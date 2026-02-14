◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 男子フリー（１３日、イタリア・ミラノ）

ショートプログラム（ＳＰ）２位の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が前回の北京大会から２大会連続の銀メダルを獲得。佐藤駿（エームサービス・明大）は初出場で銅メダル。日本男子のダブル表彰台は３大会連続となった。

鍵山は団体でも北京、ミラノで銀メダルを手にしており、フィギュアスケートで五輪日本勢最多となる４個のメダル保持者になった。３個は宇野昌磨と坂本花織で、坂本は１７日からの女子シングルで、４個目を目指す。

日本男子シングルは２０１０バンクーバー大会で高橋大輔が３位に入り、初のメダリストになった。１４年ソチ大会で羽生結弦が金、１８年平昌大会で羽生結弦が連覇、宇野昌磨が銀のワンツーフィニッシュ。２２年北京大会で鍵山が銀、宇野が銅のダブル表彰台。五輪５大会連続でメダリストが誕生した。

滑り終えた鍵山は「率直に言うと、悔しい思いはすごくあるけど、４回転フリップを含めしっかり挑戦という形で残せて最後まで戦い抜けたことに関しては未練はない。次の大会に向けてもっともっと強くなりたいと思える大会だった」と振り返った。