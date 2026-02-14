世界的ロックバンド・Red Hot Chili Peppers（レッド・ホット・チリ・ペッパーズ）のベーシスト、Flea（フリー）さんが9日、都内で開催された初のソロ・プロジェクトとなるアルバム『Honora / オノラ』のリスニング・パーティーに登場し、日本への思いを明かしました。

初のソロアルバム『Honora / オノラ』（3月27日発売）はフリーさんがジャズに挑戦した作品。ベースのほか、初めて演奏した楽器だというトランペット、さらにボーカルも担当しています。

黒の上下にニットの帽子姿で登場したフリーさんは「みなさんは、レッド・ホット・チリ・ペッパーズとしてご存じかもしれませんが、子どもの頃からトランペットを吹いていて。レッチリの都合で30〜40年吹けませんでしたが、このアルバムは心からやりたかったものを作りました」と挨拶しました。

■フリー、日本への思い「学ぶことがたくさんある」

そして、約100人の参加者とともに、アルバムの楽曲を視聴。フリーさんも一緒に目を閉じながら楽曲に耳を傾けていました。その後、参加者の質問にフリーさんがその場で答える“Q&A”となりました。

今作を“原点回帰のようなアルバム”にした理由を聞かれた、フリーさんは「こういうレコードはずっと作りたいと思っていた。でも、形にするには強い意志が必要だった。レッド・ホット・チリ・ペッパーズのツアーもあったしね」と語りました。

さらに、「正直に言うと、今までできなかったのは、人生に安定がなかったからだと思う。でも今の妻と出会い、彼女が支えてくれるおかげで、初めて自分自身の基盤がしっかりしたと感じられた。人生がバラバラになる不安を感じることなく、すべてのエネルギーを仕事に注げるような安定感は、これまでなかったものなんだ」と、アルバム作りのきっかけを明かしました。

そして、日本についての話となり「アメリカから来ている人として、日本には学ぶことがたくさんある。日本が大好きですし、常に学びたいです。本や映画、歴史を学ぼうとしている。クリエーティブに刺激を受けるので、日本は大好きです」と日本への思いを語りました。

最後に「みなさんと座って音楽をただ聴くことができて幸せです」と挨拶し、会場を後にしました。