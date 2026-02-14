熱戦が続くミラノ・コルティナ冬季五輪。スキージャンプ混合団体では、高梨沙羅（29）・丸山希（27）・小林陵侑（29）・二階堂蓮（24）の4人が銅メダルを獲得した。高梨にとっては、4年ぶりの雪辱を果たした形だ。前回北京大会の混合団体ではスーツ規定違反で失格となり、高梨は悔し涙を見せていた。今大会で悲願の団体メダルを獲得後のインタビューでは、「みんなのおかげです」と語り、嬉し涙を流した。

【写真】太めの眉毛やメイクが印象的 2018年の平昌オリンピックでは“オルチャンメイク”が話題となった高梨沙羅

そんな高梨は「美容の進化」にも注目が集まる。SNSでは、「4年前の北京大会と比べても、別次元」と大きな反響を呼んでいるのだ。美容ライター・スポーツエディターの阿保幸菜氏が分析する。

「メイクの変化は大きいのではないか。目が大きくなったように見えるのは、恐らくまつ毛エクステを使って今が流行りの束感のあるまつ毛にしたことの効果でしょう。鼻筋が以前よりスッと通った印象があるのは、メリハリのある顔に見せるメイクを研究して工夫しているのではないか。

彼女は"在りたい自分"を表現するセンスに長けており、アイメイクやリップも意志を感じさせるクールなトーンで統一。雪上でも映えるメイクに仕上げている。2016年のインタビューで、『今年の春ごろから化粧の勉強を始めた』と言っていたので、その頃からたゆまぬ研究を重ねているのだと思います」

一方でSNS上には「アスリートならスポーツに集中したほうが良いのでは」といった声もあるが、阿保氏はこう言う。

「トップアスリートは注目を浴びる存在です。タレントや芸能人と同様に、見られる立場としての自己表現として、美容にこだわることは不自然ではありません。また、高梨選手は2023年の美容雑誌のインタビューで『化粧はオンとオフを切り替えるスイッチ』とも語っています。競技へのモチベーションを高めるうえで、メイクは大切なルーティーンなのでしょう。選手として結果を出すために、欠かせない要素のひとつと言えるのではないか」

そして、大舞台で結果を出したのだ。

