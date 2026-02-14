「回転寿司界の日高屋」現る…松屋の寿司チェーン「すし松」ここへきて急拡大する背景

松屋フーズが回転寿司業態に乗り出していることをご存知だろうか？

「すし松」という屋号で現在、関東・大阪で20店舗を展開している。松屋フーズの寿司業態への挑戦は意外に古く、2006年に回転寿司店等12店舗を営業譲渡で獲得した頃にまで遡る。同年、高級寿司割烹の看板を掲げた「福松」を2店舗、2007年に「すし松」1号店を出店し、本格的に寿司への挑戦が始まった。

20年の年月を経て、ついに本格参入へ

私も開店当初の「福松」に何度か訪れたことがあるが、内装やサービスなどに感心した記憶がある。しかし、あまり出店をしてこなかったのは、獲得した店舗に寿司職人が必要であったことも一因だろう。

回転寿司は誕生から70年近く経つが、大手回転寿司チェーンが登場するまでは寿司職人が客前で握るスタイルの店しかなかったのだ。この業態はグルメ系回転寿司と呼ばれ、「金沢まいもん寿司」や「根室花まる」などインバウンドにも人気が高い店が多く存在している。ちなみにだが、大手チェーン以外では職人が寿司を握って提供する店がいまも主流で、回転寿司企業の8割以上がこのスタイルである。

よって、業界的には慢性的な寿司職人不足と職人の高齢化問題に悩まされ続け、店舗展開をしていく上での大きな足枷となっている。グルメ系の中では数少ない上場企業である「すし銚子丸」も劇場型と呼ばれる寿司職人のパフォーマンスやサービスが大人気となり90店舗以上も展開しているが、3年前に寿司レーンを撤廃し、客前で握るスタイルをやめてしまった。それも職人不足や労働の負荷が課題となっていたからだ。

「すし松」も多店舗展開していく上では寿司職人不要の業態を目指すことが必須であり、一からシステムを構築する必要があった。時間は掛かったが20年を経て完成形を迎えたことでここにきて急速な店舗展開に踏み切ったのではないか。

その原動力となっているのが、松屋フーズお得意の駅前や繁華街立地にこだわった小中規模の店作りだ。他の回転寿司大手チェーンもコロナ以降、駅前立地を増やしてはいるものの、あくまでも主力はファミリー層をターゲットにした郊外の大型店舗。出店立地により「すし松」は大手チェーンとの差別化を図っていこうとしている。

いわば「回転寿司の日高屋」

では、「すし松」とはどんな店なのか？ 一言でいうと「回転寿司の日高屋」ではないか。

「日高屋」のライバル「幸楽苑」は、絶頂期の2015年にラーメン一杯290円という安さが評判を呼び、郊外型のファミリー層をターゲットに500店舗を超えるまでに成長している。一方、「日高屋」はその真逆をいく出店戦略で、繁華街にあるマクドナルドや吉野家の隣に出店することで拡大していった。飲食業界の巨人である両社の側に出すことで知名度アップを図り、しかもファーストフードにはない「ちょい飲み需要」を取り入れたことが見事に当たったのだ。

結果、4人家族で食事を楽しんで3000円というコンセプトで事業を推し進めてきた「幸楽苑」は業績悪化により不採算店舗を次々と閉鎖し、いまでは367店舗（2025年12月現在）にまで減少。手軽な町中華として屋台の再現を狙った「日高屋」は467店舗（2025年11月現在）にまで拡大ししている。

この構図が「すし松」と既存大手回転寿司チェーンに被って見えてしまうのだ。安さと郊外型のファミリー層を狙った戦略で一気に拡大した大手チェーンと駅前の繁華街立地を最大限活かすためにアルコール需要を大きく狙った「すし松」。600店舗以上を展開する巨人回転寿司チェーンに挑むには新たなファン層を発掘するのが最も効率的なのだ。

一見、無謀な戦いに見えるかもしれないが、回転寿司の原点に立ち返った王道の戦略ではないかと思っている。というのも元来、回転寿司は駅前立地の10から15坪程度の小規模店が主流であり、さっと食事がしたいというサラリーマンがメインの客層であったからだ。これが郊外店舗にはない顧客の利用動機であり、回転寿司の原点と言える戦略だ。しかも昭和の回転寿司にはなかったアルコール需要を喚起しているのだから、進化さえしている。

「十分に勝機あり」タイミング図っての参入か

そもそもの回転寿司のビジネスモデルは「客回転」で儲けるというスタイルで、アルコールなどを飲まれてゆっくりされるのを極端に嫌っていた。そのため、アルコール自体を置いていないか、あっても一人１本までという制約があるのが普通だった。

なんといっても店の目標が15分で帰ってもらうことだったのだから、居心地やサービスが良いわけがない。バブル期が訪れ、回転寿司が「安かろう悪かろう」の代名詞となるのも当然と言えば当然だったのだ。

以降、駅前立地の店は衰退の一致を辿り、回転寿司の暗黒期が訪れたのだが、2000年頃から大手チェーンがボックス席を主流にした郊外の大型店舗を展開していくことで流れが大きく変わり出す。ファミレスからファミリー客を根こそぎ奪い取り、急成長を遂げていくのだ。

この時、4人家族で楽しんで5000円という安さが最大の武器。それが現在では8000円近くにまで値上がりしており、焼肉をはじめとする他の外食との価格による優位性は失いつつある。一皿300円以上する商品も多く取り入れるなどビジネスモデルが変貌を遂げており、価格に見合った美味しさを提供できるかどうかが今後の課題だ。

こういった状況になるまでひっそりと身を潜めていたのではないかと思うくらいおとなしくしていた「すし松」が出店攻勢に出たのは、いまがタイミングと見たからではないか。価格勝負の時代では店舗数や経験値で勝てなかったとしても品質や業態の勝負になれば十分に勝機がある、と。

つづく【後編記事】『「スシローたちをぶっ潰せ」松屋が回転寿司業界に殴り込み…急増「すし松」があえて“飲み放題”ウリにする理由』では、具体的に「すし松」の業態などから、回転寿司業界での伸びしろを探っていく。

