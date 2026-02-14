底知れぬ「中国バブル崩壊」…消費総崩れのウラで中国事業「独り勝ち」の日本企業の正体

中国バブル崩壊が深刻さを増している。「消費降級」が流行語となり、ルイ・ヴィトンやグッチは2年連続の減収減益に。一方、同じ中国市場で売上を2割以上伸ばしている日本企業がある。他社が苦戦するなか、なぜ「独り勝ち」できるのか。『マネーの代理人たち』の著者で経済ジャーナリストの小出・フィッシャー・美奈氏が、その理由に迫る。

フェイクニュース氾濫―中国の「今」を知る難しさ

先月26日、中国から大きなニュースが入ってきた。習近平総書記が、制服組トップを含む二人の中央軍事委員会メンバーを「粛清」したことだ。

軍の最高幹部と参謀長が解任されて、200万人兵力を擁する人民解放軍の最高意思決定機関の委員7人のうち5人までが空席、という異常事態になったのだから大ごとだが、フェイク情報の多さに中国の専門家が悪戦苦闘しているのが、印象的だった。「北京で軍用車が走り回っている」などとするネット動画に、無関係な場所の過去映像が使われていたりするのがその例だ。

政府の公式発表があてにならないことが、さらに今の中国への理解を難しくしている。

例えば、中国国家統計局の発表では、昨年のGDP成長が5％、今年も4.5％程度は伸びる計画になっている。不動産投資がバブル崩壊で止まり、新規建築施工面積が年々減少、若年失業率が当局の発表でも2割近くで推移し、GDP4割を占める民間消費が停滞していることと、この数字は符合しない。それに、経済が順調に伸びているなら、税収が増えるはずだが、税収も減少傾向だ。

「消費ダウングレード」で「体面」を捨てる中国の若者達

それでも、株からはっきりと読み取れるトレンドも少なくない。

例えば「デフレ」で贅沢品が売れなくなったこと。「ルイ・ヴィトン」のLVMHや「グッチ」のケリングは2023年をピークに中国での売上が急減し、2年連続の減収減益を余儀なくされている。直近決算でも縮小傾向が続き、株価も冴えない。

今の中国では「消費降級」（消費ダウングレード）が流行り言葉で、人気番組「脱口秀（トークショー）大会」でも、コメディアンが貧しさを自虐ギャグにする。倹約しようと激安サイトを覗いたら、結婚もしてないのに子供用座布団とか、ペットもいないのにネコの自動歩行器とか、いらない安物を沢山買ってしまった、などという他愛もないジョークだ。

今の中国の「デフレ」や「貸し渋り・貸しはがし」、「就職氷河期」は、日本の「いつか来た道」。日本のバブル崩壊では、六本木の高級イタリア料理店が閉店して安い居酒屋に変わったが、上海では、外灘のミシュラン星付き高級店「ロブション」が閉店して、代わりに火鍋店が人気。日本円で300円程度（14元）のマクドナルドの激安セットが「穷鬼套餐（貧乏人セット）」と呼ばれて一大ブームになっている。

一方、日本でも「ジュリアナ東京」「土地神話」「いけいけ」と、楽観的で危うい高揚感に満ちた時代が終焉した後、「癒し系」「コスパ」を求める時代へ精神文化が成熟したが、今の中国でも、「租房，不买车，不请客（住まいは借屋、車は買わないし、人に奢ったりもしない）」と、体面を捨て、心のゆとりを大切にする文化（「不体面但舒服」）が台頭している。

バブル崩壊でもファナックの中国事業が絶好調な理由

一方、中国依存の高い企業の決算を見ていると、驚くほど中国事業が堅調な日本企業がある。高精度CNC（数値制御装置、世界シェア5割）や産業用ロボットで知られるファナック（銘柄コード：6954）だ。直近の四半期決算でも、中国向け売上が年率2割以上も伸びる力強い決算を叩き出しているのだ。何故だろう？

ファナックは、特に昔は開示に消極的で「投資家が会えない」企業として知られ、具体的な顧客についての開示はない。でも、推論はできる。ファナックの中国顧客は、消費者ではなくて、電気自動車、半導体、航空など、「国家プロジェクト分野」の最先端製造業だ。これは、同じ工作機械メーカーでも、安川電機（6506）やオムロン（6645）などの中国向け売り上げが停滞していることと比べると、ことさら興味深い。

安川電機のサーボモーターやインバーター、オムロンのセンサー、スイッチなどは、ロボットの手足や部品に相当するが、ファナックのCNCは工作機械の「頭脳」だ。景気低迷でロボットの手足や部品が割安な中国国産品に置き換えられても、「頭脳」は、簡単には代替が効かない。

また、一般消費財を作る中小製造業者が不況で効率化投資を後回しにしている中、国家重点分野の最先端製造業は中国政府の補助金を獲得しやすい。ファナックが「独り勝ち」しているのは、そうしたハイエンド顧客にうまくポジションを取っているためと見られる。

