前田日明、緊急搬送で手術していた「精密検査したら…」
格闘家の前田日明が13日、自身のYouTubeチャンネルを更新。1月18日未明、激しい腹痛により、緊急搬送され手術を行っていたことを明かした。
【動画】前田日明、緊急搬送で手術していた
前田は「胆石からくる胆のう炎になって、胆のう炎がさらに進行して腹膜炎まで起こして。今回の入院で胆のうの除去手術ですね。その前の段階で、救急車で病院行ったんですけど、CTで見たら、前回入れた胆管に入っているはずのステントが抜けていると。それが原因じゃないかっていうことで、ステントを入れ直したんですね。でも、炎症の数値が全然収まらなくて。おかしいなって精密検査をしたら、胆のう炎と腹膜炎が発覚して、緊急手術ですね」と明かした。
手術自体は3時間ほどに及んだようで「入院は丸10日です。取ったらスッキリしちゃった。本も何も持って行ってなかったんで、Amazonプライムで見られる時代劇『ぶらり信兵衛道場破り』全50話見ましたね」と笑顔を見せていた。
