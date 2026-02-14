NHK『豊臣兄弟！』関係者が語る本当の評判…「アレンジしすぎ」「半沢直樹メソッドに違和感」

2026年冬ドラマでトップの視聴率を獲得

2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』が、1月4日の初回放送で平均世帯視聴率13.5%（関東地区、ビデオリサーチ社調べ）という好スタートを切った。

これは1月から放送されているドラマの中で、鈴木亮平・戸田恵梨香が共演する日曜劇場『リブート』（TBS系）や松嶋菜々子の久しぶりとなる主演作『おコメの女』（テレビ朝日系）をしのぐトップの数字で、今年最注目のドラマと呼ばれている。

また、2話以降も12％前後の高い視聴率をキープしており、テレビ離れが叫ばれて久しい昨今では、一定の評価に値するドラマになっていると言える。

若手・中堅など豪華キャストがズラリ。過去2作を超える視聴率をマーク

内容としては、名武将・豊臣秀吉を陰で支え続けた弟・秀長の目線で、兄弟が絆を合わせて天下統一を成し遂げていくまでを描いていく戦国サクセスストーリー。脚本は『半沢直樹』『下町ロケット』などで知られるヒットメーカー・八津弘幸が手掛けていることもあって、個性あるキャラクターやエンターテインメント性に富んだ展開が視聴者の心を掴んでいるようだ。

キャストについても「さすがNHK」と言わざるを得ない布陣を固めている。主演に若手実力派の仲野太賀を迎え、その兄・豊臣秀吉役には池松壮亮、さらに脇を固めるのは織田信長役の小栗旬、その妹・お市に宮崎あおい、松平元康（のちの徳川家康）に松下洸平、秀吉の正室・寧々役に浜辺美波と、まさに主役クラスの俳優がズラリと並ぶ豪華絢爛なキャスティングとなっている。単なる知名度や人気だけではなく、高い演技力を持つ俳優が多いことも特筆すべき点だ。

数字だけでいうと、前作『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（初回12.6%）、前々作『光る君へ』（初回12.7%）を上回る数字をマークし、NHKからは安堵のため息が漏れているそうだが、華々しいスタートダッシュの裏で、業界関係者からは視聴率低下の可能性をはじめ、NHKが視聴率獲りを始めたことを危惧する声が聞こえてきている。

そこで業界人たちのリアルな意見を集めてみた。

永野芽郁の“電撃降板”がマイナスイメージに

民放キー局でドラマ制作に携わるベテランプロデューサー・Ａ氏は同作についてこう語る。

「まず、主人公・秀長の初恋相手で物語の序盤における重要なヒロイン・直（なお）役を演じる予定だった永野芽郁さんの出演辞退のゴタゴタで、放送前にマイナスイメージが付いてしまったことは大きいでしょう。

当時の永野さんは、CM契約本数でも常に上位にランクインする若手トップ女優。その彼女が、満を持して大河ドラマの主要キャストに名を連ねたことは『豊臣兄弟！』にとって目玉の一つだったはず。

近年の芸能界ではコンプライアンス遵守の姿勢が厳しく問われており、NHKはスポンサーこそいませんが、番組の品位やパブリックイメージには敏感。起用を容認することは難しかったのでしょう」

そんな彼女の出演辞退によって、シーンの撮り直しもあったそうでスケジュールも大幅に狂うはめに。まさに踏んだり蹴ったりの滑り出しでスタッフの不安も噴出していたようだ。

A氏は、永野芽郁の電撃降板の余波はまだあると語る。

「急遽代役に抜擢されたのは白石聖さん。清純そうなオーラと確かな演技力を持つ若手きっての注目女優だとは思いますが、知名度や実績で言えば、永野さんに大きく劣る。

SNSでは『透明感が役にぴったり！』『繊細な演技に引き込まれる』『かわいすぎる』という投稿もある一方で、『この子は誰？』『永野芽郁がチラついて演技が入ってこない』『感情表現が淡白』といったコメントも散見しており、賛否両論といったところ。代役という難しい立場を担う俳優にとって、これは避けられない試練かもしれません。