このことは、中国株の二極化からも確認できる。

上海や香港などに上場している株を見ると、不動産や個人消費関連、また国家が「リストラ対象」にしている建設や鉄鋼などは明らかに不人気セクターだ。中国最大級の建設会社「中国建築 (3311 HK)」や、建材の「中国建材（3323 HK）」、鉄鋼の「宝山鋼鉄（600019CH）」などはここ2年ほど押しなべて市場をアンダーパフォームし、株価も簿価割れや、来期PER（株価利益比率）で5倍〜10倍など、割安に放置されている。

これと対照なのが、「国策」にがっちり守られる企業群だ。分かりやすいのが、軍需関連。戦闘機メーカーの「中航沈飛（600760 CH）」や、戦闘機エンジンなどを供給する「航発動力控制（000738 CH）」は、この2年で5〜8割近く株価が上がり、上海総合指数や深セン指数を大きくアウトパフォームする。

さらに爆騰しているのが、中国の国産半導体メーカーで、「中芯国際 （SMIC, 688981 CH）」や 「華虹 (688347 CH)」は、2年間で株価が4〜5倍になった。来期予想PERが70〜100倍以上で取引されるなど、利益水準を度外視した高値がついている。

これらの銘柄が買われているのは、事業の利益率や成長性がことさら高いからではない。まず、低収益でも国が支えているから潰れる心配がない、国家の強力な支援が見込める、という安心感で投資家が買っている。「政策株プレミア」が株価を押し上げているわけだ。

市場は、台湾の「万が一」リスクをどう見るか？

一方、今回の騒動をめぐる分析の中で、気になるのが、習総書記が「台湾侵攻準備」のタイミングをめぐって、軍部と対立していたという米シンクタンクなどの指摘だ。2027年に台湾危機が高まるということは、米上院公聴会で警鐘を鳴らした元インド太平洋軍司令官の名前にちなんで「デービッドソンの窓」と呼ばれ、台湾の防衛責任者も度々これに言及している。もう来年の話だ。

来年は中国人民解放軍100周年、そして再来年の3月には習総書記の3期目の任期が切れる。「四選」を目指す習氏は、台湾武力併合をやれる総合戦闘能力を来年までに整えようと本気で考えているらしい。それに対して軍をまとめる張氏が、少なくとも2035年くらいまでの準備期間は必要で、来年なんてとてもムリです、と反対したのが軋轢の根幹にあったという分析だ。

トップ二人がいきなり更迭された軍内部は激しく動揺しているはずで、足元はとても台湾どころじゃないだろうと考えられるが、一方で、習氏が慎重派を排除して権力を集中させることに成功したのであれば、今後の台湾リスクは上昇したことになる。

では、市場はどう見ているのかー。

結論から言って、今の市場は、戦争が迫っているとは見ていない。地政学上最も重要な企業である台湾の半導体メーカーTSMC（参考記事：「米中半導体戦争」のカギを握る台湾TSMC、その「したたかな戦略」と日本への影響）の株式は、至って堅調に推移している。

「確率は低いけど、起きたら致命的なダメージになる」という「テールリスク」、つまり「万が一リスク」への感度が現れるのが「プットオプション」だ。これは、将来のある時点に今の価格で株を売ることができる金融商品で、株を保有している人にとっては一種の保険と言ってもいい。

危機には、「保険」を買う人が増え、その価格は上昇する。何か異変が起きると、市場参加者が「株価が今後、これくらい下がったり、上がったりするかもしれない」と考える価格のブレ幅が大きくなるので、それをヘッジする金融商品の価値が上がるためだ。逆に言うと、オプション価格には市場の見ているリスクの度合い（インプライド・ボラティリティー、IV）が反映されていることになる。

最近では、2022年の2月終わりから3月初めにかけて、ロシアのウクライナ侵攻を受けて台湾有事が連想された時にプットオプションが買われ、短期プットのIVが50％近くまで跳ね上がった。1年後には株価が半分になっているかもしれないし、逆に危機を乗り越えて1.5倍になってるかもしれないーーそれくらい先の見えない激しい変動の可能性を市場が見に行ったのだ。

それに比べると、今のTSMC株は、オプションのIVが下がって株価が上がっている。中国から聞こえてくる不穏な情報の数々には反応せず、至って冷静だ。米軍とまともに衝突しかねない台湾侵攻は代償が大きすぎる、さすがに習主席も合理的に動くだろう、というのが市場のメインシナリオになっている。

それでも、過去の経験則からは、TSMCのオプション価格やそれが織り込む市場が見るリスクを追うことは、今後の台湾情勢の変化を測るための一つの手がかりになる。

「失われた」時代に突入する中国と変わりゆく世界を理解するためにも、株を含む市場のデータは、ますます参考になりそうだ。

