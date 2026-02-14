『ザ・ノンフィクション』婚活シリーズが選挙・五輪に並ぶ注目度 久保さん(仮名)の奮闘に熱視線
●「ただただ幸せになってほしい」の声
衆議院選挙の開票特番とミラノ・コルティナオリンピック関連番組――テレビにとって最大級の“注目イベント”が並んだ1週間。その中で、異例の存在感を示したのが、日曜午後のドキュメンタリー『ザ・ノンフィクション』(フジテレビ)だ。
視聴データを独自に取得・分析するREVISIOの調査による、テレビ画面に視線を向けていた人の割合がわかる「注目度」の週間番組ランキング(2月2日〜8日)で、個人全体・コア視聴層ともに4位を記録。日曜午後帯という放送条件を考えれば、極めて異例の結果だ。視聴者の視線を引き寄せたのは、“令和の婚活”を生きる一人の男性の物語だった。
『ザ・ノンフィクション』(C)フジテレビ
○大型イベントに注目が集まった週
この週は衆議院選挙の開票速報とミラノ・コルティナオリンピック関連番組がランキング上位を占め、大型イベントに注目が集まった週となった。
とりわけ2月8日に投開票を迎えた第51回衆議院選挙の開票速報は、NHK Eテレが個人全体1位(66.2%)、NHK総合が3位(64.8%)と2チャンネル合わせてトップ3入りを果たし、今回の選挙への関心の高さがうかがえる。
五輪関連番組も好調。コア視聴層ではNHKの『ミラノ・コルティナオリンピック開会式(録画)』が録画放送にもかかわらず2位(64.1%)。個人全体でもテレビ朝日の『ミラノ・コルティナオリンピック開幕スペシャル』が7位(注目度62.9%)にランクインしており、大会を前にした期待感の大きさがうかがえる。
政治への高い関心とスポーツの国際大会への期待感が重なり、視聴者の視線がテレビに集中した1週間となった。
コア視聴層ランキング
個人全体ランキング
○年収6倍以上の年上女性に初めての本気の恋
関東ローカルの日曜午後枠という放送条件にもかかわらず、個人全体・コア視聴層ともに4位を記録した『ザ・ノンフィクション』(フジテレビ)。日曜14時台のドキュメンタリーがここまで注目度ランキングの上位に入ることは珍しく、それだけ視聴者の関心が高かったことがうかがえる。
放送されたのは、2022年から続く人気婚活シリーズの第3弾「結婚したい彼と彼女の場合 〜令和の婚活漂流記2026〜」の後編。介護福祉士の久保さん(仮名・31歳、年収370万円)が、年収6倍以上の外資系勤務の40歳女性に生まれて初めての本気の恋をする姿が描かれた。ナレーションは小雪さんが担当している。
大学時代に難病の潰瘍性大腸炎を発症して中退し、清掃員などを経て29歳で介護福祉士になった久保さん。婚活市場では年収が大きなハードルとなり苦戦が続く中、植草美幸さんの結婚相談所「マリーミー」で出会った女性に心を動かされる。
相手の「土日休み・夜勤なしの仕事に就いてほしい」という希望に応えるため転職を決意するが、仮交際2カ月目で交際終了という結末が待っていた。
放送中からX(Twitter)では「#ザ・ノンフィクション」がトレンド入りし、「久保さんただただ幸せになってほしい」「共感できる箇所が多かった」といった声が数多く寄せられている。条件と感情のはざまで揺れる令和の婚活事情を映し出した内容が、幅広い層の共感を集めたようだ。
●爆食バトルの興奮と動物企画の癒やし『モニタリング』
個人全体で5位にランクインした『ニンゲン観察モニタリング』(TBS)。今回は、「爆食日韓対決」や姉妹番組「アニマリング」とのコラボ企画など盛りだくさんの内容で放送された。
目玉企画の「爆食日韓対決」では、おなじみの爆食女子・海老原まよいが韓国に上陸。老人に変装した海老原が現地の大食い大会に飛び入り参加し、総重量約4kgのチェダークリームチーズトンカツに挑んだ。韓国の大食い猛者3人を相手に、序盤はおばあちゃんらしくゆっくり食べ進めていた海老原が途中からギアを上げ、約1万kcalのメニューを見事完食。ネタバラシの瞬間はスタジオも大いに盛り上がった。
続く第2戦では、ジャージャー麺・激辛海鮮チャンポン・唐揚げの計4kgに挑戦。対戦相手の中には、かつて海老原が打ち立てたわんこそば375杯の記録を40杯以上も上回った猛者もおり、過去最強レベルの戦いが繰り広げられた。こうした手に汗握る展開が、幅広い世代の支持につながったと言えるだろう。
もう一つの注目は、Snow Man・佐久間大介がペットの悩みに奮闘する「アニマリング」コラボ。体重6kgを超えるぽっちゃりネコのダイエット作戦や、5年間飼い主に懐かない愛犬との距離を縮めるミッションに挑んだ。ドッグトレーナーから意外なアドバイスを受けた飼い主がある行動を実践したところ、愛犬が自ら近づいてくるように。爆食バトルの興奮と動物企画の癒やし、対照的な2つの魅力が詰まった回となった。
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。
