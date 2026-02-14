習近平の外交ブレーンが緊急警告「日中関係が長期的に改善しない理由と、次に戦争が起こりうる場所を示そう」

与党の自民党が大勝した。高市早苗総理は世論の信任を受けて、悪化した日中関係の打開に進むと思われるが、実現は難しい。

台湾有事答弁を取り消すことは世論が許さない。米国との関係にも微妙な風が流れるだろう。「小異を残して大同につく」――中国と国交正常化した当時の先人の知恵を、日中両国が再び生かせるかどうかが問われている。

日米中の３国関係を読み解く

中国政府は、今回の総選挙後の日本をどう見ているか。政権交代のない中国は、その原則を変えることはほとんどない。習近平政権の根幹理念は「中華民族の偉大なる復興」の実現である。すなわち、世界一繫栄していたアヘン戦争前の中国式秩序を取り戻すことを意味する。

この中心に台湾統一がある。中国の外交政策は、秩序形成を有利に運ぶためにある。

中国は、米国とは異なる秩序を目指し、国際社会に“尊崇される秩序”の構築を目指す。

こうした中国側の発想をおさえつつ、日本の立ち位置を考える必要がある。キーワードは米国だ。

米国は衰退しつつあるとはいえ、世界の潮流を変える力を持つ。中国にとって米国はライバルであり、かつ発展のモデルでもある。そして米国のパートナーは日本だ。中国側には日本は橋渡しとして、米国を動かすテコとして、さらには米国の代替として認識されている。大前提として中国の対日政策は、米国と中国との関係性によって決まるという法則がある。

こうした中国外交の背景を理解するうえで参考になるのが、清華大学教授・閻学通（えん・がくつう）の最新の分析である。米中関係の専門家で筋金入りの対米強硬派だ。習近平政権は外交ブレーンとして閻学通の提言を参考にしている。

2005年以来、中国が国際政治で地位を上げるためには米国と対等な発言権を要求すべきだと唱えてきた。米国への追随者である状態から脱却して、中国自らリーダーになろうと訴えつづけてきた。中国が米国や日本に対決する今日の「戦狼外交」の下地を作った人物である。2022年に始まったウクライナ戦争では、「ロシアが倒れれば米国の矛先は中国に一極集中する」と、ロシアへの擁護を訴えた。

この閻学通は、中国が日本に、そして世界にどう出るべきかについて、国際秩序の転換という概念から読み解こうとしている。1月13日に『歴史の転換点（2025-2035）：国際構造と秩序（歴史的拐点（2025-2035）：国際格局与秩序）』という、10年後の国際情勢を予測した単行本の出版会見で、メディアの注目を浴びた。本稿では発行した中信出版社のHP掲載の概要、香港フェニックステレビによる単独インタビュー内容、本人の発表会見を報じた『北京日報』をもとに論じたい。

10年以内に欧州で開戦!?

『歴史の転換点』に、日本の総選挙後の新政権発足は反映されていない。日本で通常国会冒頭での衆院解散案が政権内で浮上しているとメディアで報じられ始めたのが、1月11日だ。その閻学通の新著は、仮に高市政権から交代をしても、長期的に見て日本が中国と関係改善に向かう可能性は低いと、冷徹に分析した。

国際秩序は大転換しつつある。閻学通はまず米中関係から論じている。閻学通によると、西側の内部が分裂しつつあるというのだ。トランプ第一次政権以来、バイデン政権の期間中も含めて、米中対立、ウクライナ戦争に対する姿勢、関税が西側を振り回してきた。特にグリーンランド構想はEU諸国の反発を招き、既存の米国を中心とした秩序はカオス状態に向かっている。

閻学通は、今後10年以内に最も戦争の危険が高い地域は欧州だと分析する。台湾を含む東アジアではない。台湾については、来たる4月の米中首脳会談で戦争回避のコンセンサスが形成されると予測する一方、欧州ではロシアの疲弊、各国の戦争終結能力の減退、米国の国際的な責任を引き受けることに対する消極性により、国際社会の慣れから来る紛争が長期化しやすいとする。

