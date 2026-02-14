福岡県粕屋町で高校生2人が飲酒運転の車にはねられ、死亡した事故からことしで15年です。息子の命を奪われた母親は今も活動を続けています。飲酒運転ゼロへ。その思いは家族へと引き継がれています。

■山本美也子さん（57）

Q.もし飲酒運転の事故がなかったら

「私も最近考えるんですよ。長男の変わらない16歳の姿、本当に生きとったらどんなふうになっとったやろうかね、私たちもどんなふうになっとったやろかねって。大好きな看護師をしてたかなって。」





山本美也子さん、57歳。息子の寛大（かんた）が生きていれば。そんな問いを、最近、自分に向けるようになったことを明かしてくれました。■美也子さん「後悔しないように、後ろを振り返らないようにきましたが、多分、年を取ったんだと思います。私自身がこの先、元気で頑張れる時がどれぐらいだろうとか、自分の人生のこの先を見た時に寛大は生きられなかったんだ。」

美也子さんの長男・寛大さん。



2011年2月9日、福岡県粕屋町の歩道を歩いていた寛大さんと友人の皆越隼人さんは、飲酒運転の車に後ろからはねられ命を奪われました。高校1年生、16歳でした。

■美也子さん（2011年8月）

「飲酒運転撲滅キャンペーンしています。」



美也子さんは看護師を辞め、事故から間もなく、飲酒運転の撲滅を呼びかける活動を始めました。

依頼があれば、全国で講演しました。



■美也子さん（2013年12月）

「飲酒運転なんて昔、言葉があったよねって笑い話になるような、飲酒運転ゼロが当たり前な社会にしてください。」



飲酒運転で苦しい思いをするのは、我が家で最後にしたい。講演会は15年でおよそ1600回。時間が許す限り、声を上げ続けてきました。



■美也子さん

「子育てがすごく楽しかったんですよ。彼らからしたら、もうちょっとちゃんと親をしてくれよって言われたかもしれないけれど、私の中ではいつも精一杯、子育てをさせてもらえた。その幸せな時間がいっぱいあるから、今こうやって頑張れているのかなと思います。」

当初、活動の区切りを10年と考えていた美也子さん。



飲酒運転はゼロにはほど遠い状況ですが、少しずつ社会が動いている現実を目の当たりにし、訴え続けることが大事だとその後も足を止めませんでした。



しかし、その訴え続けることの難しさも感じるようになりました。



■美也子さん

「私たちは遺族として活動できるのも限りがありますし、できることが少しずつ少なくなってきたかなというのはすごく感じます。これは体力の面だったり、やろうと思っても体が動かないとか。」



自分が倒れたら誰が活動を続けていくのか。若い世代へバトンをつなぐ準備も進めていきたいと考えるようになりました。

この日、美也子さんの活動拠点である福岡市東区の「はぁとスペース」に新しいスタッフが加わりました。



山本航平さん、29歳。寛大さんの2つ下の弟です。



■寛大さんの弟・航平さん

「母親の働きぶりは、僕は家でしか見たことがないので、本当に感心するばかりで僕にできるのかなという思いがあります。」



看護師として働いていた航平さん。ことし1月に仕事を辞め、2月から母と一緒に活動していくことを決めました。



■航平さん

「一言では難しいですが、やっぱり母さんだったり、僕たちの思いをつないでいかないといけないっていうのが大きかったかなと思います。」

寛大さんの命日の2月9日。福岡市東区で「はぁとスペース」が中心に企画して、飲酒運転の撲滅を訴える大会が開かれました。



参加した警察官や企業の人たちに、美也子さんと共に挨拶回りをする航平さん。



■航平さん

「啓発活動、頑張っていきたいと思うので。」



■航平さん

「母がやってきた活動をつないでいくことはもちろんですし、僕なりにできることがあれば、 探しながらやっていこうかなと思います。」

活動を共にしている父・浩之さんは。



■父・浩之さん（59）

「若い息子が手伝ってくれるのは、ありがたいね。」

Q.最初聞いた時はどう思いましたか？

「『助かった』よ。本当に2人とも年をとって、どうしようか、きついねと言っていたので。」



■美也子さん

「私たちにしか伝えられないことは、やっぱりあるんだろうと思います。とんでもない悲しみを味わった私たちが、本当に飲酒運転でこんなに苦しい思いをするのは我が家で最後にしないとって。その思いは伝えていけたらいいなと思います。」



「飲酒運転ゼロになったよ」寛大さんへそう報告できるように、家族で再スタートを切りました。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年2月10日午後5時すぎ放送