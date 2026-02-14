セリエA 25/26の第25節 ピサとＡＣミランの試合が、2月14日04:45にアレーナ・ガリバルディにて行われた。

ピサはフィリップ・ストジルコビッチ（FW）、ステファノ・モレオ（FW）、サムエレ・アンゴリ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＡＣミランはクリストフェル・エンクンク（FW）、ルーベン・ロフタスチーク（MF）、ダビデ・バルテサーギ（DF）らが先発に名を連ねた。

39分に試合が動く。ＡＣミランのザカリー・アテカメ（DF）のアシストからルーベン・ロフタスチーク（MF）がヘディングシュートを決めてＡＣミランが先制。

ここで前半が終了。0-1とＡＣミランがリードしてハーフタイムを迎えた。

ＡＣミランは後半の頭から選手交代。クリストフェル・エンクンク（FW）からニクラス・フュルクルク（FW）に交代した。

57分、ピサは同時に2人を交代。ミシェル・アビシェル（MF）、マッテオ・トラモニ（MF）に代わりエベネザー・アキンサンミロ（FW）、サミュエル・イリング ジュニオール（FW）がピッチに入る。

71分ピサが同点に追いつく。フェリペ・ロジョラ（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

72分、ＡＣミランは同時に2人を交代。ルーベン・ロフタスチーク（MF）、ユスフ・フォファナ（MF）に代わりラファエル・レオン（FW）、サムエレ・リッチ（MF）がピッチに入る。

77分、ＡＣミランが選手交代を行う。ザカリー・アテカメ（DF）からクリスチャン・プリシック（FW）に交代した。

85分ＡＣミランが逆転。サムエレ・リッチ（MF）のアシストからルカ・モドリッチ（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

86分、ピサは同時に2人を交代。イドリッサ・トゥーレ（MF）、ステファノ・モレオ（FW）に代わりメーディ・レリス（MF）、ガブリエレ・ピッチニーニ（FW）がピッチに入る。

90分、ＡＣミランが選手交代を行う。ニクラス・フュルクルク（FW）からコニ・デビンター（DF）に交代した。

90+2分、ピサが選手交代を行う。フェリペ・ロジョラ（DF）からラフィウ・ドゥロシンミ（FW）に交代した。

90+2分にＡＣミランのアドリアン・ラビオ（MF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

以降は試合は動かず、ＡＣミランが1-2で勝利した。

なお、ピサは16分にイドリッサ・トゥーレ（MF）に、またＡＣミランは88分にダビデ・バルテサーギ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-14 06:50:22 更新