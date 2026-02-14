2026年2月12日、中国メディアの第一財経は、米国経済が抱える四重の構造的リスクと、長期的な安定性に対する制約について報じた。

記事は、現在の米国経済が複数の構造的なミスマッチと分化に直面していると指摘。実体部門と金融市場の乖離（かいり）、地域経済の格差、社会信用の冷却、および制度的な期待の揺らぎという四つのリスクが、経済の長期的な不均衡を際立たせているとした。

まず、実体経済と金融部門の間に生じている顕著な乖離については、高金利が投資や消費を実質的に抑制する中で、金融市場は将来の利下げ期待によって評価を補正しているとし、この「実体と金融の不整合」がリスクの露呈を先送りしているにすぎないと分析している。

次に、地域経済格差については、統一的な政策枠組みの下でも産業構造や人口移動の違いにより反応が高度に異質化していると言及。ハイエンド産業が集積する地域が資本を引きつける一方で、既存産業中心の地域では産業の転換コストが膨らみ、調整サイクルが長期化していることを伝えた。

また、高金利が各地域に与える影響に差があることも、米国経済の空間的な不均衡を際立たせていると指摘。製造業などの信用依存度が高い地域ほど金利上昇の影響を早く受け、企業が設備投資に慎重になっているという実情を報告した。

さらに、社会的な信頼感の面では、中産階級の所得停滞と資産配分の偏りが深刻な影を落としていると解説。1970年代以降、所得の伸びが生産性向上に遅れる中で家庭のリスク緩衝能力が弱まり続けており、社会の底辺層が防御的な生存ロジックへと転換しているとの見方を示している。

そして、制度に対する期待の揺らぎについては、経済政策の非連続性や、産業構造がグローバル化から地域化へといった要素が、企業の投資判断を複雑にさせていると分析。1月30日の米連邦準備制度理事会（FRB）次期議長指名をめぐる市場の動揺を引き合いに出した上で、投資家がFRBの独立性や政策の安定性に対しシステム的な再評価を行っていると論じた。

記事は、こうした制度的な期待の揺らぎが、金融・財政政策間の協調を困難にさせると警告。最終的にマクロ経済の変動を増幅させ、長期的な安定性と生産性向上を制約する深い要因になると評した。（編集・翻訳/川尻）