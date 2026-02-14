年間赤字は10億円以上の時代も…！「選手が小さくて見えない」「ライブで歌声が聴こえない」…欠陥だらけの「新・国立競技場」の行く末を検証する

幾多の感動を呼んだ「2020東京オリンピック」。その開催のため、2019年に11月に全面改装した国立競技場（以下、改装前と対比して「新・国立競技場」と表記）が、徐々に“負の遺産”と化している。

このスタジアムは、1569億円にものぼる建設費用の3／4を国と都が負担し、実質の公営団体である「独立行政法人日本スポーツ振興センター（以下：JSC）が運営を担うという、いわゆる「公設公営」のスタジアムであった。

東京五輪後はライブなどでの一般利用も始まったが、想定ほど稼働は伸びず、2022年度は支出約18億4000万円に対し収入は約5億5000万円と、約13億円の赤字を計上。累積赤字拡大の懸念が高まっている。

JSCは打開策として、30年間にわたって運営を民間に託す「コンセッション」の導入を決定し、2025年4月からはNTTドコモなどが出資する新会社に運営を委託。さらに今年1月からはMUFGと5年100億円の命名権契約を結んだが、年間約11億円の借地料や将来的に650億円規模とされる修繕費負担は重いままだ。

都心の一等地にあり、複数の駅に囲まれた好立地でありながら、年間稼働日数は100日に満たない。その背景には、音響面の制約やスタジアム構造の問題、観客席の狭さなど、多岐にわたる課題があると指摘されてきた。

新・国立競技場の利用が伸び悩み、赤字を生むようになった要因を、国内の他のスタジアムと比較しつつ分析していく。

新・国立と酷似？ お役所経営の象徴だった「札幌ドーム」

同様の状況は、経緯こそ違えど、新・国立競技場と同じく「公設公営」で建設された札幌ドームがたどった道と重なって見える。

2002年の日韓共催FIFAワールドカップに合わせて建設された札幌ドームは、野球とサッカーのグラウンドをリバーシブルに切り替えられる特殊な構造だ。

当初は埼玉西武ライオンズが準本拠地とする構想もあったが、最終的に日本ハムファイターズが東京ドームから本拠地を移転。2004年から2022年まで、同球団の本拠地として使用された。

しかし、最大で5万人以上を収容する設計のために、客席にはすり鉢状のような大きな高低差が生まれてしまった。

さらに、高額な使用料については「条例によって定められている」として値下げせず（逆に値上げまでされた）、球場経営に民間のノウハウを活かせる「コンセッション」も導入されなかった。

さらに、スタジアムを使用する球団に管理の裁量を任せる「指定管理者制度」導入をファイターズから要望されていたものの、札幌市が大株主を務める「株式会社札幌ドーム」から、管理者が変わることはなかった。

札幌ドームは経営環境も観戦環境も改善することができず、「稼ぐ」発想よりも「法令や決まり事を守る」ことに汲々としたまま10年、20年と時間が過ぎた結果、ファイターズはこの球場に見切りをつけたのだ。

北海道日本ハムファイターズが自ら新球場「エスコンフィールド北海道」を建設して出ていった真の理由は、使用料の値下げや観戦・プレイ環境の改善が叶わなかっただけでなく、実質の公有公営である札幌ドーム側が「改善・マネタイズ・儲ける」といった発想自体を持ち合わせていなかったからであろう。

一方で、新・国立競技場の場合は、赤字額と利用不振があまりにも際立ちすぎて、コンセッション方式による民間委託の導入が、半ば追い立てられるように進んだ。

両者とも大規模ライブの誘致に成功

ただ、両者の名誉のために言っておくと、新・国立競技場はNTTドコモやJNSE、札幌ドームはJTB出身の現社長のもとで、いずれも大規模ライブの誘致に成功している。

特に札幌ドームは「Snow Man」「SixTONES」のライブ開催により「近隣のホテルが軒並み満員」となるほどの成果を上げており、かつてファイターズを苦しめた「入場者2万人超でひとり約500円の加算徴収」という仕組みも、コンサート興行においてはむしろ十分に生きたであろう。

両者とも経営体制の変更後に、積極的なイベント・ライブ誘致に動いている。今後の動きに注目したい。

神戸、名古屋でも…NTTドコモによる「スタジアムビジネス」が拡大中

最後に触れておこう。なぜ、新・国立競技場の民営化に、NTTドコモが関わっているのか？ 先に言っておくと、ドコモは今後とも「アリーナ・スタジアムビジネス」に、ことあるごとに関わってくるかもしれない。

NTTドコモはイベント時に、GPSなどの「人流データ」や、dポイントなどの「商流データ」を取得・活用できるのが強みだ。このノウハウを活かせば、「どの場所が人混みにより通れなくなるか」「どの場所でどんなモノが買われるか」といったデータを活用できる。

この特長を生かせるのが「アリーナ・スタジアムの運営」だ。2022年には「有明アリーナ」のコンセッションに携わり、ほどなく稼働率を80％以上に押し上げて黒字経営を維持している。

近年ではさらに、「ジーライオンアリーナ神戸」（25年4月開業）、「IGアリーナ（愛知県）」（25年7月開業）の経営にも携わり、ノウハウを着実に積み上げてきた。そして、満を持して新・国立競技場の運営に名乗りを上げた。

ただ、他のアリーナと違って、新・国立競技場は桁外れに大規模で、かつ音響・観戦環境などは「巨額の予算を投じて作ったのに貧弱」という体たらくである。

しかし一方で、「都への土地代・大規模改修はおもにJSC持ち」という破格の条件も整っているので、しっかり課題を改善した上で、ライブ誘致につなげていきたいところだ。

2027年には、近隣の秩父宮ラグビー場が全天候型（屋根付き・人工芝）でリニューアル開業する予定だ。また、旧・秩父宮ラグビー場跡地には神宮球場が移転予定であり、首都圏ではさらに「築地市場跡地の新球場構想」「千葉マリンスタジアム建て替え」と、ライブ開催が可能なスタジアムのライバルも増える。

新・国立競技場も、当面は「ONE OK ROCK」「Mrs. GREEN APPLE」「TWICE」などのライブが控えており、利用増に目途はついてきたようだ。

あとは、NTTドコモの経営参画で、“ハコモノ乱立競争”を勝ち抜けることを期待したい。

