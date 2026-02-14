

■今週の相場ポイント

1.日経平均は2週続伸、一時5万8000円台

2.衆院選で自民党大勝、リスクオン加速

3.連日最高値、主力株中心に幅広く上昇

4.利益確定売りも押し目買い意欲は強い

5.SaaS懸念が再び台頭、米株安の流れ波及



■週間 市場概況

今週の東京株式市場で日経平均株価は前週末比2688円(4.96％)高の5万6941円と、2週連続で上昇した。



今週は祝日が1日あったため取引は4日間のみだったが、日経平均は週間で2600円超高と大きな上げ幅に。衆院選という国内の独自要因を手掛かりに株高が加速した。週後半は米株安に引きずられたが、それでも底堅さを発揮し頑強な値動きをみせた。



週明け9日(月)の日経平均は急上昇。8日投開票の衆院選で自民党が全体議席数の3分の2を超える316議席を獲得する歴史的大勝を収め、これを受けて主力株中心にリスク選好の流れが一気に強まった。指数寄与度の高い一部の値がさ株が買われ全体を押し上げたほか、不動産や建設など内需株にも上値を追う銘柄が多かった。日経平均は2000円を超える上昇をみせた。10日(火)も上値追い。日経平均は連日で史上最高値を更新した。11日(水)は建国記念の日の祝日で休場。この日米国では1月の雇用統計が発表され、非農業部門の雇用者数は市場予想を上回り、失業率も低下した。しかし、これを受けて利下げ観測が後退したとの見方から、同日の米国株市場は値下がりした。こうしたなか、祝日明け12日(木)の東京市場は小幅に反落した。自民党大勝によるリスクオンのモメンタムは根強く、朝方は上昇してスタート。日経平均は初の5万8000円台に乗せる場面があった。ただ、買い一巡後は高値警戒感や為替の円高進行が意識され失速。その後は方向感に欠ける展開となり、結局大引けで小幅にマイナス圏に転落して着地した。13日(金)も軟調。前日の米株市場で「SaaSの死」懸念が再び台頭し、ハイテク株を中心に下落。この流れを引き継いだ。高値警戒感から利益確定売りも引き続き出やすかった。日経平均は一時1000円近く下げる場面もあったが、下値では押し目買いの動きが観測された。



■来週のポイント

来週は、高市旋風によって大幅に水準を引き上げた日本株市場がリスクオンを継続できるか注目される。足もとソフトウェア関連の下落継続など懸念材料はあるが、投資家の押し目買い意欲も強く、先行き期待感がある。



重要イベントとしては、国内では16日朝に発表される10-12月期GDP、18日朝に発表される1月貿易収支、19日朝に発表される12月機械受注、20日朝に発表される1月全国消費者物価指数が注目される。海外では18日に発表される米国11月住宅着工件数と米国12月住宅着工件数、および米国1月鉱工業生産、19日に発表される米国12月貿易収支、20日に発表される米国10-12月期GDP、米国12月の個人所得と個人消費支出、米国11月と12月の新築住宅販売件数に注視が必要だろう。



■日々の動き（2月9日～2月13日）



【↑】 2月 9日(月)―― 大幅続伸、自民党の圧勝を受け史上最高値更新

日経平均 56363.94( +2110.26、+3.89) 売買高30億6040万株 売買代金 10兆4558億円



【↑】 2月10日(火)―― 3連騰、自民大勝と米ハイテク株高で連日最高値

日経平均 57650.54( +1286.60、+2.28) 売買高29億912万株 売買代金 9兆6738億円



【↓】 2月12日(木)―― 4日ぶり小反落、短期的な過熱感から上げ一服

日経平均 57639.84( -10.70、-0.02) 売買高30億5982万株 売買代金 9兆9441億円



【↓】 2月13日(金)―― 続落、高値警戒感から利益確定売りが優勢

日経平均 56941.97( -697.87、-1.21) 売買高34億1005万株 売買代金 10兆7625億円



■セクター・トレンド

(１)全33業種中、29業種が上昇

(２)上昇率1位は古河電 <5801> など非鉄。素材株は資生堂 <4911> など化学も高いが日本製鉄 <5401> など鉄鋼は下落

(３)荏原実業 <6328> など機械、セイコーＧ <8050> など精密機器、メイコー <6787> など電機といった輸出株も高い

(４)内需株は菱地所 <8802> など不動産、松屋 <8237> など小売が買われたがリクルート <6098> などサービスは下落率トップに売られた

(５)日本取引所 <8697> などその他金融、楽天銀 <5838> など銀行、野村 <8604> など証券といった金融株も堅調

(６)東電ＨＤ <9501> など電気・ガス、大塚ＨＤ <4578> など医薬品、サッポロＨＤ <2501> など食料品といったディフェンシブ株も上昇



■【投資テーマ】週間ベスト５ (株探PC版におけるアクセス数)

１(１) レアアース

２(４) 防衛

３(２) 半導体

４(７) SaaS ── 「アンソロピック・ショック」きっかけに関心高まる

５(３) フィジカルAI

※カッコは前週の順位



