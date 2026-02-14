小学生男子2人の母・青木裕子が考える、便利すぎるAIと子どもの距離感

フリーアナウンサー、VERYモデルとして活躍する青木裕子さん（Instagram: @yukoaoki_official）は、11歳と10歳の2人の男の子の母。青木さんの著書『「学びが好きな子に育つ！」 青木裕子の3歳からの子育て歳時記』には、青木さんがお子さんたちと一緒に実践してきた「体験学習」の具体例や、小学校受験の大原先生による月々のアドバイスなどがたっぷり掲載されています。

子育ての正解ってある？ 教育ママじゃダメ？ 子どもにとって“本当にいいこと”って？ などなど、この連載では、青木さんが子育てをする上で日々感じているアレコレを、「子どもの教育」をテーマにしつつ徒然なるままに語っていただいています。今回は、AIと子どもとの距離感について。SNSやChatGPTなどの新しいツールと子どもたちがどのように付き合うべきかについても考えます。

最近の相談相手は「ChatGPT」

「最近の私の一番の相談相手はチャッピーなんだよね」と言ったら、「わかる！」「同じ！」というママ友がたくさんいました。曰く、夫より断然相談し甲斐があるとのこと。うん、わかる。

デジタルネイティブではない私は、正直AIツールの使用について最初は懐疑的でした。漠然とした怖さも感じるし、何より、自分の〈考える力〉みたいなものが失われていきそうで。それでなくても日々、記憶力の低下を痛感しているのに、これ以上脳みそを使わなくなったらまずいでしょ！ と思っていたのです。でも、物は試しと、手を出してみたら、あれよあれよと、“一番の相談相手”と言ってしまうまでになりました。懸念していた〈考える力〉の低下はそれほど感じていません。確かに、「ちょっと考えたらわかりそうなことも、すぐ聞いちゃう」ようなこともなくはないのですが、それよりも、どちらかというと考えを深めるために使うことが多い気がしています。

例えば、旅行の計画を立てるとき、イベントの会費を決めるとき、適切な温度感の返信を探るとき、はたまた夕食のメニューを決めるとき。私は、お任せするというより、相談する、あるいは、他の可能性や意見があるなら聞きたいというときにアプリを開きます。

夫よりも相談し甲斐があるとはよく言ったもので、やはり人間相手だと、相談内容・言葉遣い・時間帯などなど、いろいろ配慮に苦心しますし、相談に対して何となくピントの外れた答えが返ってくると（こちらの勝手だとは重々承知しているのですが）、モヤモヤっとして終わってしまうこともあります。その点、いつでもどんなことでも聞けて、ちょっと違うなと思ったら、「そうじゃなくて」と繰り返し聞けるのは、かなりストレスフリー。改めて、人間が生み出すもののすごさを実感しています。

子どもはAIとどう付き合う？

ただ、私がその便利さを享受しているからと言って、子どもたちにもどんどん使った方がいいと手放しで言えるかというと、また別の問題だと思っています。まず、前述した〈考える力〉への影響は一つの理由です。学校での学習や日々の経験を通して、まさに〈考える力〉を身に付ける過程にある子どもたちですから、低下というより未発達につながってしまうのではないか、そもそも身に付かないことを前提に生きていくことが可能なのか、私にはまだわからないのです。

そして、それと同じくらいあるいはそれ以上に心配なのが、優秀な相談相手過ぎることです。人間相手だと必要な配慮は、時に煩わしいものですが、その煩わしさを経験しながら、私たちは人間関係を構築していくのだと思うのです。つまり、「こういうことを言ったら相手はどう感じるかな」とか、「これを自分が思っている通りに伝えるには、なんて言えばいいんだろう」とか。友人であれ恋人であれ、家族であっても、「なんでわかってくれないの！？」ということはしょっちゅうあります。でも押したり引いたり、曲げてみたり伸ばしてみたり、丸めてみたり平らにしてみたりして、私たちは人とかかわっていくものだと思うのです。

子どもたちは、考える力と同様、そういった関わり合いを嫌というほど経験して、社会性のようなものを身に付けていく過程にあります。そんな時期に、いつでも自分に寄り添ってくれて、欲しい答えをくれるツールが身近にあることが、どんな影響を与えるんだろうと考えてしまうのです。

新しいツールと子どもとの距離感って難しい…

我ながら考えすぎなのかな、古いのかなとも思います。でも、「子どもは小さな大人ではない」というのは常々肝に銘じていることで、だからこそ、自分が使って便利だったからといって子どもにも、とはならないのです……。「めんどくさいなあ」って、息子たちには文句を言われそうですが。

子どもの成長と共に、悩みの質も変わってきたと感じます。中でも、さまざまな新しいツールとどのように付き合っていくかは、正解のない悩みです。私は子どもたちにどんなことを伝えるのか、日々頭を悩ませています。

SNSなどのツールによって、世界が広がったような感覚を得ることも多いけれど、その実、広い世界の中から、狭いコミュニティーや偏った思想を抽出しているにすぎないこと。逆に、身近にありすぎてプライベートな空間だと錯覚してしまう場所が、実は世界につながっているということ。相反する事柄が同時に成立することをどうとらえるのか。難しいなあと思います。

それにしても、突き詰めていくと、あらゆる技術の発達は、生活を豊かに便利にするためのもののはずなのに、便利なものが増えるにつれて、なんだか生活が忙しなくなっていっている気がするのはなぜなのかしら。時間が空いたら、そこで出来る新しいことに奔走してしまう。ああ、人間とはかくも欲深い生き物なのですね。

そういえば私、最近ぼーっとするのが苦手かもしれない、なんてことにも気が付いてしまいました。心にゆとりを、生活に余裕を……。今年は、少しそんな視点も持てる自分でありたい、そんなふうに思っています。

