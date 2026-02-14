１歳半の娘にハッとさせられて…バービーの夫が「正しい人」でいたいと思わなくなった理由

フォーリンラブのバービーさんと2021年4月に結婚し、2024年8月に第一子が誕生した夫・つーたんさんの連載「#nofilter」第30回。今や私たちの生活に欠かせない存在になりつつあるSNS。見るだけでなく発信する側としてつーたんさんも日々利用していますが、最近そのSNSを見ていて、思わず自問自答してしまったことがあるといいます。今回は、そのきっかけとなったSNSについて思うことや、つーたんさん自身の言動を振り返って気づいたことなどを綴っていただきました。

SNSに溢れる「正義」と自認している言葉

SNSを開くと、誰かの燃えているポストが度々流れてくる。そして、スマホの画面をスクロールすると鋭い言葉の数々が飛び込んでくる。

これまでは、仕事終わりに乗り込んだ電車の中や、娘が昼寝をしはじめた時など、ほっと一息に寄り添ってもらっていたSNSだが、なんだか最近は多少なりとも心の準備をしないと開けなくなった気がする。

誰かの言葉足らずや、誤解されてしまう表現、過去のふるまい……ほんの小さなきっかけが、たくさんの批判コメントとともに一気に拡散され、一人の人間や企業を徹底的に追い詰める大きな炎になってしまう。そこには、「正義」と自認しているであろう言葉が溢れ、それぞれが自分の立ち位置から、「これは許されない」「間違っている」などと声を上げているように見える。

もちろん、議論すること自体は悪いことじゃない。意見が違うならぶつけ合えばいいし、そうやって社会は少しずつ前に進んできたのだと思う。でも、最近の僕は、その光景を眺めているとどうにも息苦しくなってしまうのだ。

「ほら、マニュアルのここに書いてあるでしょ？」

というように、実社会でも「正義」を盾にした瞬間、人はどこか冷酷になれる気がする。 明確な正解が存在する事象については、ある種仕方のない側面はあるようにも思うが、そうでない場合、人数が多いほうが勝ち、声が大きいほうが正しい。そんな空気が流れている場面もある。

SNS上では、一人に対して、何千人、何万人もの「正しい言葉」が一斉に浴びせられる。もちろん、その中にはポジティブなものもあるが、炎上しているポストには「良いことを言っている」「間違いを指摘してあげている」つもりのような言葉が一方的に投げかけられていることが多いように思う。

その光景全体を眺めると、それはもう話し合いには見えない。誰かの言葉に、別の誰かの正義が重なり、さらに別の正義が上書きされていき、分断が大きく深くなっていくようだ。その下で、一番最初に声を出した人の本当の思いや、その背景にある事情などは、どんどん見えなくなってしまうように感じる。

誰かに“正論”を叩きつけてはいないだろうか

そんな画面から逃げるようにスマホをホーム画面に戻す時、「僕自身は、どうなんだろう。あんな風に、誰かに“正論”を叩きつけてはいないだろうか」最近は、そう自問自答するようになった。もしかすると、これが息苦しさの原因なのかもしれない。

たとえば、職場で後輩に対して「それは違うと思うよ」と口にする時。僕は「効率」や「常識」という正解を振りかざして、相手が何を言いたいのか、その中身を聞く前にシャットアウトしてはいないだろうか。

あるいは、一番近い存在である妻と話す時。彼女がただ「今日こんなことがあって、大変だったんだ」と気持ちを話しているのに、僕は感情の動きを無視して、「こうすれば解決するよ」と理屈で返してしまう。彼女が本当にわかってほしかったことから、僕は目を逸らして、自分の「正しさ」を押し付けてはいないだろうか。

実は、僕もあのSNSの中にいる人たちと同じ場所に立っているのではないか。そんな不安が心の片隅にあった。

そんなことを真剣に考えるようになったのは、娘の存在が大きい。1歳半にも満たない娘は、「パパ」「ママ」「ワンワン」などまだいくつかの言葉しか話せないけれど、彼女の中にははっきりとした意思がある。それを精一杯表現しようとしているのだ。

先日の夕食時のこと。僕が娘用のスプーンに一口分のごはんをのせて、娘の口元へ運ぼうとした時だ。娘はぷいっと顔を背けた。まるでアニメかのようにわかりやすく、ぷいっとしてみせた。もう一度、「ほら、食べるよ〜」と差し出してみる。すると今度は、小さな手で僕の手を力いっぱい突き返してきた。

その時、僕の心の中に小さな焦りが生まれた。「この後、予定があるのに...」「今は食べる時間でしょ」「食べないとあとでお腹が空いちゃうよ」など、 僕の頭の中には、そんな「正論」が次々に浮かんだ。親として、子どもの健康や一日のリズムを気にかけるのは正しいことだと思う。だから、今は食べさせるべきだ。そう信じて疑わなかった。

