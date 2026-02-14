『ハイキュー!!』幼少期の日向・月島・山口・孤爪・黒尾の描き下ろしビジュアル公開 5月にアニメイトフェア開催
アニメイトは、アニメ『ハイキュー!!』の描き下ろしビジュアルを使用した商品を、全国アニメイト店頭にて5月16日から販売する。また、同日より『アニメ「ハイキュー!!」ヨーショー!!アニメイトフェア』を開催する。
【画像】かわいい！幼少期の日向たちを描き下ろしたビジュアル使用グッズ
一部の商品には、幼少期の日向・月島・山口・孤爪・黒尾の描き下ろしビジュアルを使用。「アクリルスタンド」や「トレーディンググリッター缶バッジ」、「文字アクリルキーホルダー」など、さまざまな商品をラインナップする。
また、フェア期間中、アニメ『ハイキュー!!』関連商品を購入・予約すると、特典「イラストカード（全5種）」が1枚プレゼントされる。
フェアは、6月7日まで全国アニメイト（アニメイト通販を除く）で開催される。
■商品ラインナップ（一部抜粋）
・アクリルスタンド（5種）
価格：各1980円（税込）
・トレーディンググリッター缶バッジ（5種）
価格：1パック550円（税込）
1BOX（5パック入り）2750円（税込）
・クリアカード5枚セット
価格：1100円（税込）
・文字アクリルキーホルダー（5種）
価格：各1100円（税込）