西側内部、米国と欧州、そして欧州内部の分断が進み、中国から見た西側という概念は弱まってきており、反グローバリズムに向かう。他方、中国はグローバリズムを志向し、世界標準を維持し続ける。よって世界の経済の重心は中国に集中する。中国は結果的に、中国式秩序を築き、その中心に立とうとしている。

この文脈から続くのが、米中の併存に関する閻学通の次の分析である。米国と中国は協力関係ではなく、競争する二極が並び立つ併存関係になる。それが「G2」だという。

米中の同質化が進む

なぜ併存になるのだろう。米中の国力が接近してきたことが背景にあると閻学通は断言する。目指す秩序は別だとは言え、軍事を含めた様々な戦略も相互で模倣され、同質化が進む。成功例を模倣すれば、同様の成果が得られる。全面戦争のリスクへはブレーキがかかる。

しかし衝突の手前で、激しい勢力争いが、軍事、経済、技術面において続くというのだ。経済のデジタル化が拍車をかけると指摘する。

さらに閻学通は、国家の信頼性という観点に踏み込む。閻学通は、世界の米中に対する信頼の度合いは、同レベルになるか、むしろ中国の方が上昇するという。米国への信頼性は低下した。

米国は大統領交代のたびに外交方針が変わり、継続性がない。他方、共産党独裁の中国は政策の継続性が高く、予測可能性が米国よりも高くなる。これが中国の信頼度にプラスに働くのだという。

こうして中国は、米国秩序と併存する別の秩序の中心になるという。しかし関係国は、どうかかわるのだろうか。閻学通によると、世界の大多数の国が今後、米国につくか中国につくかで、テーマごとに選択を迫られるジレンマに直面するだろうという。中国がこの機会を捉えられるかどうかが、10年後の世界における中国の地位を決定づけると閻学通は主張する。

この分析を裏付けるかのような動きが続く。出版発表直後の1月16日に、カナダのカーニー首相が、同国の首相として8年ぶりに中国を訪問した。

カーニーと習近平

カナダは、2018年に米国が5G通信技術の進歩で目の敵にしていたIT企業ファーウェイの副会長がトランジットでバンクーバーに立ち寄った際、米国の依頼で副会長の女性を拘束した。同社が制裁対象国のイランと取引をしたことがその容疑だった。この時から、中国との関係は悪化した。中国は米国を狙わず、カナダの元外交官を拘束する報復を加えた。それが今回は、手打ちの訪中だった。

そして興味深いのは、カーニー首相が習近平主席との会談後に記者団に述べた次の言葉だ--「China is more predictable partner than the U.S.（中国は米国よりも予測可能なパートナーになってきている）」

韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領や英国のスターマー首相も、北京と東京を相次いで訪問した。しかしカナダは異なる。カーニー首相は、中国と対立する日本には立ち寄らず、直接北京に向かった。米国の隣国でありながら、あえて中国のメンツを立てた形だ。

周知のとおりトランプ大統領の「51番目の州にする」という発言以来、カナダは米国との関係が悪化している。閻学通は中国政府に、そうしたカナダを戦略的に取り込むべきだと、早い段階から期待を寄せていたのである。

このように『歴史の転換点』は、国際環境が揺らぐタイミングで出版された。著書では国際政治を語る中で、日本のことは終わりの方に出てくる。しかし、香港フェニックステレビが閻学通への単独インタビューで最初に質問したのは、日本の高市総理の台湾有事発言に対する見解だった。

閻学通は断言した。「高市総理の任期中に日中関係が改善する可能性は極めて低い」。出版発表の記者会見では、高市総理は国内の支持獲得と政権の長期化を図るため、強硬姿勢で中国との対立を意図的に煽（あお）ったと批判した。

