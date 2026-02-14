布川敏和、チェッカーズや吉川晃司と六本木で遊ぶ 80年代アイドル時代の貴重エピソード告白へ
タレントの布川敏和がきょう14日放送のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（後6：58〜 ※関西ローカル）に出演し、アイドル時代の思い出を明かす。
【番組カット】シブがき隊の本木雅弘&薬丸裕英の素顔を明かす布川敏和
お笑いコンビ・メッセンジャーの黒田有がはじめとするクセの強いおっさんたちとともに大阪を舞台に、忖度なく言いたい放題で繰り広げる街ブラ・バラエティー番組。前回に引き続き、ゲストに布川と橋下徹氏を迎える。
今回は大阪「今里」。大阪メトロ千日前線・今里筋線、近鉄奈良線と、3つの路線が交わる利便性の高いエリア。駅前には活気にあふれる商店街が集まり、今も古き良き下町情緒が残っている。
商店街をぶらぶらしながら軽快トーク。黒田が布川に「陽キャなんですか？」と切り込むと、「そうかもしれない。途中から（キャラを）つくるのをやめた」という布川の告白が飛び出す。それをきっかけに話題は次々と広がり、本木雅弘や薬丸裕英の素顔にまで話が及ぶ。
歩きながら、布川から80年代アイドル時代の貴重なエピソードが次々と飛び出す。布川と本木は、同時期に人気を博したチェッカーズや吉川晃司と、よく六本木へ繰り出して遊んでいたという。一方で、ライバル関係にある面々と行動をともにする2人を、薬丸はあまりよく思っていなかったそう。
