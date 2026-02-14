◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード男子ハーフパイプ決勝(大会8日目/現地13日)

男子ハーフパイプの山田琉聖選手が銅メダルを獲得。表彰式を終えて、喜びを口にしました。

19歳で五輪初出場となった山田選手。予選を90.25点の全体3位で通過すると、初めての決勝で1本目からフルメイク。92.00点をマークし暫定1位となります。2本目はさらなる高得点を狙いますが転倒。3本目も独創性光る演技を披露しますが、1回目と同じ92.00点。得点を伸ばすことはできませんでしたが、見事3位に輝きました。

銅メダルを手にした山田選手は、「本当に信じられない。みんなレベルが高すぎた。1本目決めてからも、みんな2本目3本目と続々と決めてきて、なんともいえない気持ちだった。1本目で3位をキープできてよかった」と胸の内を吐露しました。

またメダルを首にかけ「重たいですね。オリンピック出場も4番手でギリギリだったんですけど、その中で結果を出せて良かったと思います」と喜びを表現。トリプルコークの大技を出さずとも独自のスタイルを貫き表彰台にあがった山田選手は、「1本目ちゃんと決めることができて、2本目3本目やっていたルーティーンも完璧に決めたかった。手をついてしまって悔しい気持ちでいっぱいなんですけど、結果的にはよかった」と話し、さらなる成長を誓いました。