しかし、長期的にみても、誰が総理大臣になろうとも、日本が中国との関係改善に転換する可能性は低いと指摘する。なぜならば、政権を強化し保守勢力を味方につけるため、日本は中国に対して対決的な政策を取る傾向が強まる。

その根本的理由は、経済面では日本は中国に接近しつつも、安全保障面では米国に頼らざるを得ない構造的制約にあるのだという。“短期は悪化、長期も根本改善は難しい”という結論だ。

中国の対日制裁は消えない

閻学通によると、中国としては日中関係の緊張は続いていても、日中韓の三か国の枠組みを強化したいと考えていたという。これは中国の本音だろう。習近平主席も繰り返し言及してきた。

中国式秩序の構築において、韓国と日本を取り込みたいという意向が背景にあると思われる。中国はまず、日中韓の自由貿易協定（FTA）の締結にこだわっており、それに韓国は賛同している。しかし日本との間で話し合いが進まず、ピースが欠けた状態になっていると、閻学通は残念がるのだ。

結局のところ、中国による対日制裁は、短期的には弱まることはあっても、完全に消えることはないということになる。だが中国は何のために、日本に対し「嫌がらせ」とも受け取れる措置を行うのか。

ここからは私、安江自身の分析だ。今回の一連の行動は、中国にとって日本と米国への制裁だと位置づけられる。制裁には一般論として、対象国の行動を変容させる狙いがあるが、それだけではない。相手の力をそぎ、国際社会に対して中国の「ルール」を認識させ、中国の政治的な地位を確立する意図もある。

ただし、日本の政治行動を変容させようとしたのかというと、疑問だ。確かに今回の衆院選で、中道改革連合が高市政権に対抗し、圧力を加えることを期待するような報道を新華社通信が行った。しかし現在は、権威主義国家との向き合いが問われており、中国に隣接する日本で、リベラル派に政権交代する可能性はほぼ皆無だ。中国にも、それはわかっている。

日本では、保守とリベラルの間で政権交代が実現したケースは二度しかない。いずれも世界情勢と関連がある。1993年の政権交代では、冷戦終焉が西側内部での緊張緩和をもたらす中で起きた。2009年の政権交代は、グローバル化の中で米国の政治を変えるオバマ政権誕生の潮流が、日本にも伝わったものだ。

台湾問題に手出しさせない

中国が行う経済制裁は、鞭（むち）を振るいながら、国際社会に中国の「譲れない核心的利益」を認識させる狙いがあるといえる。中国は台湾問題に対して、断固とした態度をとり、余計な手出しはさせないというメッセージを世界に示したいのだ。

台湾問題は中国にとってアキレス腱だ。米国もそれがわかったうえで、台湾に武器支援などを行い、中国を牽制する。当然、中国はそれに不満だ。

そこで代わりに日本をたたく。米国に同じような制裁を行うことは難しい。地理的にも価値観でも、米中の中間にいる日本が相手ならできるのだ。

日本への圧力は、日米同盟への牽制でもある。日本の台湾接近は、日米同盟と不可分である。米国と必要以上に一体化するとどうなるかを、世界に思い知らせているのだ。

特に第二次トランプ政権の発足以来、西側内部は分断されつつある。日本への威圧は、米中どちらにつくのかを明確にさせるリトマス試験紙になっている。閻学通の言う、「米中どちらにつくのか選択を迫られるジレンマ」そのものだ。英国、カナダ、韓国の首脳が、次々に中国詣でを行ったことが、その証左である。

お分かりだろうか。高市総理の台湾有事発言は、中国が対米関係を有利に進めていく戦略で、勝負に出る好機を提供した。まさに起きるべくして起きたといえる。

他方で、中国による経済制裁には、限界も存在する。米国も世界の多くの国に経済制裁を行っている。米国財務省によると、国家そのものを対象にした制裁は、米国が年明けに急襲したベネズエラのほか、ロシア、イラン、北朝鮮、キューバ、イエメン、ソマリア、コンゴ民主共和国、リビア、中央アフリカに対して行っている。さらにアフガニスタン、レバノン、ミャンマー、エチオピア、マリ、ニカラグアに対しては、テーマを絞って制裁を行っている。

