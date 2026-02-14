大会序盤から日本選手の活躍が続くミラノ・コルティナ五輪。メダリストらの所属先として、普段は聞き慣れない企業名もテレビや新聞による報道で目に飛び込んでくる。

【写真を見る】オリンピックで金メダルを獲得し、笑顔でシャンパンでお祝いする村瀬心椛

スノーボードの平野歩夢（27）、村瀬心椛（21）、スピードスケートの高木美帆（31）、フィギュアスケートの中井亜美（17）らが所属するのは「TOKIOインカラミ」だ。

「美容室向けのヘアケア用品メーカー・イフイングが手掛ける"ブランド名"で、選手の所属契約は2021年の平野が初めてでした。当初は平野のスポンサーとしてブランド名をウェアなどに着けてもらうのが目的だったようですが、今はスター選手の所属先として競技生活を支援するとともに、ブランドの認知度を上げることに取り組んでいるようです」（全国紙記者）

金メダル候補のスター選手をしっかりとサポートしようとする企業がある一方、2024年のパリ五輪後にはパナソニックHD、トヨタ自動車、ブリヂストンが五輪の最高位スポンサーから撤退するなど、企業の判断は様々に分かれる。ウェアや用具を提供するスポーツメーカーも、本来は中継映像に世界の注目が集まるオリンピックはPRの大きなチャンスとなるはずだが、あるメーカー関係者は「冬季五輪は難しい」と明かす。

「夏季五輪はシューズやウェアなど関連グッズの大きな商機だが、冬季スポーツは競技人口が少なくウェアなどはギア要素が強いため、開発費がかかるわりには売れる機会がない。冬季スポーツは日本国内の試合も少なく、夏季五輪の種目と比べて露出度が少ない現実があります」

貢献度が高くても一般にアピールができず、認知度は一向に上がらないケースもあるという。

「スキーやスノボで勝敗を分けるワックスなどは中継で表に出ることはありません。評判が良ければ他国も使うことになるため、日本チームに迷惑をかけないようブランド名をアピールできないケースも少なくない。そうしたなかで撤退する企業が出ています」（前出・メーカー関係者）

ビジネスとしての岐路

夏と冬のオリンピックの"バランスの悪さ"は、今後の大会のあり方を大きく変ることにつながるかもしれない。

「ミラノで開催されたIOC総会で夏季五輪の競技の一部を冬季に移行する案が検討されています。今回の冬季五輪116種目に比べて2028年ロス五輪は351種目。明らかにバランスが悪い。真夏に実施するには選手にとって過酷なサッカーやラグビー、マラソンなどの競技のほか、柔道、レスリングなどの屋内競技も冬季移行の可能性がある。今年6月に発表され、2030年のフランスアルプス五輪から実施される見込みです」（スポーツ紙デスク）

これからどのようなかたちで冬季オリンピックが開催されることになるのか。注視する企業関係者も少なくなさそうだ。