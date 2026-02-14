【グレンデール（米アリゾナ州）＝帯津智昭】米大リーグのドジャースは１３日、アリゾナ州グレンデールでバッテリー組のキャンプが始まった。

ともにワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に臨む日本代表「侍ジャパン」に選ばれている大谷翔平はブルペンで投げ込み、山本由伸は実戦形式の投球練習に臨んだ。

取材に応じた大谷は「ブルペンも今日で３回目。いい強度で投げているので順調」と語り、ＷＢＣに向けては「前回もいい試合が多かったし、野球界にとっては大事な大会だと思う。全力で楽しみにしている」と力を込めた。

大谷は今季、開幕から投打の二刀流で臨む意向だが、ロバーツ監督はＷＢＣでは登板しないと明言し、侍ジャパンの井端監督も打者に専念する方針を明らかにしている。大谷は「去年も後半からしか投げていない。今の段階だと正直難しいという感じは納得はしている」と語った。

昨季ワールドシリーズで最優秀選手（ＭＶＰ）に輝いた山本は、実戦形式の投球練習でＷＢＣ米国代表のスミス、韓国代表の金慧成（キムヘソン）と対戦。金に安打性の打球を２本許したが、それぞれから１三振ずつ奪った。計２０球を投げて直球の最速は９４マイル（約１５１キロ）をマーク。約３週間後に迫ったＷＢＣに向けて、順調な調整ぶりを見せた。

佐々木朗希はメジャー２年目のキャンプ初日を迎えた。ブルペンで投球練習を行い、１５球を投げ込んだ。侍ジャパンには選出されておらず、先発ローテーション入りを目指して調整を続けていく。