これらの国名を見てほしい。いずれも米国に反発して、中国やロシアとの協力関係を固め、抜け道を探っていることがわかるだろう。

米国が進める民主化要求は、たしかに理念としては正しいことかもしれない。とはいえ、当該国の民族問題、格差拡大、教育水準などを考えると、米国の要求は理不尽と映ることも少なくない。

米国に反発している国々の存在を、中国は肯定的にとらえているかもしれない。しかし同じ構図が中国にもあてはまるはずだ。中国が取り込みを図った国の中には、中国に反発を抱えながら妥協している国もある。米国に反発して反対側の中国に近づく国々があるように、中国に反発して離れていく勢力も生まれる。制裁の度が過ぎれば、中国が各国から距離を置かれる結果につながりかねないのだ。

日本バッシングの意味

日中関係に影響する世論の要素は、今後どう働くのか。競争相手の隣国を叩けば叩くほど、相手国がそれに反発すればするほど、制裁を主導した政権の支持率は国内で上昇する。

これは民衆を糾合するナショナリズムの高揚であり、多くの国で見られる現象である。中国国内における日本バッシングは、国民の不満を外にそらす効果を持つ。

だが日本に対しては、逆効果だ。反日ナショナリズムの高揚に、日本は激しく反発する。その叩き方、制裁の方法は、あまりに品がない。自国民に対する日本観光自粛の呼びかけ、水産物の輸入停止、レアアースの輸出規制、パンダ貸与の中止--これらは日本での反中・嫌中感情を高めるだけである。

確かに中国にも事情がある。中国では言論の抑圧ゆえに、自発的な民意による政策修正が機能しにくい。政権を監視する役割を果たす野党やメディアがない。等身大の民意が見えてこないから、台湾問題や民主化要求といった敏感な問題に、政権は過剰に反応する構造がある。

そのうえ、抗日運動が近代中国を形成し、それがファミリーヒストリーの中でも語られてきたことから、日本への反発は否定しにくい。大国としての自信を誇示するためであれば、下品な手法であっても許容する。

日本側にはそんな事情は理解できない。高い志と十分な国益がなければ、日本は中国に容易に接近できないという状況になっている。日中関係は感情の領域では、冷却化し続けるだろう。

「中堅国家」という新たな道

閻学通は著書の中で、日米関係の将来について、こんな分析もした。米中首脳会談などで「頭越し外交」が続けば、日本は米国に反発する。日本の経済力が将来的に低下すれば、米国にとって日本の経済的重要性が低下する。日本で米国に対して失望が広がる。そこで日本は、米中の「中間」を行く政策へ調整が迫られるだろうと予測するのだ。

閻学通は、日本が中国に近づいてくるだろうとは断じていない。だが、米中の双方をにらんだバランス外交へと軸足を移すだろうとの分析をしている。

これに似た言葉を、カナダのカーニー首相も、北京訪問後に参加したスイス・ダボス会議で口にした。「中間（the countries in between）」および「中堅国家（Middle powers）」という言葉である。

カーニー首相はこう語った--「大国同士が競争する世界において、中間に位置する国々には選択肢がある。互いに有利になるように競争するか、協力して影響力のある第三の道を切り開くかだ」

中堅国家は、日本と連携して米中に対するカウンターバランスを形成することに大きな期待を寄せている。日本は、閻学通も理解する通り、安全保障では米国に頼らざるを得ない。カナダと異なり、東アジアにおける米国の勢力圏の最前線にいる。日本が「中堅国家」そのものになるのは困難がある。

だが、従来の直線的外交では通用しないことだけは確かだ。総選挙後の高市政権が、米国一辺倒を続けるのか。米中双方をにらむ独自外交へ舵を切るのか。その選択を、テーマごとに行うことが求められているといえるだろう。

