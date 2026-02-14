二階堂蓮がノーマルヒルで銅メダルを獲得したミラノ・コルティナ五輪スキージャンプ（男子）で、ある騒動が起きた。

「きっかけは1月にドイツ紙『ビルド』が、"一部のジャンプ選手がスーツの採寸前に男性器にヒアルロン酸を注入し、陰茎を大きくした状態でスーツを製作している"と報じたこと。五輪開幕直前に英BBCが"男性器に注射をした証拠が出た場合、ドーピング検査をする可能性がある"と報じ、一気に注目されました」（スポーツ紙デスク）

にわかには信じがたい話だが、その背景についてウェア用具製作の関係者はこう言う。

「浮揚力を利用するジャンプでは、スーツの太もも回りや胴回りが2センチ大きいだけで飛距離が約5.8メートル伸びるとされます。そのためスーツの規定が厳格で、国際スキー連盟は厚さや通気率まで規制している」

スーツが勝敗を大きく左右するだけに、試合当日もメーカーの担当者が帯同して微調整を行なうほど。それでも前回北京大会の団体での高梨沙羅のように、「太もも回りが規定より2センチ大きい」と"ルール違反"が宣告されて失格となることもある。

「それだけスーツの影響が大きいスキージャンプでは体重が軽く、かつ"ムササビ"のような細長くて胴長短足の体型がベスト。今回報じられた"股間増大"は、スーツ測定の際に体の最低点（股間の位置）から3Dボディスキャンをするルールを逆手に取り、股間を大きくして人工的に短足にする策です。飛距離に直結するとの理屈になる」（同前）

ただ、具体的な違反者が見つかったわけではない。全日本スキー連盟の関係者はこう言う。

「日本選手にとっては、スーツよりスキー板の長さ規定のほうが影響は大きいと考えられています。1998年長野五輪後、板の規定が『身長＋80センチまで』から『身長の146％まで』と変わり、高身長の欧米選手に有利になった。ただ、それでも日本選手は二階堂や前回ノーマルヒルで金メダルの小林陵侑を筆頭に、技術をより磨こうと奮闘しています」

正々堂々と技術で勝負する姿を見続けたい。

