報酬で就き、再建を主導した。稲盛氏は自社の利益だけを追い求めない「利他の心」を唱えていたが、自らそれを実践したわけだ。

稲盛氏は「公」も重視した。第二電電（現KDDI）を創業したのも、電電公社（現NTT）以外の選択肢をユーザーに与えることで、電話業界の競争を促進させて、国民生活の利便性を向上させることを意識したと言われている。

一方で、永守氏については経営者として卓越した実績があり、社格も十分ながら、財界団体のトップに担ごうという声はほとんど聞こえない。

ある大企業の元社長は、「永守さんと会食した際に『あなたの失敗は部下を信用し過ぎたことだ。私は基本的には信用していない』と言われた」という。その経営者は、内紛じみた社内の権力闘争などが遠因となって任期半ばで辞任していた。

「院政」続けば、ニデックの再生は不可能に

関西財界の中からは「永守氏は、金儲けはうまいが、社会への貢献という点では稲盛氏と比べて見劣りする」といった声が出ている。

永守氏も京都府立医科大学や出身地の京都府向日市に私財から寄付をしたり、京都学園大学（現京都先端科学大学）を私財で買収して教育内容を充実させたりするなど、「公」を意識した活動をしている。しかし、向日市に32億円寄付して建てた市民会館の名称は「永守重信市民会館」。公的施設の名称に氏のフルネームが冠として付いていることに、違和感を覚える地元関係者もいるようだ。

最後に、筆者の独断と偏見ながら、経営者は戦国武将の織田信長型、豊臣秀吉型、徳川家康型に分類できると思っている。信長型は既成概念を嫌うという意味で起業家に多い。実際、信長が行った政策を現代風に言えば、楽市楽座は「規制緩和」、兵農分離は「働き方改革」と言えるだろう。

秀吉型は交渉力とM＆Aにより事業を拡大させるタイプだ。秀吉は信長が築いたものをベースに、難敵徳川家康を交渉力で説き伏せ、天下を統一した。そして家康型は永続する組織を作ることに長けた経営者と言えるだろう。信長、秀吉は事実上一代で終わったが、家康は二人が築いた礎を活用し、250年以上続く江戸幕府を樹立させた。

この3タイプの経営者には、それぞれ異なる資質が求められるはずだが、一人で3役をこなせた誰もが知る経営者といえばパナソニックの創業者である松下幸之助氏だろう。こうした評価は鬼籍に入った後で決まるものだ。稲盛氏も、1人で3役をこなせた経営者に入れることができるだろう。

永守氏は経営の第一線から退いたとはいえ、いまだ大株主としてニデックに隠然たる影響力がある。もし「院政」を敷けば、岸田氏が唱える「第二の創業」、すなわちニデックの再生は不可能だろう。永守氏はいま、後世に名を残す名経営者に仲間入りができるか否かの瀬戸際に立たされているのではないだろうか。

【こちらも読む】『稲盛和夫はコンパで部下に頭を叩かれても笑っていた…元側近が明かしたカリスマ経営者の「意外すぎる素顔」』

取材・文／井上久男（いのうえ・ひさお）'64年生まれ。大手電機メーカーを経て朝日新聞社に入社。経済部で自動車産業などを担当し、'04年に独立。『日産vs.ゴーン 支配と暗闘の20年』ほか

「週刊現代」2026年2月16日号より

【こちらも読む】稲盛和夫はコンパで部下に頭を叩かれても笑っていた…元側近が明かしたカリスマ経営者の「意外すぎる素顔」