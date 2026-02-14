◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 男子フリープログラム（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１３日＝大谷翔太】ショートプログラム（ＳＰ）２位の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が１７６・９９点、合計２８０・０６点で２大会連続の銀メダルを獲得。佐藤駿（エームサービス・明大）はフリー３位の１８６・２０点、合計２７４・９０点で初出場で銅メダルを手にした。

鍵山は団体でも北京、ミラノで銀メダルを手にしており、フィギュアスケートで五輪日本勢最多となる４個のメダル保持者になった。日本男子シングルは、１８年平昌大会で羽生結弦が連覇、宇野昌磨が銀のワンツーフィニッシュ。２２年北京大会で鍵山が銀、宇野が銅のダブル表彰台で３大会連続のダブル表彰台。

日本男子は２０１０バンクーバー大会で高橋大輔が３位に入り、初のメダリストになった。１４年ソチ大会で羽生結弦が金を獲得しており、五輪５大会連続でメダリストが誕生した。

世界王者でＳＰ１位のイリア・マリニン（米国）は２度の転倒があり、１５６・３３点、合計２６４・４９点でまさかの８位だった。カザフスタンのミハイル・シャイドロフが１９８・６４点、２９１・５８点で５位から逆転で金メダルに輝いた。