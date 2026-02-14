息をのむ美貌…TWICE・ミナ、黒ドレスで妖艶オーラ全開！“女神級”の美しさに「エグイ」「信じられない」

TWICEのミナが、圧巻の美貌でファンを釘付けにした。

ミナは2月13日、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】ミナ、衝撃の全身網タイツ

公開された写真には、しなやかな曲線美が際立つ黒のベアトップドレスを纏ったミナの姿が収められている。

透き通るような白い肌に華奢な肩や鎖骨のラインが露わになった大胆なドレス姿は、見る者の視線を一瞬で奪う。抜群のビジュアルはもちろんのこと、アンニュイな表情から漂う妖艶なオーラはファンを虜にした。

この投稿を見たファンからは「信じられない美しさ」「女神」「エグイ…」「綺麗すぎて言葉が出ない」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ミナInstagram）

なお、ミナが所属するTWICEの日本人ユニット・MISAMO（ミサモ）は、2月4日に待望の日本1stフルアルバム『PLAY』をリリースした。

◇ミナ プロフィール

1997年3月24日生まれ。本名は名井南（みょういみな）。アメリカ・テキサス州出身で、兵庫県で育つ。大阪市内で母親とショッピング中に現在の所属事務所JYPエンターテインメントからスカウトされ、練習生に。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。色白で清純なイメージがあり、まさに韓国人が思い描く“理想の日本人女性”との声も。テキサス州で生まれたため日本・アメリカの多重国籍だったが、現在は日本国籍。