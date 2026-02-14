目指すは「誰でも働ける社会」“働く” は “喜び” につながる 医師が挑む『就労の場』づくり《長崎》
特集は、年齢や障害の有無に関係なく、誰でも働ける社会を目指して取り組みを進める医師です。
取り組みの現場と背景にある思いを取材しました。
【NIB news every. 2026年1月23日放送より】
次々と揚げられるフリッター。
盛り付けられていくサラダに、フルーツ。
おいしそうな弁当が作られていきます。
お昼時になり集まったのは、そろいの制服を着た女性たち。
実はここ、皮膚科のクリニックなんです。
（スタッフ）
「おいしい」「幸せ」「仕事も頑張れる」
大村市の上田皮ふ科では毎週金曜日、希望するスタッフにランチを提供。
料金は250円で、出来立てを味わえます。
発案者は、このクリニックの院長 上田 厚登さんです。
（上田皮ふ科 上田 厚登 院長）
「忙しいとつい簡単なものになったり、手作りを食べるというのがないなと思った。
ここで出来立てのものが作れたらいいなという思いがあった」
◆「働きたいけれど働く場がない」高齢者に “働く場” を提供
ランチづくりを担うのは、60代から70代のスタッフ。
その中心は、中尾さん 74歳です。
（中尾さん）
「バイトをいま3つしているが、ハローワークでも、働いていて70を過ぎるのは構わないが、最初から70歳過ぎてというのは(仕事が)ない」
フルタイムの仕事を退職後、無理のない範囲で働き続ける先を探していましたが、70歳を超えて新たな職場を見つけるのは難しかったといいます。
“働きたいけれど、働く場がない”
そんな高齢者に、働く機会を提供するのも狙いの一つです。
（上田皮ふ科 上田 厚登 院長）
「インクルーシブ社会が注目されているが、障害があってもなくても、どんな年齢でも多様性を受け入れていく社会を私たちの組織で目指していこうと思っている」
上田さんは皮膚科医として勤務しながら、年齢や障害の有無に関係なく誰でも働ける場をつくろうと、さまざまな取り組みを進めてきました。
◆障害のある人にも働く場を提供
3年前には、障害のある人が働くために必要な知識の習得や訓練を行う「就労継続支援B型」の事業所を設立。
この事業所に通う人たちがクリニックの清掃を担っています。
（事業所の利用者）
「端っこの掃除を頑張っている。掃除は面白い」
障害のある人が取り組む仕事は、ほかにも…。
クリニックで使うフェイスパックをすぐに使えるよう小分けにする作業や、日々大量に出る使用済みタオルを洗濯してたたむ作業。
通信販売をしているクリニックの、化粧品類の梱包・発送作業も障害のある人たちが担っています。
◆さまざまな取り組みの原点は
こうした取り組みの原点には、家族の存在がありました。
（上田皮ふ科 上田 厚登 院長）
「いちばん大きいところは、私の兄が障害を持っていること」
知的障害のある3歳上の兄、黄英さんとともに育った上田さん。
その姿や兄を支える両親を見て、福祉の分野に関心を持ってきました。
大村湾を望むグランピングテントとキャンピングトレーラー。
上田さんが手掛けたカフェです。
（上田皮ふ科 上田 厚登 院長）
「家族の立場からすると、障害のある人はどうしても働く場が限られている」
障がいのある人にとっては、接客業など、人と触れ合う仕事が少ない。
兄を見てそう感じていたことから、おしゃれな空間で様々な人と関わることができる仕事を提供しようとおととし、カフェを開きました。
上田さんにコーヒーを提供した田中さんも、「キャスト」と呼ばれる障がいのあるスタッフの一人です。
（田中さん）
「楽しい」
現在は、子育て中の女性医師がもっと仕事に復帰しやすくなるよう、オンライン診療の拡充に取り組んでいる上田さん。
（上田皮ふ科 上田 厚登 院長）
「働くって本当に存在意義というか、いろんな意味で喜びにつながるのかなと。
人生の中で大きな部分をしめるのかなと思っている」
年齢や障害の有無などに関係なく、誰でも働ける社会を目指して。
上田さんの挑戦は、まだまだ続きます。