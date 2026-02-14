「ワタのことはとても残念だ」日本代表主将の重傷に同僚のイングランド代表DFが悲嘆「本当に大切な存在」「W杯に出場できるのを願っている」
リバプールの遠藤航は２月11日のサンダーランド戦で左足首を負傷した。苦悶の表情を浮かべながら一度はプレーを続行したが、再びピッチに倒れ込み、交代を余儀なくされたのだ。
アルネ・スロット監督は13日の公式会見で、「まだいくつか検査する必要はあるが、かなり長期間欠場することになるのは明らかだ」とコメント。重傷との認識を示した。
リバプールの公式サイトによれば、同僚のDFジョー・ゴメスは「ワタのことはとても残念だ」と悲嘆した。
「彼はこのチームにとって本当に大切な存在で、僕たちは彼にとても感謝している。彼がどんな人間で、どんなプレーをするのか、それは、彼が（プレーを）続けようとした姿に表れていたと思う」
イングランド代表DFは「それ（遠藤の怪我）がこのゲームで、とてもフラストレーションを感じる部分だというのは僕たち全員が分かっていると思うし、彼がもっと強くなって戻ってくるためにどれだけ努力するかも分かっている」と続けた。
「彼ができるだけ早く復帰し、ワールドカップに出場できるチャンスが得られることを願っている」
日本代表主将の早期復帰を誰もが待ち望んでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】遠藤航の負傷シーン、顔を手で覆って担架で運ばれる
