力強い弾道は右サイドの引きで作る！ スイング軌道が安定するテークバック法【アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！／吉田直樹】

【テークバックの勘違い1 クラブの上げ方】手だけで上げるから力が溜まらず飛距離が出ない

テークバックでは体の回転を意識

「手で上げるな」とはよくいわれますが、なぜ手で上げてはいけないのか？手だけで上げて手で下ろす、いわゆる手打ちになるとクラブの軌道が安定せず、芯に当たる確率が低くなるからです。

また、テークバックで、体を揺さぶって右に動く人がいますが、これも手打ちを助長する原因になります。テークバックでは、右サイドの回転が大事。構えたときの左のラインが動かないようにして右肩と右腰を回し、その動きとともに手が上がるというのが正しい動きです。

これがアマ！エラーNG：体を回転させず手だけで上げて 手で下ろして打つのが典型的な手打ち

手だけで上げると右肩、右腰が回転しない

【check】

体を動かさずに手だけで上げると力は溜まらず、軌道も不安定になる。最悪なのは、右にスエーしながら手を上げるテークバック

これがプロ！対策OK：手を上げるのではなく右肩、右腰を回転させる

体の回転で上げるだけで右肩、右腰が勝手に上がる

【Point】右肩を右上に引き上げる意識が大事。右カカトと右肩が離れるほど力が溜まる

【check】

右にスエーしないように、左肩、左腰、左ヒザのラインを動かさないで右肩、右腰を回転させていく。トップは低めでOK

memo

左右の腰とヒザの高さを意識して左より右側を高くしましょう。そうすることで、左に力が溜まっているのが体感できます。

【出典】『アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！』著：吉田直樹