白石さんなりに頑張っていますが、他の豪華キャストと比較されることにプレッシャーを感じているようです。ここを乗り切ればブレイクのチャンスがあると思うので、あまり意識しすぎないでほしいですが……」

とにもかくにも、永野芽郁のスキャンダルによって『豊臣兄弟！』は出鼻をくじかれたことは間違いなさそうだ。

本格的な戦国もので評判は良好だが…遊びすぎている？

続いて、Ａ氏は同作の脚本についても語った。

「紫式部を主人公に据えた『光る君へ』、江戸時代中期に活躍した版元という職業をテーマにした『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は大河ドラマの中でも比較的マニアックなテーマ。やはりメインターゲットの中高年層は“戦国武将もの”を求めていたこともあり、終盤の視聴率で伸び悩んだ。その意味では、豊臣秀吉は有名な戦国武将でなじみ深いキャラクターなので、題材としては大アタリだったと思います」と褒めたうえで、A氏は脚本について不安点を挙げた。

「脚本を担当する八津弘幸さんは、『半沢直樹』『下町ロケット』などのヒット作を手掛けてきた、エンターテインメント性重視の作家。秀吉を「人たらしの愛されキャラ」ではなく、姑息さや小心者の一面を持つ人間として描いていることやその兄を支える弟・秀長に焦点を当てたストーリーにした点は非常に斬新で、さすがの一言。

しかしその一方で、この“兄弟の絆”を重視したヒューマンドラマ寄りの作りが、戦国ものとしての壮大さを薄めていく可能性を感じています。

コミカルなセリフ回しも個人的には耳心地よいですが、オールド大河ファンには刺さっていないようですね。やはり戦国ものは派手な合戦シーンやシリアスなセリフのぶつかり合いがないと……。今後はそちらの方向にシフトしていくと思いますが、早めに切り替えていかないと、視聴者が離脱してしまう恐れもありますよ」

キャッチーでテンポのよい展開と兄弟たちの小気味いい会話は、ここまでの前半話ではどうにか効果的に働いているが、中盤以降の激しい合戦シーンや緊迫した会話劇を邪魔する危惧がありそうだ。

また、ドラマ制作会社のディレクター・B氏は「以前、時代劇ドラマの時代考証を担当してくれた大学教授が愚痴をこぼしていました」と漏らした。

「大河ドラマにおいて史実のアレンジはよくあること。とはいえ、教授としてはあまりにも遊びすぎている印象を受けたそうです。

例えば、秀吉が信長の草履を懐に入れて温めていたという有名なエピソード。これが同作の3話では、亡き父の仇である城戸小左衛門の草鞋と思い込んで盗もうとしていたところ、とっさに機転を利かして、懐から差し出すシーンに変わっていた。

実際にこの史実を裏付けるものは存在しないものの、兄弟のバディ感を出すためだけの改変になっており、釈然としなかったとのことです」

「半沢直樹」メソッドの敵キャラに違和感

また、秀吉を毛嫌いする柴田勝家の描き方にも疑問を呈しているという。

「秀吉の前に立ちはだかる柴田勝家が意地の悪い中間管理職のように描かれていますが、史実における彼は、織田家随一の優秀な武将でクレーバーな人間だった。武勇に優れるだけでなく、各地の統治を任されるほどの政政治手腕も持ち合わせていたとされています。嫉妬深くて器の小さい人物として描かれていることに違和感を覚えているようです。

こうした分かりやすい対立構造は、視聴者にストーリーへの没入と共感を促す八津さんらしいキャラクター作りですが、専門家や歴史ファンからは怒りを買っているようです」

痛快なヒット作を生んできた脚本家・八津弘幸の大胆なアレンジがストーリーを面白くしていくのか、はたまた反感を買ってしまうのかにも注目だ。

後編記事『「どうしても受信料が欲しい」…大河ドラマ『豊臣兄弟！』が視聴率獲得に走るワケ』では、伝統ある大河ドラマと視聴率狙いを結ぶ“受信料問題”について解説します。

【つづきを読む】「どうしても受信料が欲しい」…大河ドラマ『豊臣兄弟！』が視聴率獲得に走るワケ