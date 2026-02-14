「芸能経験なし」一橋大生が1年で人気アイドルに…timelesz篠塚大輝を受け入れた佐藤勝利の「驚きの一言」

難関国立大「一橋大学」在籍の23歳

もし「この1年間で人生が激変した日本人」というランキングを作るとしたら、人口約1億2000万人のなかでも、彼はトップ5に名を連ねるのではないでしょうか。

1年前の2025年2月、オーディション番組『timelesz project』（通称『タイプロ』）で合格し、「timelesz」に最年少メンバーとして新加入した篠塚大輝さんのことです。

篠塚さんは2002年7月生まれの23歳。難関国立大「一橋大学」に在籍する優秀な学生ではあるものの、オーディションに参加するまでは歌もダンスも未経験だった、ただの一般人。

そんな彼がtimeleszの冠バラエティ番組に出演しているのはもちろんのこと、単独で複数のクイズ番組に出演したり情報番組の月間レギュラーに就任したりと引っ張りだこ。それだけでなく、なんと今年1月には深夜帯に全4回の放送ながら篠塚さん個人の冠バラエティ番組が放送され、現在は篠塚さん個人で出演するCMが2本もあります。

繰り返しますが、ほんの1年前まで一般人だった若者が、地上波テレビで個人の冠番組を持ち、単独で2本のCMに出演しているのです。

この1年間でここまで人生が激変した人はかなり希有なのは間違いありません。

timeleszがムーブメントを起こすまで

ここでtimeleszが現体制に至るまでの経緯を振り返っておきましょう。

2011年に5人組グループとしてデビューした「Sexy Zone」は、2022年12月にマリウス葉さんが脱退、2024年3月中島健人さんが脱退し、その翌月の2024年4月から佐藤勝利さん、菊池風磨さん、松島聡さんの3人体制となりtimeleszに改名。

グループ名を変えただけでなく新メンバーオーディション『タイプロ』を開催することも発表。10ヵ月間にも及んだオーディションはNetflixで独占配信されて大ヒットコンテンツに。

そしてエントリー総数約1万9000人のなかから昨年2月に寺西拓人さん、原嘉孝さん、橋本将生さん、猪俣周杜さん、篠塚大輝さんの5名が合格し、8人組グループとしてリブートしたのです。

『タイプロ』効果で新メンバーにも多くのファンが付いていたことから、新体制スタートと同時にtimeleszは大ブレイク。

昨年4月から冠バラエティ番組『タイムレスマン』（フジテレビ系）が始まり、昨年10月からはさらに冠バラエティ番組『timelesz ファミリア』（日本テレビ系）もスタート。現在はどちらも深夜帯の放送ながら、『タイムレスマン』は今年4月からGP（ゴールデン・プライム）帯に昇格が発表されており、30分番組から1時間番組に拡大するとのこと。

――空前のtimeleszブームが巻き起こっています。

そんなtimeleszの新メンバーのうち、寺西さんと原さんはもともとSTARTO ENTERTAINMENTに所属していたタレントで、橋本さんと猪俣さんは過去に他のグループでの活動経験があったため、完全に芸能活動未経験だったのは篠塚さんのみ。

篠塚さんはオーディション開始当初は歌もダンスもおぼつかないシーンがたびたびあったものの、10ヵ月間の選抜期間中にめきめきと上達していき、その必死の努力と急激なスキルアップが見る者に大きな感動を与えたのです。

昨年11月、『めざましテレビ』で炎上

当然ながらtimeleszファンには認知されていた篠塚さんですが、世間一般には“timeleszに新メンバーが入った”ということは知られていても、5人それぞれの名前はまだあまり浸透していないという時期に、彼の個人名が広く知れ渡る“事件”が起きたのです。

昨年11月、篠塚さんは生放送情報番組『めざましテレビ』（フジテレビ系）のマンスリーエンタメプレゼンターに抜擢されていたのですが、11月18日の放送回で一発ギャグを披露することになり、そのネタが大炎上。童謡「大きな古時計」を「今は〜 もう〜 動かない〜 おじいさんにとどめ〜♪」と替え歌にするギャグで、不謹慎だとして彼に対するバッシングが飛び交うことに…。

この篠塚さんの不適切発言を重く受け止めたtimeleszは、放送から3日後にメンバー全員の連名で謝罪文を発表するという対応をします。大きな炎上となっていたためすぐに鎮火とはなりませんでしたが、篠塚さん個人の問題ではなくグループ全体の問題として8人全員で向き合う姿勢を見せたことが、結果として騒動の終息に繋がったのではないでしょうか。

メンバー間の絆の強さ

この篠塚さんの炎上発言と事後のtimeleszの対応を見て、昨年2月の新体制発足時、オリジナルメンバーである佐藤勝利さんが篠塚さんに向けて語った次の言葉が思い出されました。

「しの（篠塚さん）はどうなるかわからない。でも、ある種、そこに賭けてみたいという想いにさせてくれる魅力があると思いました。僕たちがあなたを背負うからずっと食らいついてほしいし、乗り越えられると、本当に心の底から思います」

佐藤さんは芸能活動未経験者が加入するリスクも考えていたのかもしれません。さすがに炎上騒動まで予見していたわけではないでしょうが、篠塚さんの存在がグループにとって負の事象を引き起こす可能性もあることは、ある程度想定していたのではないでしょうか。

そう考えると、篠塚さんの失言について8人全員で謝罪したことは、まさに佐藤さんの「僕たちがあなたを背負うから」という言葉の有言実行であり、メンバー間の絆の強さを再確認させてくれる対応だったと感じさせたのです。

