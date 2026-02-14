２０１８年に亡くなった歌手・西城秀樹さん（享年６３）の長男・木本慎之介が最新姿を見せた。

木本は２００３年９月１日生まれで、身長１７５センチ。特技は歌、ドラム、サッカーという。テレビ番組などに出演し、ネットで「お父さん譲りのカッコよさ」「秀樹に似てる」と注目を集めている。

ＢＳ日テレで放送されていた「現役歌王ＪＡＰＡＮ」で選ばれた現役歌王ＴＯＰ７から選出され、２月２７日にデビューする「ＫａＷａｎｇ」のメンバーの一員でもある木本。１３日のインスタグラム投稿では白の衣装姿をアップし、「ＫａＷａｎｇ」のメンバーのＭａｓａｙａ、ＴＡＫＵＹＡ、Ｊｕｎｉ、Ｓｈｉｎとの２ショットをそれぞれ披露。

フォロワーは「どの写真も美しかない〜ありがたすぎる、大感謝」「秀樹さんに似てカッコ良いです…これからも頑張ってくださいね 応援しています」「ずっとこんな日が来るのを夢見てました」「忙しい毎日ですが、ムリせずに楽しんで下さいね メンバーで楽しいのが一番です」「ビジュが渋滞しております 最高です」と面影を感じていた。