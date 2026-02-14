◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第8日 フィギュアスケート 男子フリー（2026年2月13日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの男子フリーが13日（日本時間14日）に行われ、前回銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は、2大会連続での銀メダルとなった。

青を基調とした新衣装で登場。フリー曲「トゥーランドット」に乗り、今季初投入の切り札4回転フリップは着氷が乱れたが、高い演技内容で会場を魅了。得点は176.99点で合計280.06点となり銀メダルとなった。

★鍵山 優真（かぎやま・ゆうま）

☆生まれとサイズ 2003年（平15）5月5日生まれ、横浜市出身の22歳。六角橋中から通信制の星槎国際高横浜を経て、中京大4年。1メートル60。同高の同級生にパリ五輪体操男子3冠の岡慎之助（徳洲会）がいる。

☆競技歴 92年アルベールビル、94年リレハンメル五輪代表の父・正和コーチの誘いで5歳から始める。幼少期から才能を発揮し、19年全日本ジュニア初制覇。20年ユース五輪金メダル。

☆シニアの実績 22年北京五輪で個人、団体とも銀メダル。世界選手権は4度メダル獲得（21、22、24年銀、25年銅）。GPファイナルは23年から3年連続表彰台。24年四大陸選手権優勝。24、25年全日本選手権2連覇中。

☆チーム優真 父・正和コーチ、振付師のローリー・ニコル氏に加え、北京五輪後は元世界女王のカロリーナ・コストナー・コーチが加わった。3位に終わった昨季の世界選手権後は、その夜に緊急会議を行うなど鍵山を支えている。

☆有名人 北京五輪銀メダル獲得後は、知名度が一気に上がった。愛知県内の天ぷら店「てんや」に偶然入ると、従業員、居合わせた客が気づいて店内は騒然。従業員一同が丁重にあいさつ。サイン色紙がなかったため、ちぎった段ボールにサインを書くなどエピソードは尽きない。

☆安全運転 自動車運転は同乗者全員を安心させる。法定速度きっちりにキープし、ブレーキも優しい。几帳面で優しい性格が運転にも表れていると評判だ。