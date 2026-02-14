【主演女優賞受賞】広瀬すずが女優として「大化け」していた…難易度が高い「ブルーリボン賞」の知られざる実態

難易度の高い映画賞を受賞

俳優の広瀬すず（28歳）が、『第68回ブルーリボン賞』で主演女優賞を受賞した。この賞は、在京スポーツ紙7紙の映画担当記者で構成される東京映画記者会が選考した作品に与えられる。

広瀬は『ゆきてかへらぬ』『遠い山なみの光』『片思い世界』の好演が評価され、ブルーリボン賞初受賞にして、初の主演女優賞も獲得した。

「日ごろ現場やイベントを取材している記者たちが選ぶので、作品の演技のみならず、本人の取材対応や関係者の態度なども選考の対象になります。なので、なかなか取れない映画賞と言われています」（映画業界関係者）

各紙による受賞のインタビューで広瀬は、13年の芸歴の中での変化を《人としゃべれるようになったこと》と回答。

NHK連続テレビ小説『なつぞら』（'19年）に主演した際、歴代の朝ドラヒロインたちと共演したことがきっかけで、コミュニケーションの重要性に気付いたそうで、《ノリでもいいからいったん話してみるみたいなことをしていたら、皆さんも仲良くしてくれた。人ってこんなに優しいんだと思ってから、楽しく話せるようになった》と明かした。

姉妹対決の行方は……

「たしかに、若いころは、なかなかとんがった性格でした。ただ、それでも売れまくっていたので、所属事務所もあれこれ細かいことを言わなかったのですが、俳優として成長して行く過程で、本人が足りないものに気づき、軌道修正できたのでしょう」（テレビ局関係者）

先に芸能界デビューしていたのは姉の広瀬アリス（31歳）だった。しかし、姉の後を追うように芸能界入りするや、映画『海街diary』（'15年）、主演の映画『ちはやふる』シリーズなどでたちまち頭角を現し売れっ子に。そして、姉よりも先に朝ドラのヒロインを務めた。

「若いころは高校生役、ラブストーリーが多かったが、成長するにつれて役の幅を広げる必要性が出てきました。しかし、主演映画『一度死んでみた』（'20年）、『流浪の月』（'22年）、『水は海に向かって流れる』（'23年）、主演ドラマ『ネメシス』（日本テレビ、'21年）、『夕暮れに、手をつなぐ』（TBS、'23年）など、なかなかヒットにはつながりませんでした」（芸能記者）

一方、アリスは妹の背中を追いかけるように、'17年の朝ドラ『わろてんか』での好演で注目される。

フジ系の人気シリーズ『ラジエーションハウス〜放射線科の診断レポート〜』シリーズは主要キャストに名を連ね、劇場版も公開されたテレビ朝日系『七人の秘書』シリーズ、'23年のNHK『どうする家康』で大河ドラマ初出演。

'24年4月期のフジ系『366日』で同局の月9枠初主演を務めるなど、俳優としての「格」的に妹に並んだ。

「アリスさんは妹があまり出演しないバラエティー番組にも積極的に出演し、かなり気さくな性格なので、おじさんの共演者たちにも愛される性格。なので、オファーが途切れない」（先のテレビ局関係者）

一方で妹の広瀬は、元BiSHでソロ歌手のアイナ・ジ・エンド（31歳）の映画初主演作『キリエのうた』で、アイナ演じる図所不定の路上ミュージシャンのマネジャー役を買って出る謎多き女性役を演じた。

「脇役でもしっかりと爪痕を残したので、大いに女優としての成長を感じた。そんな過程もあっての今回の『ブルーリボン賞』の戴冠なのでしょう。姉はまだ、映画であまり深みのある役をこなせていないので、今回の戴冠で姉よりも『格』を上げることができたはず」（先の芸能記者）

受賞の喜びは格別だったはずだ。

