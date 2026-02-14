1978年に調教助手として競馬界に入り、1989年に調教師免許を取得。以来、アパパネ、アーモンドアイという2頭の牝馬三冠を育てた現役最多勝調教師・国枝栄氏が、2026年2月いっぱいで引退する。国枝調教師が華やかで波乱に満ちた48年の競馬人生を振り返りつつ、厩舎解散を前にした動きについてお届けする。

【写真】愛馬ソルデマジョと対話する写真を前にご満悦な国枝栄調教師

調教師生活も残り1か月を切った。

管理馬も行き先が決まりつつある。どこの厩舎に移るかは馬主さんが決めることなので、私がとやかく言うことはない。国枝厩舎は走る馬や良血馬が多いのですんなり決まるだろうと思われるかもしれないが、これがそうでもない。

なにしろ今は中央競馬に登録している馬の数が多い。1厩舎が登録できる馬は割り当てられた馬房数（通常20）の2.5倍まで。高齢の牝馬が繁殖入りする時期ではあるものの、春シーズンに備えている馬も多いし、まだデビューしていない3歳馬もいる。6月からは新馬戦が始まるので、2歳馬の入厩もほぼ決まっている。よほど走る馬なら別だが、「そこそこ」の馬だと、馬主さんが預かってほしいと頼んでも、有力厩舎はどこも枠いっぱいまで使っていて難しいと言われることがあるようだ。

国枝厩舎としては転厩先をスムーズに決めるためにも、いい成績をあげて送り出したいところ。引退前に出走馬が多いのは、そういう事情もあるのだが、実は昨年12月から勝ち星がなく（1月24日終了時点）、ちょっと焦っている（汗）。2月定年で今年のクラシックを使えないからと、馬主さんに3歳馬をあまりお願いしなかった。ところが登録を抹消する馬が予想外に多くて戦力ダウン。ちょっと見通しをミスったのだ（笑）。2026年未勝利のまま引退というのはちょっとカッコ悪いものなあ。

2月の東京にはアパパネの子アマキヒ、アーモンドアイの子アロンズロッド、フォーエバーヤングの半弟ダーリングハーストなどがスタンバイ。それに阪神ジュベナイルフィリーズにも出走したヒズマスターピース、新馬勝ちしてしばらく休んでいたルージュボヤージュなどの3歳馬が春のクラシック戦線に向けて重賞クイーンカップを使っていく予定。また芝のレースや障害戦が多く組まれている小倉への遠征も考えている。

もちろん無理をさせることはしないし、調教を終えてからでないと何とも言えないが、最後にいいレースを見せて、次の厩舎で大事にされてほしいと思う。

馬だけでなくスタッフの異動先もだいたい決まった。今回美浦では私以外にも4人の調教師が定年になる。スタッフの行く先についても調教師があれこれ口出しすることはなく、それぞれの人間関係で決まったりするもの。スタッフには調教のみを行なう"攻め専"のほか、調教助手、馬に乗れる"持ち乗り"の厩務員、馬には乗らずに世話だけをする厩務員などそれぞれ役割があるが、年齢等も含めて不公平にならないように労組と調教師会による人事委員会で調整、不利益がないようになっている。

自分の馬を同じスタッフに担当してほしいという馬主さんもいるので、馬の動きと一体になったりもする。新規開業も5厩舎あって国枝厩舎から移るスタッフもいる。最初は馬房数が少ないから、みな一緒という訳にはいかないけれど、それほどもめることはない。

トップが定年だから部署が解散なんてことになれば普通の会社なら大変なこと。部員の異動先の希望が通らないこともありそうなサラリーマンにくらべれば、比較的平穏に次の働き場所が決まるのではないかと思う。

【プロフィール】

国枝栄（くにえだ・さかえ）／1955年岐阜県生まれ。東京農工大学農学部獣医学科卒業後の1978年から美浦・山崎彰義厩舎で調教助手。1989年に調教師免許を取得して1990年に開業、以後優秀調教師賞7回、優秀厩舎賞7回。主な管理馬はほかにブラックホーク、マツリダゴッホ、サークルオブライフ、ステレンボッシュなど。

※週刊ポスト2026年2月20日号