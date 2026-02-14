「平成の視聴率男」「SMAP解散後の逆風」を経た、木村拓哉が掴んだ”意外なポジション”…後輩グループとの共演が急増しているワケ

にわかに急増する木村拓哉の需要

このところ、テレビを中心に木村拓哉がフィーチャーされる機会が続いている。

大型番組では、7日放送の2時間超特番『タイムレスマン』（フジテレビ系）と12日放送の2時間特番『この世界は1ダフル』（フジテレビ系）にメインゲストとして出演。16日の2時間特番『ネプリーグ×教場！コラボSP』（フジテレビ系）、18日の『ホンマでっか！？TV』（フジテレビ系）、24日の『火曜は全力！華大さんと千鳥くん』（カンテレ・フジテレビ系）への出演も発表されている。

さらにドラマ『教場』シリーズの再放送に加えて、1月からNetflixで配信されている『教場Reunion』が14日に地上波で放送。これらは20日公開の映画『教場Requiem』のPRであることは確かだが、木村拓哉の扱いを見る限り、それ以外の面でも需要の高まりを感じさせられる。

はたして木村拓哉は「平成の視聴率男」と言われた1990年代後半から2000年代、逆風を受けた2016年末のSMAP解散後を経た現在はどんな立ち位置にいるのか。何を求められ、何に応えようとしているか。彼と同世代であり、長年活躍を見続け、何度か取材もした立場からフラットな目線で掘り下げていく。

後輩グループの冠番組がスタート

木村拓哉がSMAP解散から10年目の今なおビッグネームであるのは間違いないところ。とりわけ“特別ゲスト”としての存在感は大きなものがある。

それが最大限に発揮されるのが、旧ジャニーズ事務所、現STARTO ENTERTAINMENTの後輩たちとの共演。特に人気トップのSnow Manを筆頭にSixTONES、timeleszらが冠番組を持ちはじめたことで、先輩としての需要が急増した。

実際、冒頭にあげた『タイムレスマン』のメイン企画は「超緊張！木村拓哉とサシトーク」であり、しかもtimeleszが新体制1周年のタイミングだった。

続く『この世界は1ダフル』も「誰も知らない木村拓哉！渡辺翔太がすべて聞く…リアル教場SP」と掲げてMCのSnow Man・渡辺翔太との対談を放送。さらに昨年11月24日放送の2時間特番『ウルトラタクシー』（TBS系）でのSnow Man・目黒蓮との2人旅も記憶に新しいところだ。

後輩グループにとっては冠番組に木村拓哉を招いただけで、幅広い年代の新規ファン獲得が期待でき、グループと番組のブランド価値が上がる。木村拓哉と後輩グループとの世代は2まわりほど離れているが、アイドルのあり方として学べるところが多いなど共演はメリットしか見当たらない。

一方、木村拓哉にとっても、このところドラマよりも映画出演が増えていただけに出演作のプロモーションにつながっている。事実、2024年12月公開の『グランメゾン・パリ』、2025年11月公開の『TOKYOタクシー』、今年2月公開の『教場Requeim』のPRが後輩たちとの共演で行われた。嵐という例外を除けば新たな動きであり、「よき先輩」というイメージにつながっている。

これは後輩グループたちがここ数年で一気に伸びたことで、「互いの人気をベースに、先輩の実績と後輩の勢いを活用したプロモーションやブランディングができるようになった」ということ。「木村拓哉が後輩たちに箔を付けてあげる」のではなく、「互いにメリットのある共演が成立しはじめている」のだろう。

そんな後輩グループの頼もしさを感じているのか、木村拓哉は彼らの動向を気にかけ、番組などをチェックしている様子がうかがえる。

「大物のよき先輩」は不在だった

事務所全体を見ても「大物のよき先輩」というポジションは不在となっていた。

かつては近藤真彦や東山紀之がその役割を担っていたが、地上波からほぼ姿を消し、SMAPの盟友・中居正広も芸能界引退。嵐は若手と年齢が近いうえに活動終了間近で忙しく、それ以外の先輩に大物というほどのオーラはない。

特に大きかったのは、独立していたものの、バラエティで後輩グループと共演していた中居の引退。これによって木村拓哉に“バラエティにおける先輩としての役割”も求められるようになった。

テレビ局にしてみれば、SMAP解散前後での逆風に耐えた姿も含め、好感度が上がっていた木村拓哉は「ウチの番組に出てほしい」「後輩との共演を見せてほしい」という存在。活動ベースが俳優業であることは変わっていないが、バラエティ出演が増えている背景には中居の引退があるのは間違いないだろう。

事務所のつながりを体現する存在

STARTOとしても木村拓哉と後輩グループの共演は「事務所のつながりを世間に意識してもらう」という点での意味合いが大きい。旧ジャニーズ時代は先輩グループのバックダンサーに後輩がつくところからはじまり、親しげに「○○くん」と呼びながらトークを交わすなど、事務所のつながりを感じさせることが強みの1つとなっていた。

各グループが幼児から高齢者まで幅広い年齢層のファンを持っていたのは、個別グループだけでなくジャニーズという事務所のファンがいたことが大きい。

しかし、マネジメントがSTARTOに変わったあとは、騒動の性質からあえて事務所のつながりを感じさせないような言動に留めざるを得なかった。事務所発足から2年超が経過した今、騒動当時のネガティブなイメージは薄れ、逆にSnow Man、SixTONES、timelesz、なにわ男子、Travis Japanらの勢いが増している。

視聴率獲得に苦しむ民放各局にとって「熱心なファン層が多いSTARTOのグループへの依存度は、すでに平成時代に匹敵するレベルまで上がった」と言っていいかもしれない。

ちなみにアイドル的な人気を誇る他事務所のダンスボーカルグループは「音楽優先」「グローバルな活躍が目標」であり、バラエティ出演は限定的。国内の幅広いエンタメシーンに注力するSTARTOのグループは貴重であり、そのよき先輩である木村拓哉の存在感も高まっている。