自分の考えは「正しい」と思い込んでいたことも

でも、娘は泣きわめくわけでもなく、ただじっと僕を見て、小さく、けれどきっぱりと首を横に振っている。その姿を見て、ハッとした。

「僕は娘の声を聞こうとしていなかった」

言葉がないから。理由を説明できないから。だから大人の僕が決めた「正しい」を受け入れてもらう。それが当たり前であると無意識に思い込んでいた。でも娘は、ちゃんと伝えていたのだ。「今は嫌だ」「これは食べたくない」と。

その主張を無視して、自分の正しさを押し付けようとしていたのは、間違いなく僕のほうだった。その瞬間、SNSで見てきた光景と、目の前の光景が重なる感覚があった。

「正しい側」にいると思い込んでいる人間が、相手の声を聞かなくなる構造。背景や理由を、最初から無かったものとして切り捨ててしまう感覚。それは、SNSで見る批判コメントも、僕が娘にスプーンを差し出すのも、根っこは同じなのかもしれない。

よく考えてみれば、僕自身、自分の考えは「絶対に正しい」と思い込んでいたことが、後から覆された経験が何度もある。

たとえば、仕事のやり方ひとつとってもそうだった。「絶対にデータ上で管理した方が効率的だ」と信じて疑わなかったのに、ある時、同僚の話をじっくり聞いてみたら、実は、その業務においては、同僚がやっていたアナログ管理の方が合理的で、時短になっていた、なんてことがあった。

まさに「食わず嫌い」だ。周囲の意見を聞く前から決めつけてしまうことは往々にしてある。でも、いざ耳を傾けてみたら、僕の小さな正義なんて簡単に揺らいでしまった。そんな経験を何度もしているはずなのに、なぜかいざとなるとまた自分なりの「正義」という盾を構えてしまう。

ちゃんと「聞こうとする人」でいたい

娘の小さな首振りを前にして、僕は「正しさ」との向き合い方を教えてもらったように思う。そして、この子には、僕の正義をそのまま渡したくない。そう強く思った。 何が正しいかを早く覚えさせたいわけじゃない。声の大きいほうについていけば安心だ、なんて術を教えたいわけでもない。

できることなら、彼女の正義は、彼女自身の心で、ゆっくりと編み上げていってほしい。その過程の中で、誰かの言葉を聞いて、時には「えっ」と驚いたり、迷ったり、揺れたりしてほしい。そうやって迷いながら考え続けた先に、意思を自分の言葉で表現できる人になってほしい。

そのためには、親である僕自身が、正義を盾にしない姿を見せていきたい。議論することは大切だ。意見をぶつけ合うことも時には必要だと思う。でも、正義を掲げた瞬間に、相手を黙らせる免罪符を手に入れたような顔をすることには賛成できない。同調して数で囲んで、言葉を浴びせ続けること。それが正しい意見である、正しい行為であると、誰も疑わなくなってしまう社会は、やっぱり少し怖い。

だから最近、僕は「正しい人」でいたいとは、あまり思わなくなった。代わりに、ちゃんと「聞こうとする人」でいたいと思っている。娘の前でも、妻の前でも、職場でも。まずは耳を傾けること。相手が何を伝えたいのか、言葉の裏側にある温度を感じようとすること。自分の中の答えをすぐに出すより、正解がわからないまま問いを持ち続けることにも、あえて挑戦してみたい。

もちろん、現実はそんなに甘くないこともわかっている。時間に追われる朝や仕事が山積みの平日に、すべてを「聞く」ことから始めるのは、今の僕には至難の業だ。これからも僕は、つい「正論」と思うことを口走ったり、効率を優先して娘や妻の言葉を遮ったりしてしまうこともあるだろう。

でも、そこで「自分は正しい」と開き直るのか、「あ、またやってしまった」と立ち止まれるのか、その差は大きいと思うのだ。そして、それが、いつか娘が自分の人生を歩き出す時、僕が彼女に渡してあげられるモノになり得るのかもしれない。

「そろそろ寝ようか〜スリーパーを着るよ〜」

娘は、袖を通したばかりのスリーパーのファスナーを器用にあけて、脱ぎ捨てた。「ワンワァァ〜〜〜ン！」と愛犬の神を探すため、廊下へ飛び出していく。両腕を後ろにピンと伸ばして走る姿は、アラレちゃんを彷彿とさせる。

その後姿を見て、時計を気にしてみるが、彼女のタイミングを待ってみることにした。たったそれだけのことだけれど、僕にとっては、それが新しい「聞く」練習の第一歩なのだ。まだまだ夜は続きそうである。

卒業メンバーも出場した紅白歌合戦のAKB48を観て、バービーの夫が大晦日の夜に考えたこと